Arrin layaab leh oo dhex martay cunug taageera Manchester United iyo tababaraha Liverpool

Lahaanshaha sawirka Getty Images/Gordon Curley Image caption Daragh Curley wuxuu warqad u qoray Jurgen Klopp, waana loo soo jawaabay

Wiil yar oo ka tirsan taageerayaasha kooxda Manchester United ayaa sameeyay isku day uu kooxda Liverpool uga hor istaagayo inay ku guuleystaan horyaalka Premier League-ga ee dalka Ingiriiska, laakiin tababaraha kooxda Jurgen Klopp ayaa ka nixiyay kaddib markii uu si shaksi ah ugu soo jawaabay.

Daragh Curley, oo kasoo jeeda ismaamulka Donegal, ayaa warqad u qoray macallinka kooxda Liverpool, taasoo qeyb ka ahayd shaqadiisa leyliga Iskuulka.

Wiilkan 10 jirka ah ayaa codsaday in haddii ay suurtagal tahay ay Liverpool ku guul darreysato qaar ka mid ah kulamada ay la yeelaneyso kooxaha, si markaas aysan ugu guuleysanin horyaalka.

Klopp ayaa jawaab usoo qoray wiilkan, wuxuu ku bogaadiyay hammigiisa, laakiin wuxuu u sharraxay in Liverpool aysan dhibco u ridi karin isaga dartiis.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa sanadkan rajeynaya in wiilashiisa ay ku guuleystaan horyaalka Ingiriiska

Daragh aabihiis, Gordon, ayaa BBC-da u sheegay in dhammaan ardayda fasalka la dhigata wiilkiisa ay qorayeen warqado ku saabsan waxyaabo ay xiiseeyaan, balse Daragh uu isagu go'aansaday inuu qoro warqad cabasho ah oo ku socota tababaraha Liverpool.

Cunugan dhigta iskuulka Glenswilly National ayaa warqaddiisa ku yiri; "Liverpool waxay ku guuleysanayaan kulamo aad u fara badan. Haddii aad sii badisaan sagaal kulan oo kale waxaad noqoneysaan kooxdii kulamada ugu badan ku guuleysatay iyagoo aan mar qura laga badinin guud ahaan taariikhda kubadda cagta Ingiriiska. Anigoo ah taageere Manchester United ah arrintaas waxay ii tahay murugo.

"Marka fadlan kulanka xiga ee ay Liverpool ciyaareyso ku amar ciyaartoyda inay guul darreystaan. Kaliya u oggolaada kooxda kale inay goolal idinka dhaliyaan. Waxaan rajeynayaa inaan kaa dhaadhiciyay inaydaan ku guuleysanin horyaalka, ciyaar dambena aydaan badinin."

Lahaanshaha sawirka Gordon Curley Image caption Daragh wuxuu warqaddan helay horaantii Isbuuca

Mr Curley wuxuu sheegay inuu yaabay markii ay jawaabta u timid.

"Xaaskeyga ayaa tagtay xafiiska boostada, waxaana loo sheegay inay jirto warqad rasmi ah oo ku socota wiilkeenna Daragh Curley," ayuu yiri.

"Waxay isweydiineysay cidda warqad rasmi ah usoo diri karta Daragh, laakiin markii ay u sheegtay Daragh wuxuu yiri 'oh waxaa soo diray Jurgen Klopp'.

"Waana run oo waxay warqadda ka timid Jurgen Klopp."

Kooxda uu Klopp hoggaamiyo ee Liverpool ayaa qarka u saaran inay ku guuleystaan horyaalka Ingiriiska, walina hal kulan lagama badinin ilaa markii uu xilli ciyaareedka billowday.

Warqaddan uu usoo diray Daragh, ayuu Klopp ku yiri: "Nasiib darro, wakhti xaadirkan kuuma ballan qaadi karo codsigaaga, mana aha wax aan sameyn karo.

"Sida aad adiga u rabtid in Liverpool laga badiyo anigana waxay shaqadeyda u tahay inaan ka caawiyo sidii ay u guuleysan lahayd, malaayiin qof oo dunida ku noolna waxay rabaan inay sidaas dhacdo, marka runtii ma doonayo inaan dadkaas niyad jabiyo".

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Kooxda Liverpool ee uu wato Jurgen Klopp waxay ku socdaan waddadii ay horyaalka ku qaadi lahaayeen

"Waxaa nasiib kuu ah, kulamada qaar ayaa horay nalooga badiyay, kuwo kalena waa nalaga badin doonaa mustaqbalka, sababtoo ah waxan waa Kubadda Cagta oo natiijo walba laga filan karo.

"Dhibka waa in haddii aad 10 jir tahay aad u maleyneysid in wax walba ay ahaan doonaan sida ay hadda yihiin laakiin haddii aan hal wax kuu sheegi karo anigoo 52 jir ah waa in arrintu aysan sidaas ahayn."

Wuxuu intaas kusii daray in kooxda Manchester United ay yihiin kuwo nasiib leh maadaama ay qof sida Daragh oo kale ah taageero ahaan u heystaan, wuxuuna ku bogaadiyay hamigiisa dhinaca kubadda cagta iyo wanaagga uu la doonayo kooxdiisa.