Nin Ameerikaan madow ah oo midab takoor awgii loo diiday in uu bangi lacag dhigto

Nin Ameerikaan madow ah ayaa dacwoad ku soo oogay bangi ku yaal magaalada Detroit ee dalkaasi Mareykanka ka dib markii shaqaalaha bangigaasi sida uu sheegay ay cunsuriyad kula dhaqmeen oo ay u diideen in lacag uu dhigto bangigaasi.

Shaqaalaha bangiga ayaa booliska ugu wacay Sauntore Thomas oo doonayay in bangigaasi uu dhigto lacag magdhow ahaan loo siiyay ka dib midab takoor uu kala kulmay shirkad uu u shaqeyn jiray.

Sauntore Thomas wuxuu isku doonayay inuu bangigaasi dhigto jeeg lacag ah oo uu ka helay shirkad uu u shaqeyn jiray oo sida uu sheegay cunsuriyad kula kacay ka dibna uu maxkamad la tiigsaday.

Gabar ka mid ah shaqaalaha bangiga oo iyaduba Afrikaan madow ah ayaa diiday in ninkaasi ay jeegga ka qaado, waxayna markiiba ugu wacday booliska, iyada oo aad uga shakisan in lacagtani uu ku soo helay qaab sharciga aan waafaqsanayn.

Bangiga TCF ayaa raalligelin ka bixiyay arrintaasi, waxa uuna sheegay in ay khalad ahayd in ninkaasi boolis loogu yeero.

"Waxaan cambaareynaynaa wax kastaa oo midab takoor iyo faquuq ah," ayaa lagu yiri warbixin qoraal ah oo uu soo saaray bangigaasi.

Bangiga TCF waxa uu intaasi ku daray in shaqaalaha ay diideen in ay jeeggaasi ka qaadaan oo ay u ansixiyaan Sauntore Thomas, maadaama sharciga bangiga uu yahay in aad looga taxaddaro lacagaha cadadkoogu badan yahay.

Haseyeeshee Thomas oo ahaan jiray askari ka tirsan ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa haatan bangigaasi ku dacweynaya cunsurinimo.

"Waxa ay ii faquuqeen ayaa ah in aan ahay nin madow ah. Arrintaasi iguma aysan dhacdeen haddii aan caddaan ahaan lahaa," ayuu yiri Thomas oo la hadlay wargeyska Free Press.

Thomas ayaa dacwad kaga guuleystay shirkad uu u shaqeyn jiray wuxuuna doonayay in lacagtii magdhowga ahayd ee la siiyay uu bangigaasi dhigto maadaama uu muddo laba sano ah akoon xisaabeed ku lahaa bangigaasi.

Balse ku xigeenka madaxa bangigaasi oo ah gabar Afrikaan madow ah ayaa sida la sheegay weydiisay halka uu lacagta ka keenay, waxaana ay u sheegtay in ciddii lacagtaasi ka qaadi lahayd ay maqan tahay oo ay tahay in uu sugo balse intii uu sugayay ayay ugu wacday boolis.

Thomas ayaa sheegay in markii boolisku ay u yimaadeen uu isdejiyay maadaama uu ogaa in boolisku ay dhawr jeer oo hore toogasho ku dileen dad madow ah oo asal ahaan ka soo jeeda Afrika, sidaa awgeedna uusan dabin ugu dhicin boolisku ama aysan qiil u helin in ay toogtaan.

Waxa uu sidoo kale sheegay in markiiba uu la xiriiray qareenkiisa oo booliska u caddeeyay halka ay lacagtaasi ka timid balse wali la aamini waayay.

Thomas ayaa markii dambe iska xiray akoon xisaabeedkii uu ku lahaa bangigaasi, wuxuuna u wareegay bangi kale oo uu tartan ganacsi kala dhaxeeyay bangiga TCF ee Thomas u diiday in lacagta uu dhigto, halkaa oo uu lacagtiisii dhigtay.

Booliska oo baaritaan ku billaabay ninkaasi ayaa markii dambe sheegay in kiiskaasi ay laaleen oo aysan wax dambi ah u haysan Thomas.

Bishii Luuliyo ee sanadkii hore ayay ahayd markii booliska dalka Mareykanka ay sheegeen in ay baarayaan dhacdo qabsatay in nin bukaan madow ah lagu xiro gobolka Illinois, xilli uu ku sugnaa agagaarka isbitaal lagu daweynayay isla markaana ay faleembo ku xirnayd.

Bukaanka oo lagu magacaabo Shaquille Dukes ayaa sheegay inuu socod ku marayay agagaarka Isbitaalka isla markaasna uu raacayay talooyin uu usoo jeediyay dhakhtarkiisa.

Waxaa markiiba gacanta ku dhigay askari dhar cad ah, waxaana lagu eedeeyay inuu xadi rabay qalabkii caafimaad ee uu neefta ka qaadanayay.

Dukes waxaa uu hadda dacwad ka gudbiyay askarigaas oo uu ku eedeeyay inuu midab takoor kula kacay.

Booliska waxay sheegeen inay sameeyeen tallaabadii ugu habbooneyd balse ay billaabeen baaritaanno madaxbanaan oo lagu ogonaayo sababta ka dambeysay xiritaanka bukaanka.