Cadaadis sii kordhaya oo soo wajahay saraakiisha dalka Iiraan

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dibadbaxayaasha ayaa ka careysan sidii ay saraakiisha dalkaasi ula tacaaleen burburka diyaaradda

Hogaamiyayaasha Iiran ayaa wajahaya baaqyo isa soo taraya oo ku saabsan in ay shaqada laga ceyriyo saraakiil sarsare ka dib markii diyaaradii rakaabka ee Ukrain la soo riday islamarkana ay ku dhinteen 176 qof oo saarnaa.

Kumannaan dibadbaxayaal ah ayaa dalbanaya in isla xisaabtan la helo ka dib markii ay militariga qirteen in si aan ula kac ahayn ay u soo rideen diyaarada rakaab.

Dowladda Iraan ayaa wixii sabtidiika horeeyay dafiraysay in ay masuul ka ahayd burburka diyaaradaasi.

Dibadbaxyada ayaa ka dhacay bannaanka ugu yaraan labo jaamacadood, iyadoo la sheegay in booliiskuna uu adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka taageero ugu muujiyay dibadbaxayaasha.

Iran ayaa shalay qiratay inay "si kama` ah" usoo ridday diyaaradda, saddex maalmood kaddib burburkii diyaaradda oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof oo saarnaa.

Duullimaadka Ukraine International Airlines ee PS752, ayaa Arbacadii lagu soo riday meel u dhow garoonka Imam Khomeini ee magaalada Tehran, wax yar kaddib markii ay halkaasi ka duushay, iyo saacado yar un kaddib markii ay Iiraan gantaallo ku tuurtay labo saldhig oo ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin Ciraaq.

"Iiraan waxay soo ridday diyaaraddii Ukraine"

Diyaaraddii burburtay: Canada iyo Ukraine oo Iiraan ka dalbaday caddaalad

Weerarradaas ayaa waxay Iiraan uga jawaabeysay dilkii Mareykanka uu u geystay Qasem Soleimani oo lafdhabar u ahaa milatariga Iiraan, kaasoo ku dhintay weerar ka dhacay Baghdad 3-dii January.

Dad u dhashay Iiraan, Canada, Ukraine, UK, Afghanistan iyo Jarmalka ayaa ku dhintay diyaaradda.

Maxaa ka dhacay halka ay dibadbaxyadu ka socdaan?

Ardayda ayaa isugu soo baxay ugu yaraan bannaanka labo jaamacadood, jaamacadaha Sharif iyo Amir Kabir, sida ay wararku sheegayaan, iyadoo markii hore ay ujeeddadu ahayd inay xushmad u muujiyaan dadkii ku dhintay diyaaradda. Dibadbaxyada ayaase is beddelay xalay.

Ilaa 1,000 qof ayaa adeegsanayay hal ku dhigyo ka dhan ah hoggaamiyeyaasha Iiraan iyagoo sidoo kale jeexjeexay sawirrada Soleimani.

Sidee ayuu maamulka Iiraan u qirtay?

Muddo saddex maalmood ah, Iran ayaa beenineysay wararka sheegaya in gantaalladeeda ay soo rideen diyaaradda, iyadoo afhayeen u hadlay dowladda uu ku eedeeyay dalalka Galbeedka inay been sheegayaan.

Balse shalay subixii, ayaa warsaxaafadeed laga aqriyay telefishinka dalkaas waxay Iiraan ku qiratay inay diyaaradda soo ridday.

Dadkii masuulka ka ahaa ayaa lala xisaabtami doonaa, sida bayaan laga baahiyay telefishinka lagu sheegay.

Sidee ayay Canada iyo Ukraine uga jawaabeen?

Madaxweynaha Ukraine Volodomyr Zelensky iyo Ra`iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa shalay la hadlay Mr Rouhani.

Mr Trudeau ayaa sheegay inuu careysan yahay wuxuuna Mr Rouhani u sheegay inay qasab tahay in la sameeyo baaritaan buuxa.

Mr Trudeau ayaa sheegay: "in Canada aysan nasan doonin inaa laga helo isla xisaabtan iyo caddaalad... way murugeysan yihiin, way careysan yihiin wayna tiiraanyeysan yihiin waxayna doonayaan jawaab."

Mr Zelensky, oo dalbaday raalligelin iyo magdhow ayaa sheegay in Mr Rouhani uu u xaqiijiyay in "Dhammaan dadkii ku lug lahaa musiibadan la horkeeni doono caddaaladda".