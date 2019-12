Canada oo go’aan ka gaartay wiil ay iska dhaleen labo basaas oo Ruush ah

Lahaanshaha sawirka Family photo Image caption Wiilasha walaalaha ah Alexandar Vavilov, bidix, iyo walaalkiis Timothy

Maxkamadda Sare ee dalka Canada ayaa xukuntay in wiil ay iska dhaleen labo basaas oo Ruush ah uu sii haysto dhalashada dalkaas oo la sheegay in uu si qaldan ku qaatay.

Alexander Vavilov ayaa ku dhashay dalka Canada, waxaana la siiyay baasaboor iyada oo la aaminsanaa in labadiisa waalid ay yihiin muwaadhiniin Canada.

Balse waxaa dib kasoo baxday in labadiisa waalid, oo lagu kala magacaabo Elena Vavilova and Andrey Bezrukov ay samaysteen warqado been abuur ah, iyaga oo xogo sirdoon u dirayay dowladooda.

Waalidkiis ayaa lagu xiray Maraykanka sanadkii 2010-kii, xiligaas oo Vavilov iyo walaalkiis ay ogaadeen meesha asal ahaan ay ka yimaadeen.

Kala badelesho basaasiin oo dhexmartay Ruushka iyo Maraykanka ayaa waalidka wiilka loogu celiyay dalka Ruushka.

Lahaanshaha sawirka FBI Image caption Waalidiinta Elena Vavilova waxa ay isticmaashay magaca Tracey Ann Foley; halka Andrey Bezrukov uu isticmaalay magaca Donald Heathfield

Vavilov iyo walaalkiis oo Ruushka ku jooga fiiso, ayuu baasaboorkii ka dhacay, markii ay tageen safaaradda Canada ee Moscow si ay u cusboonaysiistaan, ayaa waxaa loo sheegay in jinsaddii Canada lagala noqday.

Sharciga Canada ayaa qaba in carruurta ay Canada ku dhaleen dadka ka shaqeeya arrimaha diblumaasiyadda, ama wakiilo u ah dowlado kale, in aanan la siin karin dhalasho.

Hase yeeshee maxkamadda ugu saraysa ayaa xukuntay in haddii waalidka ilmaha aysan haysanin xasaanad dublamaasiyadeed, uusan sharcigaasi qaban karin. .