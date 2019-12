Vladimir Putin: 20 sano iyo 20 sawir

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Vladimir Putin ayaa dhawaan xusi doona 20 sano oo u hogaaminayay Ruushka, xilliyadaas oo ahaa madaxwayne ama rai'sul wasaare, waxaa soo maray dhibaatooyiin siyaasadeed iyo dhancdooyiin waawayn.

Bill Clinton ayaa madaxwayne ka ahaa Mareykanka markii ugu horeysay oo Putin uu noqdo madaxweyne oo ahayd 31 december 1999-kii, xilligaas oo uu ahaa sargaal ka tirsanaa sirdoonka dalkaas ee loo garanayo KGB.

Tan iyo xilligaas oo ah 20 sano, waxaa Mareykanka soo maray saddex madaxwayne, halka UK ay soo mareen shan ra'isul wasaare.

Intii uu xilka hayay oo ay soo wajaheen fadeexado gudaha ah, kuwa dhanka ciyaaraha ah iyo sawiro dacaayad ahba, waxaan maanta eegeynaa sawirada qeexaya Mr Putin iyo 20 sano oo uu awoodda hayay.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Vladimir Putin waxaa loo magacabay rai'sul wasaare bishii August 1999 ka hor inta usan xilka madaxwaynanimada kala wareegin Boris Yeltsin 31 December

Putin ayaa ra'isul wasaare loo magacaabay markii ay Ruushka billaabeen howlgalkii labaad ee Jeejniya, bishii October 1999, ka dib weeraro lala eegtay dhismeyaal.

Ciidamada Ruushka ayaa isku gedaamay caasimadii Jeejniya ee Grozny. Sannadkii 2003-dii, Qaramada Midoobay waxay magaaladaas ku tilmaamtay in burburkii ugu badnaa uu soo gaaray marka caalamka loo eego.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Mr Putin ayaa u duulay Jeejniya March 2000, bilo ka dib markii howlgalka la bilaabay

Muddo sannado ah, waxaa dalka Ruushka ka dhacayay weeraro ay fulinayeen kooxa mintidin ah, waxaana weeraradaas ka mid ahaa midkii 2004 lagu qaaday iskuulka Beslan oo ay ku dhinteen 330 qof oo ay intooda badan ahaayeen caruur.

Mr Putin waxaa markii ugu horeysay si toos ah loo doortay bishii March 2000, muddo bilo ah gudahoodna waxaa soo wajahday dhibaato dhanka xiriirka bulshada ah.

Musiibadii markabkii Gunjiska ahaa ee Kursk waxa ku dhintay 118 oo ahaa shaqaalihii saarnaa.

Lahaanshaha sawirka ITAR-TASS/AFP via Getty Images Image caption Putin oo la kulmaya qaraabada dadkii ku dhintay musiibadii Kursk

Markii uu gujiskaas quusay, bishii August 2000, Ruushka maalmo ayey ku qaadatay in uu wargeliyo ehellada dadkii ku dhintay halkaas oo ahaa dalxiisayaal.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Putin iyo George W Bush oo Texas, ku kulmay 2001

Tobonkii sano ee ugu horeysay ee uu xafiiska joogay, Vladimir Putin wuxuu xiriir wanaagsan la lahaa wadamada reer galbeedka in kastoo uu dhalleeceynayay siyaasaddooda arrimaha dibadda.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Boqoradda Britain Elizabeth II iyo Vladimir Putin 2003 waana markii ugu horeysay oo ay boqortooyada UK casuunto hoggaamiye Ruush ah tan iyo 1874

Ruushka ayaa marti galiyay shirkii ugu horreyay ee dalalka G8, 2006.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Angela Merkel, Tony Blair, Jacques Chirac, Vladimir Putin iyo George W Bush 2006 shirkii G8 ee St Petersburg

Sida ku qoran dastuurka Ruushka, Putin madaxweyne ma ahaan karo seddax xilli oo isku xiga, sidaa darteed, 2008 wuxuu noqday Ra'iisul Wasaare oo afar sane uu ahaa.

Dadka qaar waxay madaxweynihii xilligaas u arkeen qof meesha isaga magacaaban oo u hayay ninkii isaga madaxda u ahaa.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Mr Putin oo booqanaya ciidamo ku dhaawacmay dagaalkii Georgia iyo Ruushka

Markii Georgia ay ciidamadeeda u dirtay gobolka koonfurta Ossetia 2008, Ruushka ayaa gudaha u galay Georgia.

Sannadkii 2014 waxaa Ruushka ay qabsadeen gobolka Crimea ee bariga Ukraine taas oo keentay in Mareykanka iyo Yurub ay cunaqabatayn saaraan Ruushka lagana saaro xubinnimadii G8.

Lahaanshaha sawirka AFP/Getty Image caption Putin oo ku dhawaqaya qabsashadii Crimea

Lahaanshaha sawirka AFP/Getty Image caption Waa Putin oo sawir la qaadanaya dad ku sugnaa Creamia mar uu booqday 2019

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Volodymyr Zelensky, Emanuel Macron, Vladimir Putin iyo Angela Merkel magaalada Paris bishii December 2019

Dagaalka Suuriya ee socday afarta sano wuxuu Putin taageero u fidiyay madaxwayne Bashar al-Assad, oo markii hore qarka u saarnaa in ay dowladiisa burburto.

Go'aankii Mr Putin uu diyaaradaha iyo gawaarida gaashaaman ugu diray Suuriya ayaa badalay saaxada dagaalka ee dalkaas.

Lahaanshaha sawirka TASS/Getty Image caption Putiniyo Bashar al-Assad 2017

Ka dib guushii Donald Trump ee doorashadii Maeykanka 2016, waxay ugu dambeyn waaxda sirdonka Mareykanka sheegtay in Ruushka u farageliyay doorashada.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Putin oo gacan qaadaya madaxwayne Donald Trump

Sannadkii 2018, UK ayaa Ruushka ku eedeysay in ay dalkeeda gudihiisa ku sumeeysay nin horey uga tirsanaa sirdoonkii Ruushka, Sergei Skripal.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Theresa May iyo Vladimir Putin oo is gacan qaadaya

Xilligiisii xafiiska, madaxweynaha Ruushka waxaa loo arkay in uu dhowrayo sumcaddiisa iyo sumcadda dalkiisa. Sawirro la shaaciyay xilliyo kala duwan oo ah muddadii uu xilka hayay, waxaa loo arkay in lagu muujinayay in uu yahay nin adag oo awood leh.

Lahaanshaha sawirka AFP/Getty Image caption Putin oo sita qori ah nooca shiishka wanaagsan

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Putin oo Eey kula la ciyaaraya xillii uu baraf jiro 2013

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Vladimir Putin oo ciyaaraya ciyaarta la ciyaao xilliga barafka

Ruushka waxay sidoo kale marti galiysay ciyaarihii koobka aduunka ee 2018-kii iyo ciyaarihii Olambikada 2014.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Madaxwayne Putin waxa uu door muhim ah ka ciyaaray martigalintii Koobkii aduunka 2018

