Nin ku “riyooday in abihiisa oo dhintay uu soo wacay” oo badda ku dhintay

John Mutinda wuxuu si degdeg ah uga baxay gurigiisa oo ku yaalla Likoni oo ka tirsan magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Waxay ahayd aroor hore, qiyaastii 4am subaxnimo. Wuxuu fuulay gaarigiisa, si xawaare leh ayuuna u dhaqaaqay.

Waxaa la sheegay in xaaskiisa ay xaqiijisay in uu "ku riyooday in telefoonka uu ka soo wacay aabihiisa oo u sheegay in si degdeg ah uu u yimaado bartamaha Mombasa, halkaas oo ay ku kulmi doonaan". Laakiin Aabihiisa wuxuu dhintay sanado ka hor.

Iyadoo la yaaban waxa uu seygeeda sheegayo, Ruth Mueni waxay tilmaamtay in ay ka qarisay furaha gaariga, ayna u sheegtay in ay si wada jir ah u duceystaan, sida uu ku warramay telefishinka K24 ee kenya.

Wuu ka diiday arrintaas, ka dibna wuxuu billaabay in uu raadiyo furihii gaariga oo ugu dambeyn uu helay, wuuna dhaqaaqay isagoo xaaskiisa u sheegay in uu soo noqonayo marka uu aabihiisa ku arko "bartamaha magaalada" ka dib.

Mr Mbithi Matheka, oo habeenkii u ilaaliya gariga wuxuu sheegay in ninkaas oo 46-sano jir ahaa uu u muuqday qof jahwareersan. Mr Mutinda wuxuu ka shaqeynaayay qeybta dekadda Mombasa ee alaabta laga soo dejiyo.

"Maba uusan hadlin, dhowr daqiiqo ayuu indhaha nagu soo taagayay, ka dibna gaariga ayuu galay wuuna xawaareeyay," ayuu yiri Matheka oo la hadlay wargeyska Daily Nation ee Kenya.

Ka dib markii uu baxay, xaaskiisa Ruth bannaanka guriga ayey u soo baxday iyadoo is weydiineysa meesha uu xilligaas aaday seygeeda.

Qof deriskeeda ah wuxuu Nation u sheegay in Ms Mueni ay saqdhexe bilowday in ay ka dacwooto in ninkeeda uu si layaab leh u dhaqmayo.

Ruth Mueni waxay arrintaas ku wargelisay qarabada Mutinda oo K24 u sheegay in ninkaas uu si lama filaan ah uga baxay guriga.

Arrinta qof kasta uu la yaabanaa waxay ahayd sida uu aabihii oo dhintay "u soo wacay uguna sheegay in ay bartamaha magaalada ku kulmaan si degdeg ah".

"Wuxuu sheegayay arrimo aysan xaaskiisa fahmi karin markii uu guriga ka baxayay. Wayna isku deyday in ay celiso," ayuu yiri Mr Kieti oo u hadlay qoyska ninkaas badda ku dhintay.

Sida laga soo xigtay laanta adeegga Markabka isku xira labada qeybood ee Mombasa, Mr Mutinda wuxuu si toos ah gaariga ugu kexeeyay dhanka badda ka dib markii uu goostay tigidhka lagu raaco markabkaas qaada gawaarida iyo dadka ee u kala gudba labada qeybood ee Mombasa.

Sida uu qoray wargeyska Daily Nation, markii uu sida xawaaraha leh gaariga ugu sii kexeynayay dhanka badda, wuxuu ku dhowaaday in uu dardaro askeri goobta ku sugnaa.

Ka dib markii isaga iyo gaarigiisa ay ku dheceen biyaha, ciidamada badda ee Kenya ayaa billaabay howl la isugu deyayay in lagu soo badbaadiyo. Qiyaastii 8-dii subaxnimo ee shalay ayaana maydkiisa laga soo saaray biyaha badda.

Ruth Mueni waxay sheegtay in weligeed aysan ku fakarin in arrin noocan ah ay ninkeeda u horseedi doonto in uu dhinto.

Waxay haysteen canug 10 sano jir ah iyo labo mataano ah.