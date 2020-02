'Dadka madoobi mid qudha ma wada aha': Cadho ka kacday warbaahinta UK oo siyaasiyiin madow isku qaladay

Lahaanshaha sawirka PA/UKParliament/Getty Image caption Bell Ribeiro-Addy (bidix, Marsha de Cordova (dhexda) iyo Dawn Butler (midig) ayaa la isku qalday

Doorashadii ugu dambaysay ee Ingiriiska ayaa waxa ku soo baxay xildhibaanadii ugu badnaa ee dadka laga tirada badanyahay ah. Tobankii xildhibaan ba mid baan caddaan ahayn.

Laakiin todobaadkan oo ay si cambaar ku noqotay warbaahinta Ingiriisku iskugu qaladay, ayaa siyaasiyiin iyo qorayaal madow ahi is weydiinayaa in xarumaha warbaahinta ee dalkaas ay fahamsanyihiin kala duwanaanshaha iyo in kale.

BBC-da, wargeyska London ka soo baxa ee Evening Standard iyo wakaaladda sawirada ee Getty Images ayaa dhamaantood raali gelin ka bixiyey haween xildhibaano madow ah oo ay magacyadooda isku qaldeen.

Waxa markii hore telefishanka BBC ee baarlamanka ka soo waramaa magaca xildhibaanka ka tirsan Labour-ka ee Marsha de Cordova, si qaldan ugu sheegay Dawn Butler oo qudheedu ah xildhibaan caana oo ka mid ah xisbiga Labour-ka.

'Warbaahintu ha fahamto kala duwanaanshaha dadka'

Dawn Butler, oo u tartamaysa ku xigeenka hogaamiyaha Labour-ka ayaa qaraal ay Twitter-ka ku baahisay ku sheegtay in arintaasi u qaadan waa ku noqotay.

Wargeyska Evening Standard oo ka waramaya qaladka BBC-du gashay ayaa qudhiisu sawirkii uu baahiyey labada haweena isku qalday magacyadooda.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Bell Ribeiro-Addy (bidix) iyo Diane Abbott (midig) ayaa arintaa ka cadhooday

Qaladka uu galay markii la ogaaday ayaa wargeysku isna eedda saaray shirkadda sawirada ee Getty Images oo magacyada isku qalday.

Xildhibaan David Lammy oo qudhiisu nin madow ah ayaa cadhada uu arintaa ka qaaday ku muujiyey Twitter-ka oo yidhi "Waxani ma socon karaan. Dadka madow oo dhami qof qudha maaha. Dad kala duwani inay warbaahinta ka hawl galaan baa haboon".

Getty Images ayaa markii dambe saxday magacyadii ay isku qaladay.

Ciyaartoy la isku qalday

Wargeyska Evening Standard ayaa raali gelin "buuxda" ka bixiyey in uu adeegsaday sawirkii telefishkana BBC ee baarlanka ka baxay waxaanay qoraal ay Twitter-ka ku baahiyeen ku sheegeen "raali gelin buuxda" telefishanka baarlamanka ee BBC-duna waxay Twitter-ka ku sheegeen "raali gelin niyadsami ah" ayaan ka bixinaynaa khaladkan, isla markiibana waa la saxay.

BBC-du warbixintan ay soo waartay waxa ka horeeyey raali gelin kale oo ay ka bixisay todobaadkii hore oo ay si kama' ah ugu qaladay ciyaaryahanka kubadda kolayga ee Maraykanka ah LeBron James oo sawirkiisa lagu soo qaaday warkii geerida ciyaartoygii dhintay ee Kobe Bryant.

Lahaanshaha sawirka PA Media Image caption BBC-da ayaa raali gelin ka bixisay in ay isku qaladay Kobe Bryant (bidix) oo ku dhintay shil helicopter iyo LeBron James (midig)

'Nadiifisaa loo qaatay'

Xildhibaan Butler oo waalidkeed ka soo haajireen Jamaica ayaa iyadna Twitter-ka ku qortay in mar ay gashay wiish ay raacaan xildhibaannada oo keli ahi oo ku yaal aqalka baarlamanka xidhibaannadii kale u qaateen in ay nadiifiso tahay.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Xildhibaan Dawn Butler ayaa sheegtay in mar loo qaatay in ay nadiifiso ka tahay baarlamanka

Xildhibaanka dhawaan la doortay ee Abena oppong-Asare oo ah haweenay madow ayaa Twitter-ka ku sheegtay in wax taa la mid ahi iyadana ku dhaceen oo xildhibaan ay baarlamanka ka wada tirsanyihiin isaga oo aan moodayn in ay xildhibaan tahay boorsadiisa u dhiibay oo ku yidhi ii sii ilaali.

Oppong-Asare iyo haweenayda iyadna xildhibaanka noqotay markii ugu horraysay ee Florence Eshalomi ayaa labaduba internet-ka qoraalo ay ku baahiyeen ku sheegay in lagu qalday siyaasiyiin kale oo madow ah.

Haweenaydii ugu horraysay ee madow ee xildhibaan ka noqota Ingiriiska waxa la doortay 1987 waana Diane Abbott.

"Waa wax lagu qoslo," ayay ku qortay Twitter-ka waxaanay intaa ku dartay in "warbaahinta Ingiriiska waxaad moodaa in ay gebigeeduba kala garan la'aday haweenka xildhibaannada ah ee madow"

Af-lagaado internet-ka ah

Abbott waxa la odhan karo waa siyaasiyadda madow ee ugu caansan Ingiriiska.

Ra'yi ururin ay hay'adda Amnesty International samaysay sannadkii 2017 markii doorashadu soo dhawayd ayaa lagu ogaaday in ay ahayd qofka af-lagaada internet-ka lagu qoro oo dhan kala badh iyada lagu magac dhabo.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Gary Younge (dhexda) ayaa sheegay in lagu qalday siyaasiga David Lammy (bidix) iyo heesaaga Steve McQueen (midig)

Gary Younge oo ah aqoonyahan iyo qoraa ayaa isna doodda soo galay oo wuxu sheegay in qudhiisaba lagu qaldo heesaaga caanka ah ee filimadana soo saara ee Steve McQueen, iyo sidoo kale siyaasiga ku jira xisbiga Labour-ka ee David Lammy.

"Fariintani way caddahay" ayuu ku yidhi maqaal uu ku qoray iPaper, waxaanu intaa ku daray in aan "dadka cadaanka ah la isku qaldin si kasta oo ay caan u yihiin ama nolosha guulo uga gaadhaan ba".

"Goormaan Idris Elba noqday?" ayuu yidhi isaga oo hadalkiisa waxoogaa maad ah ku daraya oo sheegaya in [lagu qaldi karo] jilaaga caanka ah ee Ingiriiska ah.