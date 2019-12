Lahaanshaha sawirka PA Media Image caption Ra'isal Wasaaraha Britain oo ciidamada Britain ee ku sugan Estonia u adeegaya

Ra'iisal Wasaaraha Britain, Boris Johnson, ayaa ciidamada Nato ee ku sugan Estonia u sameeyey qada sharaf la xiriirta ciidda masiixiyadda.

Ra'iisal Wasaare Johnson wuxuu booqday saldhigga Tallinn ee dalka Estonia, isaga oo hambalyada munaasabada Masiixiyadda u diray ciidamada, ka dibna qadada ayuu gacantiisa ku siiyay ciidamada.

850 askari oo ka socda dalka Britain ayaa xeradaasi ku sugan, tirada ciidmadaas oo noqonaysa kuwa ugu badan ee xaruntaas ka jooga dalka Britain.

Wuxuuna Ra'iisal wasaaraha wuxuu sheegay in dalkiisa ay ka go'an tahay in ciidamada uga sugan Estonia ay difaacaan xadka uu dalkaasi Ruushka la wadaago.

UK ayaa door muhiim ah ka qaadaneysa ciidamada xulafada la ah ee howlgalay Baltic.

Ciidamada Britain ee ka tirsan kuwa boqortooyada oo hoos taga ciidamada Nato ee Estonia, waxay ka barbar shaqeynayaan ciidamada dalkaas iyo kuwa ka socda dalalka France iyo Denmark.

Mr Johnson wuxuu ciidamada u sheegay: "Howsha ammaanka iyo difaaa aad dalkiinna u qabaneysaan oo aad halka ka haysaan ayaa suurageliyey iney shacabka dalkiinna nabad iyo xasilooni ku noolaadaan."

Mr Johnson wuxuu sidoo kale kalan gaar ah la qaatay Ra'iisal Wasaaraha Estonia, Juri Ratas, wuxuuna ugu mahadceliyey "Taageerada iyo soo dhaweynta ay Estonia u muujisay Ciidamada Britain ee dalkaasi ku sugan."

Afhayeen ka hadashay kulankaasi waxay tiri: "Madaxdu waxay ka wada hadleen in xiriirka ka dhaxeeya UK iyo Estonia la sii xoojiyo gaar ahaanna ay iska kaashadaan ammaanka iyo arrimaha gaashaan dhigga.

"Ra'iisal wasaaraha Britain wuxuu ballan qaaday in dalkiisa uu ka shaqeynayo Ammaanka Estonia iyo kan gobolkaba isaga oo u soo maraya gaashaan buurta Nato," ayey hadalka ku dartay.

Dalka Britain wuxuu ka mid yahay waddamada ka tirsan xulafada Nato ee ballan qaaday in miisaaniyad uu ku bixinayo difaaca Nato uu kordhinayo boqolkiiba 2%."

Britain waxay ciidamadeeda ku kordhineysaa miisaaniyad gaareysa £2.2 bilyan oo gini ($2.86 oo dollar).

Balse su'aalo muddo badan ka soo taagnaa kharashka Britain uga baxay gaashaan dhigga, muddadii u dhexeysay 2010-2015 in ay dhalisay in la isweydiiyo in UK ay diyaar u tahay in khataraha mustaqbalka ku iman kara ay ka sii gaashaamato.