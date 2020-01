Cumar Filish: "Ma oyneyno ee waan aarsaneynaa"

Lahaanshaha sawirka SONNA Image caption Guddoomiyaha gobolka ayaa ganacsatada ka codsaday inaysan "lacago baad ah" siinin Al-Shabaab

Lix malmood ka dib qarixii ka dhacay isgoyska Ex-Koontarool Afgooye, isu soo bax uu mamulka gobolka banaadir soo qaban qaabiyay ayaa ka dhacay magaalada kaas mas'uuliyiin ay ka qeyb galeen oo lagu cambaareynayo weerarkaas.

Madaxdii halkaas ka hadashay waxay si kulul u weerareen Al-Shabaab oo sheegatay masuuliyadda weerarka oo ay ku dhinteen in ka badan 80 qof.

Cumar Maxamuud Maxamed (Filish), oo ah Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in "aan laga hari doonin dadkii falkaas geystay", oo uu ula jeedo ururka Al-Shabaab.

"Kama hari doonno kuwa ubadkeenna iyo ciidamadeenna sidaas u galay, waanna ka hadlay oo waxaan iri 'ma ilmeyneyno, ma oyeeyno ee waan aarsaneynaa'", ayuu yiri Cumar Filish.

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri: "Waa maalintii aan far mid ah ku tilmaami lahayn cadowgeenna. Waxa la baabi'inayo waa umadda cududdeeda, dhaqaalaheeda, aqoonyahannadeeda iyo dhalinyaradeeda. Kuwa sidaas ka shaqeynaya waa inaan u midowno, waa inaan aragti mid ah ku wajahno, intii koox koox naloo dili lahaa, oo aan ku sugi lahayn guryaheenna, illeen qaraxa guriga ayey noogu keenayaane, waa inaan annagu meesha ay joogaan ugu tagno haddii Alle idmo".

'Dadka hantida leh yeysan bixinin lacag baad ah oo ubadkooda lagu baabi'iyo'

Guddoomiyaha ayaa dhinaca kale dadka dhaqaalaha heysta ku boorriyay inay ka dhaga adeygaan waxa uu ugu yeeray "lacagaha baadda ah ee ay Al-Shabaab ka qaadato".

"Dadka wax bartay iyo dadka hantida leh, waxaan rabaa inaan u sheego, kan wax bartay inuu dadka u sheego cadowgiisu inuu yahay Al-Shabaab, oo uusan ka baqin. Dadka hantida heystana handadaadda lacagaha baadda ah looga qaado waa inay iska diidaan, waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa. Waxa aad ogtahay in haddii maanta lagaa qaado barrina ubadkaaga lagu baabi'inayo inaad bixiso soo doqonimo ma aha?", ayuu yiri guddoomiyaha.

Dhanka kale, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya oo ka hadlay kulanka mudaharaadka ah ayaa shacabka muqdisho ka codsaday inay si joogto ah ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka.

Isu soo baxa maanta oo ka dhacay xarunta tababarka ciidamada booliska ayaa waxaa ka qeyb galay qeybaha kala duwan ee ururrada bulshada iyo xildhibaanno ka kala tirsan labada gole ee baarlamaanka.

Waxaa bannaanbaxa ka qeyb galay dadweyne gaaraya kumannaan qof oo ka kala yimid 17-ka Degmo ee Gobolka Banaadir.

Qaar ka mid ah dadka ayaa watay calamada Soomaaliya iyo Turkiga, halka kuwo kalena ay siteen boorar looga soo horjeedo waxyeelleynta shacabka.

Labo muwaanin oo u dhalatay Turkiga ayaa ka mid ahaa in ka badan 80 ruux oo lagu dilay qarixii dhacay maalintii Sabtida, 28-kii bishii December.

Al-shabaab oo mas'uuliyadda sheegatay ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqday in Turkiga ay ka mid yihiin "cadowga" ay Soomaaliya ku bartilmaameedsanayaan.

Image caption Dadkii isu soo baxay waxay siteen boorar ay ku qoran yihiin hal ku dhigyo.

Afhayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in qaraxaas lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay wateen dad u dhashay dalka Turkiga oo xulufo la ah dowladda Soomaaliya, isagoo raalligalin ka bixiyay shacabkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay.

Turkiga ayaa xaqiijiyay labada muwaadin ee uga dhintay weerarkaas, wuxuuna soo diray diyaarad milatari oo lagu qaaday qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada halista ah ay kasoo gaareen qaraxa, kuwaasoo daweyn loo geeyay isbitaallo ku yaalla waddanka Turkiga.

Yaa ka dambeeyay weerarkii Ex-koontarool?

Sida ay sheegtay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA, madaxda Soomaaliya waxaa loo gudbiyay warbixin "hordhac ahayd oo la xiriirtay qarixii Ex-Koontarool".

Weerarkaas waxaa ku dhimatay in ka badan 80 qof oo u badnaa shacab, sida ay sheegeen hay'adaha gurmadka.

Qaraxa wuxuu Sabtidii ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee isku xira Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada Koonfurta Soomaaliya, waa midkii labaad ee dhimashada ugu badan sababay ee dhacay seddaxdii sano ee la soo dhaafay gudahood.

Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda, iyadoo madaxda dowladda ay horey ugu eedeeyeen kooxdaas in ay masuul ka tahay qaraxyada dalka ka dhaca oo dhan.

