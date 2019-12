Lahaanshaha sawirka European Photopress Agency

Haddii dumar ay madax ka ahaan lahaayeen dal kasta oo dunida ku yaalla, waxaa isbedel sameyn lahaa heerarka nolosha iyo natiijada wanaagsanna waala gaari lahaa, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama.

Isagoo ka hadlayay Singapore, wuxuu sheegay "dumarka ma ahan kuwa wax kasta ku fiican" balse wuxuusan "muran ku jirin in ay ka wanaagsan yihiin" ragga.

Wuxuu tilmaamay in dhibaatada ugu badan ee caalamka ay sabab u yihiin dadka da'da ah oo u badan rag haya awoodo iyo xilal sare.

Wuxuu sidoo kale ka hadlay kala qeybsanaanta siyaasadeed iyo isticmaalka baraha bulshada oo been loo faafiyo.

Isagoo ka hadlayay munaasabad gaar ah oo looga doodayay arrimaha hoggaanka, Obama wuxuu sheegay in intii uu xilka hayay uu ka fakaray sida ay u ekaan lahayd duni ay dumar maamulayaan.

"Haddan, dumarka - waxaan doonayaa in aad ogaataan in aydaan ahayn kuwo wax kasta ku fiican, laakiin waxaan dhihi karaa in aysan dood ku jirin in aad inaga (ragga) naga wanaagsan tihiin.

"Waxaan si buuxda ugu kalsoonahay in haddii laba sano oo keli ah dalkasta loo dooran lahaa dumar, waxaad arki lahaydeen isbedel wayn oo ku yimaada guud ahaan wax kasta... heerarka nolosha iyo natiijada ka dhalata."

Markii la weydiiyay in uu daneynayo in siyaasadda uu dib ugu soo noqdo, wuxuu ku jawaabay in uu aaminsan yahay in hoggaamiyeyaasha ay dhinac uga istaagaan siyaasadda marka uu wakhtiga xilkooda dhammaado.

"Haddii aa dunida eegto, oo aadna eegto dhibaatada, waxaa markastaa sabab u ah dadka da'da ah, oo u badan odeyaal, oo dadka kale aannan fursad siineyn," ayuu yiri.

"Waa muhiim in hoggaamiyeyaasha siyaasadda ay isku deyaan, ayna is xusuusiyaan in laga doonayo wax qabab. Ma sii joogeysid inta cumrigaaga ka dhiman, halkaas uma joogtid in aad sii xoojisato muhiimmadda naftaada ay kuu leedahay iyo awooddaada."

Obama wuxuu madaxweyne ka ahaa Mareykanka, 2009-kii illaa 2017-kii.

Markii uu xilka ka degay ka dib, isaga iyo xaaskiisa Michelle Obama, waxay sameysteen hay'ad la taliso oo dhiiragelisa hoggaamiyeyaasha da'da yar ee daafaha caalamka.

Waxay isbuucii la soo dhaafay ku sugnaayeen Kuala Lumpur oo ay ka dheceysay munaasabad ay qaban qaabisay hay'adda Obama.