Dalalka Kuwayd iyo Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa si kumeelgaar ah u xiray masaajidda, waxaana ay isbedel ku saameeyeen aadaanka saaladda sida ay ku warrameen warbaahinta waddamadaasi.

Dowladaha dalalkaasi ayaa joojiyay salaadaha lagu tukado masaajidda si looga hortago faafidda fayraska Corona ee laayay dadka badan.

Halkii uu mu'adinka ka dhihi lahaa "Xaya Cala Salaah" ayaa waxa uu ku bedalayaa "As-saalatu fii biyuutikum" ama "Alaa salluu fii rixaalikum" oo la micno ah guryihiinna ama halka aad joogtaan ku tukada.

Kumannaan qof oo ku nool bariga dhexe ayuu ku dhacay cudurkan saf-marka ah ee galaaftay noolasha dad badan.

Wadamo badanb oo Islaam ah ayaa joojiyay salaadaha jamaacada ah, halka kuwo kalena ay soo gaabiyeen saacadaha ay furnaanayaan goobaha cibaadada.

Ma bannaantahay in wax laga bedalo aadaanka?

Dr Sheekh Aadan Sheekh Cali, imaamka masaajidka Abubakar ee xaafadda Islii ayaa sheegay inay horay u dhacday xaaladdan oo kale.

"Arintan xilligii Nebiga (NNKH) way dhacday. Bukhaari iyo Muslim waxay soo saareen in Imaan Cabdullahi ibnu Cabbaas uu mu'adinkiisii ku yiri maalin roob badneyd ha dhihin Xaya Cala Salaah ee waxaad tiraahdaa Salluu fii biyuutikum. Dadku way dhibsadeen arinkaa, balse Cabdullahi ayaa ugu jawaabay waxaa sidan sameeyay mid aniga iga fadli badan oo Nebiga waxa uu diidayay inay dadka dhoobada ku socdaan," ayuu yiri imaamka.

Golaha sare ee culimada Sacuudi Carabiya ayaa dhawaan fatwooday in dadka qaba fayraska Corona ay mamnuuc ka tahay Saaladda Jimcaha iyo inay xaadiraan masaajidda.

Waxa ay uga baaqeen dadka looga shakiyay fayraska inay guryahooda joogaan oo ay iskarantiilaan, iyadoo dadka ka cabsi caqaba inuu ku dhacana loo oggol yahay inay guryahoodda joogaan.

Corona oo bishii Desembar ka soo billowday Shiinaha ayaa saameeyay dalal badan oo caalamka ah iyadoo kumanaan qof ay u dhinteen.