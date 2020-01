Maxaa ninkan ku dhaliyay in uu xaflad aroos labaad ah u dhigo xaaskiisa?

Lahaanshaha sawirka Xassan Cabdi Image caption Wiil Soomaali ah oo guursaday gabadh Koonfur Afrika u dhalatay

Magaalada Petersburg ee dalka Koonfur Afrika waxaa ka dhacay xaflad aroos oo aanay horay u arag Soomaalida, balse aanan ku cusbeyn bulshooyinka kale ee ku nool dalkaas.

Nin Soomaali oo lagu magacaabo Xasan Cabdi Cali iyo gabar u dhalatay dalka South African oo isqabay sagaal sano ayaa hadda markale dhigtay aroos iyagoo heysta carruur.

Arrintaas ayaa noqtay mid ay siyaabo kala duwan uga hadlaan dad badan oo Soomaali ah, maadama aysan horay u arkin dad carruur heysta oo haddana dhiganaya xaflad aroos.

Sannadkii 2008-dii ayey is barteen iyadoo xilligaas daneyneysay in ay Muslim noqoto, sida uu Xasan sheegay. "Waxaan ku dhahay magaaladaas baan jooga iigu imow, diinta islaamkana waalagu barayaa", ayuu ku yiri sida uu BBC Somali u sheegay.

Xasan ayaa tilmaamay in xafladaan arooska ee ay hadda dhigteen ay tahay mid uu ku qancinayo xaaskiisa, maadama ay aragtay in dhaqanka Soomaalida ee aroosku muhiim u yahay.

Ninkan Soomaalida ayaa sheegay in xaaskan uu mehersaday sannadkii 2008-dii, xilligaasina waysan xaflad aroos dhiganin, balse haatan uu u sameeyay aaskiisa.

Maxaa Xasan ku dhaliyay in uu xaflad aroos dhigto hadda?

"wadankan sidiisaba waxay yaqaanaan in ninka iyo gabadha ay isla joogaan, ka dibna aroos dhigtaan muddo ka dib marka ay lacag helaan", ayuu yiri Xasan.

"Anaga ma ahayn sidooda oo kale; Marka hore waan is nikaaxsanay, waxaana ku wadahadalnay in aan aroos aanan dhiganeynin," ayuu hadalka ku sii daray.

Xasan cabdi ayaa sheegay: "Gabadha xaaskeyga, markii ay uurka yeelatay waxay marwalba niyadda ku heysay aroos in loo dhigo, oo qalbiga ayay ku qabatay arrintaas, waxayna aragtay in gabdhaha Soomaalida aroos loo dhigo, waxaana ka ballan qaaday in aan aroos u dhigi doono, sidaa ayuuna arooska ku dhacay".

Wuxuu sababta ku sheegay in ay tahay in "uusan qalbigeedi jebinin", maadaama ay aragtay gabdho Soomaali ah oo aroos loo dhigayo. "Masey ahaan ayey arrinta ku noqotay".

"Dhaqaatiir badan ayaa arkay. Waxay igu dheheen 'haddii aad rabto in gabadhaan uu qalbigeeda dego, u samee waxa ay rabto', ka dib gabadha xaaskayga waan ka ballanqaaday in aan u sameynayo aroos", ayuu yiri Xasan.

Sidee ehelkiisa ay u arkeen?

"Dadka oo dhan arrin ku cusub ayay ahayd. Qaar kood way ku faraxsanaayeen qaabka ay xafladda u dheceysay, kuwana waxay lahaayeen 'ma fiicno arrintaan.

"Balse waxaan ku dhahay aniga 'gabadha xaaskayga ah in aan qalbiga ka jebiyo ma rabo' sidii iyada ay ku qanceysay ayaan u sameeyay," ayuu sheegay Xasan oo xaaskiisa ay u dhalatay dalka Koonfur Afrika.

Xasan wuxuu sheegay in markii hore uu caqabad kala kulmay qoyskiisa. "Waalidka way isoo dhoweeyeen balse ragga ila dhashay ayaa ku kala aragti duwanaaday".

Wuxuu Xasan yiri: "Alle ayaa ku mahadsan; hadda way la qabsadeen, si fiican ayeyna gabadha xaaskayga isku barteen wayna is fahmeen".

"Waa gabar dhinac walba laga soo dhoweynayo hadda", ayuu hadalka ku soo gebagebeeyay Xasan Cabdi Cali.

"Markii aan guursanayay aabahey wuu soo dhaweeyay, balse rag ila dhashay qaar kamid ah ayaa ka caga jiidayay, inkastoo hadda ay isfahmeen, xaaskeygana ay hadda aad isu fahmeen", ayuu raaciyay.

"Qoyska gabadha way ku faraxsan yihii, sababtoo ah, badanaa ma dhacdo in nin shihseeye ah in uu sameeyo aroos ama xaflad labada qoys ay isugu imaanayaan".

Sida uu xasan xaqiijiyay, shacabkii magaalada degan "aad ayey ugu farxeen".