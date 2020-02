Haweeney da' oo sameysay arrin cajiib ah si ay u badbaadiso seygeeda

Image caption Kare oo tababar ku jirta

Haweeney u dhalatay dalka Hindiya, laguna magacaabo Lata Kare ayaa ka qeyb qaadatay tartan aysan u arkin in uu yahay ciyaar lacag lagu heli karo, waxna ka badeli kara nolosheeda.

Kare oo katirsan qoys sabool ah waxaa ka xanuunsaday seygeeda, mana aysan awoodin in ay iska bixiyaan kharashka ku baxaya baaritanaada caafimaadka ee MRI ee seygeeda, si loo ogaado xanuunka haya.

Haweeneydan ayaa markii ay xaaladda ku xumaatay waxaa ay ka qeybgashay tartn orod, si ay ugu guuleysato abaalmarin, ka dibna ay u hesho lacag ay ku daweyso seygeeda oo xanuunsan aannan kici karin.

Dadka ku nool tuuladii ay deganeyd ayaa u sheegay in uu jiro tartan orod ah oo qofkii ka qeybgala kuna guuleysta uu heli doono lacag.

"Lacagta aan u baahnaa si aan seygeeda u daweeyo waxay ahayd 70 doolar, waxayna dadka igu dhiirageliyeen in aan ka qeybqaato tartanka orodka", ayay tiri Kare oo la hadashay BBC-da.

Waxa ay sheegtay in lacagta tartanka haddii ay ku guuleysato ay ku daweyn karto seygeeda, waxayna go'aansatay in ay ka qeybgasho tartanka.

Lahaanshaha sawirka DNA Image caption Kare oo tartanka ku jirta

Inta aysan ka qeybgelin tartanka waxay sameysay tijaabooyin badan oo orod ah, si ay ugu diyaar garowdo, waxayna sheegtay in dadka ay kala kulantay diiragelin ah in ay ku guuleysan karto.

"Ma ogeyn in tartanka orodka uu yahay isboorti, waxaa la ii oggolaaday in aan ka qeyb qaato, kabihii aan xirnaa ayaa iga baxay, waan siibay, ka dibna orodkeyga ayaa sii watay, waxaana iga go'neyd in aan orodka sii wato", ayay sii raacisay.

Dadkii kale ee daawanayay tartanka ayaa sacbiyay Kare intii ay ku guda jirtay orodka, kuwaas oo aad ula dhacsanaa sida ay tartanka orodka ugu dhiiratay iyadoo da' ah, waxayna sheegtay in markii ay dhawayd xariiqinta kama dambeysta ay maqashay sawaxan iyo dadkii oo aad ugu faraxsan heerka aan gaaray.

Haweneydan ayaa markii dambe ku guuleysatay tartanka, waxaana orodkaas noqday tartankii badelay noolasheeda.

Wixii intaa ka dambeeyay, Kare waxay ka qeybgashay tartanno badan oo orod ah, waxay ku guuleysatay abaalmarino kala duwan, waxaana ay caan ka noqotay gobolka Maharashtra ee dalka Hindiya.

Lahaanshaha sawirka DNA Image caption Kare iyo qoyskeeda

Noolasha Kare iyo qoyskeeda ayaa taabatay quluubta dad badan, waxaana taas ay keentay in shirkadaha sameeya aflaanta ay ka sameeyaan filim ku saabsan noolasheeda.

"Marki koowaad waxaan sheekadeeda ka arkay wargeysyada, waxaana aad isoo jiitay qof sidaas da' u ah oo ku dhiiratay in ay ka qeybqaadato tartanka iyo waxa ay u ameneyso seygeeda, waana taas tan igu dhalisay in aan filim ka sameeyo dedaalkeeda", ayuu yiri Naveen Kumar oo ah filim soo saaraha.

Kare waxaa kale oo ay sheegtay in sababta ugu weyn ee ay tartanka u gashay ay ahayd sidii ay u heli lahayd lacag ay ku daweyso seygeeda, waxayna intaa raacisay in marnaba aysan ku fikirin in ay kasoo muuqan doonta filim.

Ninkeeda oo lagu magacaabo Bhagwab Kare ayaa BBC-da u sheegay in noolashiisa ay sabab u tahay xaaskiisa.

"Iyada iskama aanay fikirin ee waxay ka fikirtay xanuunkeyga iyo sidii an uga kici lahaa, waxaan aad uga xumahay in iyadoo da'daas jirta ay sidaas sameysay, aad baan ugu faanaya", ayuu yiri seygeeda.

Arrinta la yaabka leh waxay tahay in haweeneydan da' ah ay ka guuleysatay gabdha badan oo dhalinyaro ah, waxaana sheekadeeda ay soo jiidatay malaayin qof oo ku nool dalka Hindiya iyo guud ahaan caalamka.