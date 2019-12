Haweenay wadnaheedu fadhiyey lix saacadood oo noolaatay

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Audrey Schoeman

Haweenay Ingiriis ah oo wadnuhu istaagay muddo lix saacadood ah ayaa dhakhtaradii badbaadiyey sida ay xaaladdaa uga soo kacday ku tilmaameen "lama arag".

Audrey Schoeman ayaa qabow dartii wadnuhu u fadhiistay mar roob baraf wataa ku da'ay iyada iyo odaygeeda mar ay bishii November fananayeen buuraha Pyrenees ee dalka Spain.

Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in mudadaa wadnaheedu shaqayn waayey ahayd tii ugu dheerayd inta la ogyahay dalka Spain.

Schoeman oo haatan si buuxda oga soo kabatay dhitbaa gaadhay ayaa sheegtay in ay rajaynayso in ay buurihii ku noqoto oo fanato guga soo socda.

Shir jaraa'id oo ay qabatay Khamiistii ayaa Shoceman waxay Catalan TV ku tidhi "waxaan dareemayey garaaca wadnaha oo hoos u sii dhacaya..... waan neefsan kari waayey oo garaacii wadnahaaba is taagay"

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Audrey Schoeman ninkeeda Rohan, wuxuu u haystayba in xaaskiisu dhimatay.

Markii shaqaalaha gargaarku gaadheen Schoeman heer kulka jidhkoodu wuxu hoos ugu dhacay 18 C.

Markii dhakhtarta Barcelona ku yaal ee Vall d'Hebron la geeyey nololi kama muuqan

Laakiin qabowga buuraha ayaaba Schoeman ee xanuunkaa u keenay ayaaba si nolosheeda u badbaadiyey ayuu yidhi dhakhtarkeeda Eduard Argudo.

Hoos u dhacaa heer kulka jidhkeeda ayaaba maskaxdeeda daryeelay intii ay iyadu dheelimadka ahayd, ayuu yidhi Argudo in kasta oo ay dhimasho qarka u gaadhay.

Meel dugsoon markii la geeyey ee heer kulka jidhkeedu kor ugu kacay 30C ayay dhakhaatiirtu markii dambe adeegsadeen aaladda laydh tiriigga ku shaqaysa ee wadna lagu kiciyo lix mudada u dhaxaysay markii wadnuhu istaagay iyo markaasina waxay hayd lix saacadood.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Audrey, Rohan Schoeman iyo shaqaalihii caafimaadkee u gurmaday

Audrey Schoeman waxa dhakhtarkii laga saaray 12 maalmood ka dib iyada oo aan weli dareenka faraheedu wada dhamays tirmin.

"Waxaanu ka cabsi qabnay markii hore in habdhiska dareen wadkeeda dhaawac gaadhay" ayuu yidhi Dr Argudo.

Markii ay soo dheelimadii ka soo toostay ka dib ayaa Schoeman waxay sheegtay in aanay xasuusnayn wixii dhacay mudadaa lixda saacadood ah sidii ay ahayd.

"Wax igu dhacay maan garanayn maalitii koobaad ama ilaa tii labaad markii aan ku dhex miyir saday qaybta daryeelka culus" ayay tidhi.

"Laakiin markii dambe waxaan bilaabay in aan wax akhriyo dabcanna wax badan baan ka ogaaday xaaladda heer kulka jidhku hoos u dhacayo ee qabowgu sababo, waana wax aan la malayn karin inaan ka badbaaday."

Waxay tidhi Schoeman in ay nasiib badan tahay waxaanay amaantay shaqaalaha isbitaalka.

Waxaanay intaa ku dartay in ay suurto gal tahay in aanay buurihii ku noqon xiligan jiilaalka.

"laakiin waan karayaa inaan buuro fanashadii dib u bilaabo, una malayn maayo in waxan i gaadhay waxa aan xiiseeyo"