Lahaanshaha sawirka Getty Images/ABDIRAZAK HUSSEIN FARAH Image caption Weerarkii Ex-Koontarool Afgooye wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhacay Soomaaliya

Barta Twitter-ka ee NISa waxay qortay: "Waxaan madaxda qaranka ugudbinay, warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in Xasuuqii Shacabka Soomaaliyeed loogu gaystay Muqdisho, 28-Dec-2019, uu qorshayntiisa lahaa Dal shisheeye".

"Baariitaanka socda si loo dhamaystiro, waxaan la kaashan doonnaa Hay'adaha sirdoonka Caalamka qaarkiis." ayey ku sii dartay, in kastoo aysan magacaabin dalka lagu eedeynayo qaraxaas.

Al_Shabaab waxay sheegtay in bartilmaameedka uu ahaa muwaadiniin u dhashay Turkiga oo goobta ku sugnaa. Sida ay sheegtay dowladda Turkiga, laba qof ayaa halkaas kaga dhimatay.

Maxaa Turkiga ka dhigay cadowga Al-Shabaab?

"Turkiga wuxuu ku guuleystay inuu dhiso ciidamo Soomaali ah oo dagaallo ba'an la galay Al-Shabaab, gaar ahaan howlgalladii ka dhacay Shabeellaha Hoose", sidaas waxaa yiri Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga.

Image caption Madaxweyne Erdogan ayaa bishii June, 2016 xarigga ka jaray safaaradda Turkiga ee Muqdisho

Al-Shabaab ayaa si lama filaan ah maalmo ka dib u sheegatay mas'uuliyadda qarixii dad ka badan 80 ruux ay ku dhinteen ee Sabtidii ka dhacay isgoyska Ex-Control-Afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho.

Qaraxyo horay u dhacay oo khasaare weyn sababay ayeysan si cad u sheeganin Al-Shabaab, waxaana ay sidoo kale markii ugu horreysay ka dhawaajiyeen in markan bartilmaameedkoodu uu ahaa Turkiga.

Afhayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in qaraxaas lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay wateen dad u dhashay dalka Turkiga oo xulufo la ah dowladda Soomaaliya.

Dowladda Turkiga ayaa xaqiijisay in dadkii ku dhintay weerarkaas ay ka mid ahaayeen 2 muwaadin oo u dhashay dalkaas.

Haddaba maxay Al-Shabaab u beegsatay Turkiga?

9-kii sano ee ugu dambeysay dowladda Turkiga waxay galaangal toos ah ku lahayd Soomaaliya, waxayna dowladihii is xig-xigay la wadaageysay xiriir iskaashi, mid dhaqaale iyo mid dhinaca taageerada ah.

Horay Al-Shabaab waxay u sheegtay inay la dagaallameyso dalalka shisheeye ee Soomaaliya ku sugan, hase ahaatee waxaa la sheegayaa inay tahay markii ugu horreysay oo ay ku dhawaaqeen cadaawadda ay u qabaan Turkiga.

Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga ayaa BBC-da uga warramay waxyaabaha sababta u noqon kara in Al-Shabaab ay weerar la beegsato muwaadiniinta Turkiga.

Image caption Saldhigga milatari ee uu Turkiga ku leeyahay Soomaaliya

Wuxuu saheegay in sababaha ugu waaweyn ay ka mid tahay Turkiga oo xoojiyay cududda milatari ee ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya, kuwaasoo dagaal kula jira xoogagga Al-Shabaab.

"Marka laga soo tago dhinaca Ciidamada, Turkiga wuxuu dhisay waddooyinka waaweyn, garoonka diyaaradaha iyo dekedda, taasina ma aha mid Al-Shabaab raalli ka tahay", ayuu yiri Cabdiraxmaan.

Dhinaca kale wuxuu sheegay in Ankara ay ku guuleysaneyso taageerada Soomaalida.

"Turkiga wuxuu noqday dowlad xiriir adag la leh Dowladda Soomaaliya, oo u muuqata mid soo kabaneysa maalinba maalinta ka dambeysa, halka Al-Shabaab ay istiraatiijiyaddeedu tahay inay burburiso dowladda, oo ay ka hor joogsato in waddooyinka loo dhiso, waxayna doonayaan in Turkigu aysan xoojinin dowladda Soomaaliya, sababtoo ah sannadihii ugu dambeeyay waxaa muuqata in Turkiga uu kaalin cad ku leeyahay Soomaaliya uuna kasbaday quluubta iyo caqliga shacabka Soomaalida, waana midda keeneysa in Al-Shabaab ay ka hortagaan", ayuu yiri.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Ardeyda ka badbaaday qarixii Ex-Koontarool

Turkiga ayaa in muddo ahba howlo kala duwan ka waday Soomaaliya, halkaasoo uu ka hirgaliyay xarumo caafimaad iyo mashaariic kale.

Madaxweyne Rcep Tayyip Erdogan ayaa bishii June ee sanadkii 2016-kii gaaray magaalada Muqdisho, wuxuuna markii ugu horreysay xarigga uga jaray safaaradda Turkiga ee Soomaaliya.

Turkiga ayaa saldhig milatari ku leh Soomaaliya, kaasoo tababarro iyo taageero kale lagu siiyo ciidamada dowladda Soomaaliya.