Digniintii ugu sarreysay oo laga soo saaray Coronavirus

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption WHO ayaa digniin culus ka soo saartay caabuqa balse weli ma jirto xog muujineysa inuu yahay musiibo dunida ku habsatay

Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa qiimeyn ay ku sameysay caabuqa coronavirus ku tilmaantay inuu khatar sare ku hayo dunida.

Balse WHO ayaa sheegtay in weli ay jirto fursad wax looga qaban karo caabuqa haddii laga hor istaago faafitaanka.

Madaxa WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sidoo kale sheegay in cabsi iyo xog khaldan oo xanuunka ku saabsan ay yihiin cabaqadda ugu weyn ee ay tahay in wax laga qabto.

In ka badan 50 dal ayaa haatan soo weriyay kiisas caabuqa coronavirus ah.

Ilo laga soo xigtay waaxda caafimaadka Iiraan ayaa BBC-da u sheegay in ugu yaraan 210 qof ay u dhinteen caabuqa. Tiradan ayaa lix jeer ka badan tan ay shaaciyeen saraakiisha dowladda.

Shir jaraa`id oo uu ku qabtay magaalada Geneva, ayaa Dr Tedros wuxuu ka sheegay in inta badan kiisaska wax laga qaban karo, isla markaana aa wax caddeyn ah loo heyn in caabuqu uu si fudud ugu dhex faafayo bulshada.

Dr Mike Ryan, oo isagana ah madaxa WHO ee Barnaamijka Caafimaadka Degdegga ah ayaa sheegay in digniintan loogu talo galay inay hagto dowladaha, maaddaama uusan hannaanka caafimaadka dalalka u diyaarsaneyn caabuqa.

Lahaanshaha sawirka Press Eye Image caption Madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in cabsida laga qabo caabuqa ay tahay caqabadda ugu weyn

Maxaa ugu dambeeyay wararka coronavirus?

Guud ahaan dunida, in ka badan 80,000 oo qof ayuu ku dhacay caabuqa. Ilaa 2,800 ayaa u dhimatay - oo badankood ku sugan gobolka Hubei ee dalka Shiinaha

Shiinaha ayaa xaqiijiyay 27 kale oo kiisas ah - waa tiradii ugu yareyd muddo bil ah - iyo 44 dhimasho ah

Switzerland ayaa joojisay dhammaan isu imaatinnada ilaa 15-ka March, waxaana ka mid ah Bandhigga Caalamiga ah ee Gawaarida ee Geneva

Iceland, Nigeria, Mexico, New Zealand, Belarus iyo Netherlands ayaa dhammaan shaaciyay kiisaskii ugu horreeyay

Qofkii ugu horreeyay ee u dhinta ee caabuqa oo ku nool dalka Britain ayaa la shaaciyay.

Cabsi laga qabo caabuqa ayaa saameysay suuqyada dunida.

Maxaa kale oo ay WHO sheegtay?

Dr Ryan ayaa sidoo kale ka hadlay in xogta haatan la hayo aysan sheegeynin in caabuqa uu yahay musiibo dunida ku habsatay.

Dr Tedros ayaa sheegay in faafitaanka caabuqa uu khatar ku yahay dunida balse aysan ahayn in la abuuro baqdin aan jirin.

WHO ayaa sheegtay in wax ka qabasho sarreysa, oo ay iska kaashadaan dhammaan dowladaha iyo bulshada ay gacan ka geysan karto hoos u dhigidda faafitaanka xanuunka.