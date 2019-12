Wasiir Estonia u dhashay oo "ku jees-jeesay" ra'iisul wasaaraha Finland

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Sanna Marin waxay ahayd kaaliye suuqgeyn ka hor intii aysan jaamacadda dhigan

Madaxweynaha dalka Estonia ayaa raalligelin bixiysay ka dib markii wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaas uu ra'iisul wasaaraha Finland ku tilmaamay "sida gabar tukaan iibisa".

Madaxweyne Kersti Kaljulaid wuxuu sheegay in "ceeb ay ku tahay " hadalka Mart Helme, oo 70 sano jir ah, kaas oo hoggaamiye ka ah xisbiga mididgta fog ee caanka ah ee Ekre.

Ra'iisul wasaaraha Finland, Sanna Marin, oo 34 sano jir ah, waa ra'iisul wasaaraha ugu da'da yar caalamka.

Waxay hoggaamisaa isbeheysiga Bidix-Dhexe, oo madaxdiisa oo dhan ay yihiin dumar, waxayna ahayd xidig soo baxeysay sannadihii ugu dambeeyay.

Mr Helme wuxuu hadalkiisaa muranka dhaliyay ka sheegay barnaamij ka baxa idaacadda xisbigiisa.

"Hadda waan aragnaa sida gabar tukaan iibisa ay ku noqotay ra'iisul wasaare iyo sida dad jidadka ka qeylin jiray iyo kuwo aan waxbaran sida ay golaha wasiirada ugu soo biirayaan," ayuu yiri.

Ms Marin waxay ka hadashay in ay ka soo jeeddo qoys sabool ahaa. Waxay ahayd kaaliye iibgeyn ka shaqeysa, ka dib ayey jaamacad ku biirtay, waxayna soo gashay xirfadda siyaasadda.

Waxay ahayd qofkii ugu horreeyay qoyskeeda ee dugsiga sare ka baxa, ka dibna jaamacad dhigta.

Iyadoo hadalka wasiirkaas uga jawaabeysay Twitter-ka waxay Ms Marin sheegtay inay "si xad dhaaf ah ugu faaneyso Finland".

"Dalkan, canugga ka soo jeeda qoyska saboolka ah ayaa waxbaran kara, noloshana guulo badan ka gaari kara. Qofka ka shaqeeya tukaan ayaa noqon kara ra'iisul wasaare," ayey ku tiri qoraalkeeda.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Mart Helme wuxuu hoggaamiyaa Xisbiga dadweynaha ee Estonia

Mr Helme wuxuu sheegay in hadalkiisa si xun loo fahmay, wuxuuna raalligelin usoo diray Ms Marin.

Wuxuu sheegay in uu doonayay inuu muujiyo "sida uu u ogyahay in ay macquul tahay in nolosha meel hoose laga soo billaabo lana gaari karo meesha ugu sareysa ee siyaasadda".

"Haddii qof uu si xun u fahmay... marka hubaashii waxaan ka bixinayaa raalligelin ku socota ra'iisul wasaaraha Finland," ayuu hadalka ku daray.

War qoraal ah oo ay soo saartay madaxweynaha, Estonia, Kaljulaid waxay ku sheegtay in ay wacday dhiggeeda Finland, Sauli Niinistö, ayna weydiisatay in raalligelinta la garsiiyo Ms Marin iyo dowladdeeda.

"Waxaan sidoo kale u muujiyay weji-gabaxa aan ka dareemay arrimahaas oo dhan," ayey tiri.

Axsaabta mucaaradka ee dalkaas Estonia ayaa Mr Helme ugu baaqay in uu is casilo, ama in ra'iisul wasaare Jüri Ratas uu shaqada ka ceyriyo.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Madaxweynaha Estonia, Kersti Kaljulaid ayaa hadalka wasiirkaas raalligelin ka bixisay

Xisbiga uu wasiirkaas ka tirsan yahay ee Ekre wuxuu isbeheysiga dowladda ku biiray bishii May, ka dib markii uu ku guuleystay 17.8% boqolkiiba oo ka mid ahaa codadkii laga dhiibtay dooorashadii dalkaas ka dhacday. Xisbiga wuxuu ballan qaaday in uu difaacayo dadka asalka u ah Estonia.

Mr Helme wuxuu caan ku yahay hadalladiisa aan gabashada lahayn iyo dhaqamadiisa muranka sababa.