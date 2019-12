Shacab careysan iyo booliska Lubnaan oo gacanta isu la tegay

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption .

Qaar kamid ah shacabka dalka Lubnaan ee maalmihii dambe ku dibadbaxayay dowladda dalkaas iyo laamaha ammaanka ee Lubnaan ayaa gacanta isu la tegay.

Dadkan ayaa dhalooyiin dab lagu shiday ku tuurayay booliska, waxaana booliska ay kaga jawaabeen suntan dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha laga tuuro booyadaha ee dadka lagu kala eryo.

Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Lubnaan, Raya el-Hassan ayaa amray in la sameeyo guddi xaqiiq raadin ah oo kasoo war bixiya isku dhacii u dhaxeeyay booliska iyo shacabka ee dhacay sabtidii lasoo dhaafay, waxaana isku dhacaas ku dhaawacmay dad badan.

Dadkan ayaa ka careysan sida loo maareeyo dhaqaalaha dalka Lubnaan, waxaana xisbiga talada haya ee dalkaas ay ku eedeyeen dhaqaale xumida ka jirta Lubnaan.

Isku dhacyadan ayaa ah kuwii ugu xumaa ee dhaca tan iyo markii ay dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda ay ka bilawdeen Lubnaan sanadkan, waxaana carada dadka ay horseeday in uu iscasilo ra'iisul wasaarha dalka Lubnaan, Sacad Al Xariir, hasayeeshee wadahadalo la doonayay in lagu soo dhiso dowlad cusub ayaa guuldareystay.

Asbuucan ayaa lagu wadaa in barlamaanka dalka Lubnaan uu soo saaro qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha xiga ee Lubnaan, waxaase dadka qaar ay saadaalinayaan in isla ra'iisul wasaare Sacad Al Xariiri loo dooran doonaa jagadaas.

Ciidamada rabshadaha kahortaga iyo boolis kale ayaa maalin kahor lasoo dhoobay wadooyinka caasimadda dalkaas ee Beirut, waxaana wasiirka amniga ee dalkaas uu sheegay in ay suntan dadka ka ilmeysiisa u adeegsadaeen dadkii dibadbaxayay, kadib markii sida uu sheegay dadkaas ay dhagaxaan iyo dhalooyin dabeysan ay la dhaceen booliska.

Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa kusoo warrantay in dad gaaraya 46 qof ay ku dhaawacmeen rabshadahaas, 14 kamid ahna la geeyay isbitaalada.

Cumar Cabeyd oo ah 25 jir, kana mid ah dadka dibadbaxa dhigayay ayaa sheegay in uu yahay kalkaaliye laba sano kahor jaamacad ka qallin jabiyay, wuxuuna Reuters u sheegay in booliska ay soo weerareen, si arxan darra ahna ay ula dhaqmeen.

Wasiirka amniga ayaa booliska ka dalbaday in baaritaan ay ku sameeyaan rabshadihii dhacay maalintii sabtida, waxaana uu ka digay dad uu ku tilmaamay in ay leeyihiin dano gaar ah oo uu sheegay in ay rabaan in ay kusoo dhex dhuuntaan dadka dibadbaxaya.

Diala Haidar, oo ka tirsan kooxda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxaa uu warbaahinta u sheegay in laamaha ammaanka ay adeegsadeen awood xad dhaaf ah, si ay u kala eryaan dad uu sheegay in ay si nabdoon u dibadbaxayeen.

"Taas waxaa ay direysa farriin ah in laamaha ammaanka ay ka sareeyaan sharciga, waxwalbana ay sameyn karaan, si ay u kala eryaan dadka dibadbaxaya."

Dadkan ayaa sidoo kale ka careysan wax ay ku tilmaameen "guul darrida hogaanka Lubnaan ee dhanka dhaqaalaha", waxaana ay intaa ku dareen in dalkooda uu la daalaa dhacaya shaqo la'aan, qiimaha noolasha oo sare u kacdy, musuqmaasuq iyo adeegyada bulshada oo liita.

Waxaa ay dalbanayaan in gebii ahaanba dowladda hadda jirta ay meesha baneyso, dib u habeyn ballaaranna lagu sameeyo nidaamka dowladeed ee dalka Lubnaan.