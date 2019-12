Nin 24 kun oo jeer dacwooday oo isagii la xiray

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption .

Booliska dalka Japan ayaa sheegay in ay xireen nin 71 jir ah oo u dhashay isla dalkaas, kuna nool Magaalada Tokyo, kadib markii ay kasoo dacwootay mid kamid ah shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaas.

Ninkan ayay booliska shegeen in 24 kun oo jeer uu taleefon dacwo ah u diray shirkadda isgaarsiinta ee KDDi oo uu sanada kahor ka iibsaday taleefon.

Akitoshi Okamoto ayaa lagu eedeeyay in kumanaan jeer uu wacay qeybta wicitaanka bilaashka ah ee shirkadda, halkaas oo loogu tala galay in ay soo wacaan macaamiisha u baahan in la cawiyo. Booliska ayaa sheegay in ninkan uu sideedii maalmood ee ugu dambeysay si xad dhaaf ah u wacayay shirkadda.

Balse ninka la xiray ayaa shirkadda ku eedeeyay in ay ku xadgudubtay heshiis uu la galay markii uu ka iibsanayay taleefoonada caaqilka ah.

Ninkan ayaa sheegay in sababta uu u wici jiray shirkadda ay ahayd sidii ay uga caawin lahayd cilad ku timid talefoonkiisa.

Mr Okamoto ayaa beeniyay in uu dhibaateeyay shirkadda, waxaana uu booliska u sheegay in isaga uu yahay dhibanaha saxda ah, maadaama shirkadda aysan ugu adeegin sidii uu rabay.

Shirkadda ayaa warbaahinta maxaliga ee dalkaas u sheegtay in ninkan uu labadii sano ee lasoo dhaafay si joogta ah u wacayay shirkadda, haba ugu darnaato sideedii maalmood ee ugu dambeysay.

Lahaanshaha sawirka KDDi

Warbaahinta dalka Japan ayaa sidoo kale kusoo warantay in shirkadda ay ku xadgudubtay heshiiskii iibka ee ay la saxiixatay ninkan, maadaam ay cilad ku timid qeybta raadiyaha laga dhageysto ee taleefonkiisa, shirkadana laga rabay in ay u hagaajiso.

Hasayeeshee booliska Tokyo ayaa sheegay in marwalba oo uu ninkan waca shirkadda uu aflagaadeyn jiray shaqaalaha qaabilsan adeega macaamiisha.

Sidoo kale afhayeen u hadlay shirkadda isgaarsiinta ee KDDi ayaa sheegay in marwalba o uu ninkan soo waca shirkadda uu handado shaqaalaha, kadibna uu jaro taleefonka.

Wuxuu intaa ku daray in markii hore aysan dooneyn in ay dacweyaan, basle markii dambe ay sidaas go'aansadeen, maadaama ay shegeen in ay ku adkaatay u adeegidda macaamiisha kale.

Afhayeenka shirkadda ayaa wakalaadda wararka ee AFP u sheegay in Mr Okamoto loo xiray eedeymo la xirirro in laga haqeysan waayay, carqaadna uu ku noqday ganacsiga shirkadda.