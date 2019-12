Tuug xaday dambaska meyd la gubay oo iska soo celiyay

Lahaanshaha sawirka KINGA BEBNARZ

Dambaska meydka wiil dhalinyaro ah oo la gubay markii uu dhintay ka dibna oo laga xaday gaariga qoyskiisa, ayaa dib loo helay ka dib markii tuugii xaday oo oynaya uu taleefoon ka soo wacay qoyska wiilkaasi.

Qoyska Dennis Bebnarz ayaa sheegay in ay rajeynayeen in dambaskaas meydka wiilkooga ka haray ay ku firdhiyaan ama ku daadiyaan meel "diiran oo qurux badan".

Waxay doorteen dalka Qubrus - laakiin weelkii uu dambaska ku jiray ayaa laga xaday qeybta dambe ee gaariga reerkaas xilli ay maqaaxi cunno ka cunayeen.

Kinga Bebnarz oo ah hooyada dhashay Dennis ayaa sheegtay in tuuga uu u soo wacay isaga oo ilmeynaya si uu uga raalligeliyo dhibaatada ku dhacday.

Waxay sidoo kale sheegtay in tuuggaas u tilmaamay meesha ay booliiska ka heli karaan dambaskaasi.

"Sannadkii ugu xumaa ee noloshayada"

Sanduuq ka sameysan alwaax oo dambasku ku jiray ayaa lagu sii dhex riday boorsada dhabarka la surto oo ku jirtay qeybta dambe ee gaariga Bebnarz.

Waalidiinta Dennis oo ah wiilka marka uu dhintay meydkiisa la gubay - oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Poland, haddana ku nool dalka Sweden - ayaa u safray dhanka dalka Qubrus, si ay halkaas ugu soo daadiyaan dambaska meydka wiilkooga.

Waxay sheegeen in xilligan lagu jiray ciidda masiixiga, wiilkooga la'aantii ay sii joogi waayeen gurigooga. Wiilkooga wuxuu shan bilood ka hor ku dhintay shil baabuur.

"Waxaan doonaynay in aan tagno oo aan soo raadinno meel diiran oo aan ku soo xirno sannadkan oo ahaa kii ugu xumaa nolosheena," ayay tiri Bebnarz oo ah hooyada dhashay Dennis.

Waalidiintan ayaa u safray dalka Poland dorraad oo Axad ahayd, ka dib markii ay ka samreen rajadii ahayd in dambaska haraaga wiilkooga ah ay ku soo daadiyaan meel ay ku qanacsan yihiin.

Kinga Bebnarz waxay sheegtay in "qalbigeeda uu jiray" Qubrus, ayna ka baqaysay in dambaska meydka Dennis "lagu shubay qashin qubka ama meel kale". Kinga iyo seygeeda ayaa tuugii ka xaday dambaskaasi oo aan haybtiisa la aqoon codsi u mariyay warbaahinta, waxa na ka codsadeen in loo soo celiyo dambaskaasi.

Way argagaxday markii tuug la tuhunsanyahay uu wacay fiidnimadii Axadda isagoo ooyaya.

Wuxuu bixiyay raaligelin wuxuuna u sheegay halka sanduuqa laga heli karo si ay u ogeysiiso booliiska, kaas oo markaa ku raad raacay meel u dhow waddo weyn.

Kinga ayaa sheegtay in ay aad u argagaxday ka dib markii isla dorraad galab uu soo wacay tuuggii xaday dambaska meydka wiilkeeda oo ooynaya.

Wuxuu ku celceliyay raalligelin uu ka bixiyay xatooyadaas, wuxuuna u sheegay halka dambaskaas laga heli karo si ay u ogaysiiso booliiska oo markii dambe ka soo qaaday meel u dhow waddo weyn.

Sanduuqa uu ku jiray dambaskaas waxaa ku xardhanaa magaca Dennis, dhalashadiisa iyo xilliga uu dhintay.

Saddex qof oo reer Qubrus ah ayaa hadda ku jira gacanta booliska, sida uu boolisku xaqiijiyay.

Waxa ay sheegeen in saddexdaan qof oo kala ah laba nin iyo haweeney ay wajahayaan dacwado ah in ay jebiyeen isla markaana wax ka xadeen baabuur.

"Farxad ayay ku soo dhammaatay"

Kinga Bebnarz ayaa BBC-da u sheegtay in aysan u xanaaqsanayn tuuggaasi oo ay haatan u duceynayso "in uu noloshiisa wax ka beddelo".

Waxay tiri: "Wuxuu leedahay dareen bani'aadannimo iyo qalbi wanaagsan," waxayna intaasi ku dartay "waxay haatan ku soo dhammaaday wanaag." In kasta oo ay lammaanahani soo mareen xaaladdaasi aadka u adag, haddana niyadda ayaa u degtayoo waxay dareemayaan xasillooni. Maanta oo Talaada ah ayay dib ugu duuli doonaan Qubrus si ay u soo qaataan dambaska meydka wiilkooga.

Imaadaama haatan la helay dambaska meydka wiilkeeda, Kinga ayaa waxay sheegtay in ay u badan tahay in dambaskaasi ay maanta ku soo daadin doonaan meel ay ku qanacsan yihiin ka dib marka ay gaaraan dalka Qubrus.

"Waxaan ubaahanahay inaan marka hore dejinno shucuurtayada," ayay tiri. "Ma seexan tan iyo jimcihii la soo dhaafay."

Balse waxay sheegtay in haatan xaaladdoodu tahay mid deggan maadaama la helay dambaska haraaga wiilkooga.