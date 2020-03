Madaxweyne kuxigeenka Kenya: "waa la i dhibaateynayaa"

Lahaanshaha sawirka NATION Image caption Ruto, madaxweyne ka cabanaya dowladda uu katirsan yahay

Madaxweyne kuxigeenka dalka Kenya, William Ruto, oo lagu tilmaamo shakhsi bannaanka ka taagan dowladda uu ka tirsan yahay ayaa ku hanjabay in uu shaacin doono magacyada dad uu sheegay in loo adeegsado in lagu dhibaateeyo siyaasiyiinta taageersan ee garabka u ah.

Mar uu ka hadlayay deegaanka Meru, ayaa waxa uu Ruto sheegay in barasaabyada, wakiillada deegaanada, xildhibaannada iyo shaqaalaha rayidka ee taageersan damaciisa siyaasadeed marwalba loogu hanjabo in la xirayo iyo in maxkamad lasoo taagi doona.

Kenya ayuu sheegay in dal dimquraadi ah ay tahay, qof kastana uu xaq u leeyahay in uu taageero dhinaca uu doonayo.

Wuxuu sheegay in uu yahay madaxweyne kuxigeenka Kenya, ixtiraamna uu mudan yahay.

"Waan ogahay sababta uusan halka u joogin barasabka Meru, waayo dadka waa la handadaya, waxaan ahay madaxweyne kuxigeenka Kenya ee la doortay, mana jirto wax raaligelin ah oo aan ka bixinayo, dhawaanna waan sheegi doonaa dadkaas i dhibaateynaya," ayuu yiri isagoo ka hadlaya deegaanka Meru.

Hadalka William Ruto ayaa yimid xilli senetarka laga soo doorta Meru, Mithika Linturi iyo xildhibaan kale oo dhowr ah oo taabacsan madaxweyne kuxigeenka ay xafiiska dembi barista ee DCI, waaxda canshuuraha, garsoorka iyo hey'adda la dagaalanka musuq maasuq ee EACC ay ku eedeeyeen in loo adeegsado in lagu dhibateeyo siyaasiyiinta taabacsan madaxweyne kuxigeenka.

Qaar kamid ah xildhibaannada siyaasad ahaan tabaacsan Ruto ayaa sheegay ina loo diiday ilaalo, waxayna intaa ku dareen in siyaasadda ku dhisan cabsi gelinta ay tahay mid aysan aqbali karin.

Madaxweyne kuxigeenka Kenya ayaa muddooyinkii dambe u muuqday mid aysan isku wanaagsaneyn madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay isku xisbi katirsan yihiin, gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii uu la heshiiyay hogaamiyaha mucaaradka, Raila Odinga.

Madaxweyne Kenyatta oo horay u ballanqaaday in uu taageeri doona musharraxnimada Ruto marka uu xilka ka dego ayaa dhawaan sheegay in aysan jirin cid uu taageeri doono, shacabkana uu u deyn doonaa in ay doortaan qofka ay rabaan.

William Ruto ayaa u muuqda mid aan ku qanacsaneyn qaabka loo wado barnaamijika dib u heshisiinta BBI ee ay ku heshiiyeen Uhuru iyo Raila, inkastoo markii hore uu soo dhaweeyay.

Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhawaan xafiiska madaxweyne kuxigeenka lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa fadeexad dhaqaale oo haatan maxkamdeynteeda ay socoto.

Sidoo kale askari kamid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweyne kuxigeenka ayaa la dilay, baaritaanka arrintaasina haatan waxaa gacanta ku haya laamaha ammaanka.

Raila iyo Ruto oo siyaasad ahaan aan isku wanaagsaneyn ayaa mid walba waxaa la rumaysan yahay in uu leeyahay damac siyasadeed oo ku aadan qofka badeli doona madaxweyne Kenyatta oo muddo xileedkiisu dhamaanayo sanadka 2022, waxaa se aan la ogeyn cidda uu taageeri doono madaxweynaha haatan xilka haya.