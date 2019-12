Lahaanshaha sawirka Franklin Police Department Image caption Ben Franklin waxaa lagu ogaaday kaamerada isagoo sii xadaya alaabta carruurta.

Ciidamo boolis ah oo ku sugan Massachusetts waxay qabteen tuug alaabo ka xadayay goob lagu uruuriyo qalabka carruurta ee sadaqada ah - wuxuu ahaa eygii xafiiska ka shaqeynayay.

Booliska oo ka howlgala Franklin waxay dadka ka soo uruuriyeen alaabta carruurta ku cayaaraan, waxayna u diyaariyeen in xilliga ciida masiixiga ah la siiyo in carruurta ay reerahooda saboolka yihiin.

Balse alaabtii waa uun la waynayay, waxaana looga shakiyay mid ka mid ah askarta. Ugu dambeynta waxaa lagu dhawaaqay baaritaan rasmi ah.

Wax badanba kama soo wareegan, eyga oo lagu magacaabo Ben Franklin, oo loo adeegsado daweynta, ayaa lagu qabtay isagoo sii xadaya alaabtii.

Muuqaal ayaa laga dhex arkay eyga oo sii sita dambiil yar oo boombale uu ku jiro oo sii dhaafaya askarta, waxayna u sii raaceen illaa meesha uu alaabta ku qarinayay.

Wuxuu gelinayay miis hoostiisa halkaas oo laga helay dhammaan alaabtii uu qaatay.

Taliye ku xigeenka booliska Franklin, James Mil wuxuu wargeyska Boston 25 u sheegay: "Goobta oo dhan ayaa la xiray, waana ogeyn in ay fududahay in la helo xatooyada qofka ka dambeeya, balse Ben ayuu noqday. Markii Ben uu arkay boombaleyaasha, wuxuu mooday in uu isaga leeyahay."

Wuxuu intaa ku daray in Ben laga mamnuucay in uu u dhowaado qolka lagu uruuriyo alaabtan sadaqada ah, sidoo kalena dhamaan kuwii uu qaatay waaloo daayay, kuwa kale ayaana lagu badalay.

Ben Franklin waa eey dhakhtar ah oo dadka ka qosolsiiya. Waxaa la geeyaa iskuullada, wuxuuna waqti la qaataa ardeyda dhibaatada ay haysato.

Mr Mill wuxuu yiri: "Wuxuu ku dhex wareegtaa saldhigga, waana arrin aad u fiican. Waa sida qof marka uu xafladda yimaado uu qof kasta jeclaanayo, dhab ahaantii haddii Ben uu soo galo halkan waa sida iftiinka qoraxda oo soo baxay."