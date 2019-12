Beesha caalamka oo war kasoo saaray nooca doorasho ee ay doorbidayaan in Soomaaliya ay ka dhacdo

Lahaanshaha sawirka UNSOM Image caption Beesha caalamaka waxay kulamo la yeelatay dhinacyada siyaasadda

Hey'adaha iyo dalalka beesha caalamka ee taageero Soomaaliya oo maalmahanba socdaal ku marayay guud ahaan dalka ayaa war qoraal ah ka soo saaray doorashada dhawaan la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya.

Dalalka kala ah Canada, Denmark, Itoobiya, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, jarmalka, urur goboleedka IGAD, Talyaaniga, Kenya, Norway, Sweden, Switzerland, Ingiriiska, Qaramada Midoobay, Mareykanka iyo AMISOM ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay horay u ballan qaaday in ay dhameystiri doonta hannaanka doorashooyinka ee dalka, si loo qabto doorasho sax ah oo si nabdoon ku dhacda, isla markanaa dadka shacabka ay qofka ay rabaan ku doortaan doorasho xor iyo xalaal ah oo qabsoonta dhamaadka sanadka 2020-ka iyo horaanta sanadka 2021-ka.

Waxaa kale oo ay beesha caalamka sheegeen in waxyaabahaas oo dhan ay ahaayeen waxyaabo ay horay u ballaan qaadeen hogaamiyeyaasha Soomaalida, ayna ugu horeyso sidii doorasho qof iyo cod ah loo qaban lahaa.

"Maalmihii lasoo dhaafay waxaan kullamo wadatashi ah la yeelanay guddiga qarana ee madaxabanan ee doorashooyinka, afhayeenada labada aqal ee barlamaanka, taliyaha booliska oo aan kala hadalnay sida ay u sugi karaan ammaanka doorashooyinka iyo ra'iisul wasaare Xassan Cali Kheyre," ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkii ka soo baxay beesha caalamka.

Dalalka iyo hey'ada taagaeera Soomaaliya ayaa waxaa kale oo ay shegeen in iyagoo ka duulaya ballanqaadyadii ay sameysay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo dhinacyada kale ee ay khuseyso aaya ka talinta dalka, ay soo jeedinayaan in doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo ay noqoto sidan soo socota.

In la ixtiraamo dastuurka

In doorashada ay ku qabsoonto wakhtigii loogu tala galay ee ah dhamaadka 2020-ka iyo horraanta sanadka 2021-ka, iyadoon wax muddo kororsi ahna aanan loo sameynin golaha fullinta iyo kan sharci dejinta

In la xaqiijiyo in dhamaan beelaha Soomaaliyeed ay helaan matalaad siman

In la suurtageliyo sidii shacabka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen fursad ay si toos ah ugu dooran karaan dadka matalaya, iyagoo ku dooranaya doorasho qof iyo cod ah

In axsaabta siyaasadda ay door ku yeeshaan arrimaha doorashooyinka

Hubinta in xubnaha barlamanaka boqolkiiba soddon ay noqdaan dumarka

In la ballaariyo dadka laga qeybgelinayo arrimaha doorashooyinka oo lagu daro dadka gudaha ku barakacay

In la ixtiraamo mandetka uu ku shaqeeyo guddiga madaxabanaan ee doorashooyinka.

Labada aqal ee barlamaanka ayay ugu baaqeen in ay dhameystiraan meelmarinta sharciga doorashooynka iyo kan xisbiyada siyaasadda ee dib u eegista lagu sameeyay meesha lagu gaaro dhamaadka sanadka 2020-ka.

"Waaa kale oo aan ku baaqeynaa in dhamaan dhinacyada ay khuseyso arrintan iyo hey'daha dowladda ay dhinac iska dhigaan khilaafka u dhaxeeya oo ay diiradda saaraan wadahadalo wax ku ool ah,"ayaa lagu sheegay war saxaafadeedka beesha caalamka.

Inkastoo beesha caalamka ay saameyn ku leedahaya geedi socodka dowlanimada Soomaaliya, haddana waxaan la ogeyn saameynta arrintan ay yeelan karto, maadaama sharciga doorashooyinka oo uu muran badan ka taagan yahay uu haatan horyaala barlamaanka, nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doontana ay tahay mid aan la oheyn oo golaha shacabka uu go'aan ka gaari doonaa.