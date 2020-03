Image caption Cali Xasan ma uu haysto wax lacag ah oo uu cunno ku soo iibsado kaddib markii la xiray dukaankii uu ka shaqeynayay

Hindiya ayaa xayiraad ku soo rogtay dadka si loo yareeyo faafitaanka coronavirus. Dadka ayaa loo sheegay inay guryaha joogaan, balse dad badan oo muruqmaal ah, ma anfaceyso arrintan. Weriyaha BBC-da Vikas Pandey ayaa warbixin ka diyaariyay sida ay dadkaasi xaaladdoodu tahay tan iyo intii la soo rogay xayiraadda.

Labour Chowk oo ku taalla Noida waxaa caadi ahaan buuxdhaafiya boqollaal rag oo raadinaya shaqada dhismaha.

Isgoysyada yar ee waddooyinka xaafaddan ka tirsan Delhi ayaa ah meel muhiim ah oo ay shirkadaha dhismaha ka qortaan shaqaale.

Balse way degganeyd markii aan tegay maalin Axad ah. Lama qiyaasi Karin inaad keliya maqli karto dhawaqa shimbiraha goobtaas oo ahayd mid mashquul badan.

Waxaan durba arkay rag meel gees ah isugu tegay.

Waan istaagay anigoo meel yara fog ka taagan ayaan weydiiyay sababta ay ugu hoggaansami waayeen amarka xayiraadda.

Ramesh Kumar, oo ka soo jeeda degmada Banda ee gobolka Uttar Pradesh, ayaa sheegay inuu ogaa inaysan jirin ced shaqaaleysiineysa, balse ay weli raadinayaan fursad shaqo.

"Waxaan helaa 600 rupees ($8; £6.50) maalin walba waxaana i sugaya shan qof. Mar dhow raashiinka wuu naga dhammaan doonaa. Waan ogahay khatarta coronavirus, balse ma daawan karo carruurteyda oo baahan," ayuu sii raaciyay.

Malaayiin kale oo xoogsato ah ayaa isla xaaladdaas ku jira. Xayiraadda oo uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay Ra`iisul Wasaare Narendra Modi ayaa micnaheedu yahay in dadkan aysan rajeyneynin wax dhakhli ah saddexda toddobaad ee soo socda. Waxay u muuqataa in qaarkood ay ka go`i doonto cuntada.

Image caption Kishan Lal ayaanan muddo afar maalmood ah helin wax lacag ah

Hindiya waxaa laga soo sheegay in ka badan 500 oo kiis oo fayraska ah iyo ugu yaraan 10 dhimasho ah.

Dhowr dowlad-goboleed, oo ay ku jiraan Uttar Pradesh oo waqooyiga ku yaalla, Kerala oo koofurta ah iyo caasimadda Delhi ayaa ballanqaaday inay lacago si toos ah ugu dirayaan akoonnada shaqaalaha sida Mr Kumar. Dowladda Ra`iisul Wasaare Modi ayaa sidoo kale ballanqaadday inay caawin doonto xoogsatada ay xayiraaddu saameysay.

Balse waxaa jira caqabado dhanka farsamada ah.

Ugu yaraan 90% shaqaalaha Hindiya waa kuwo ka shaqeeya goobo aan rasmi ahayn, sida laga soo xigtay Ururka Shaqaalaha Adduunka, sida waardiyeyaasha, kuwa nadaafadda ka shaqeeya, kuwa mooto bajaajta wada, waratada waddooyinka, dadka qaada khashinka iyo shaqaalaha guryaha ka shaqeeya.

Badankood ma heli karaan lacagta howlgabka, fasaxa dadka xanuunsan la siiyo iyo nooc walba oo caymis ah. Badankood ma laha koonto banki, waxayna ku tiirsan yihiin lacag caddaan ah oo ay noloshooda ku dabbaraan.

Badankood waa shaqaale muhaajiriin ah, taas oo micnaheedu yahay inay deggan yihiin gobol kale oo aan ahayn kan ay ka shaqeeyaan. Waxaa kale oo jira dad iyagu aan si toos ah gobol u degganeyn oo hadba meel dega si ay shaqo u helaan.

Akhilesh Yadav, oo ah madaxii hore ee Uttar Pradesh, ayaa qirsan caqabadahaas inay yihiin kuwo weyn.

"Dhammaan dowladaha waa inay degdeg wax uga qabtaan sababtoo ah xaaladdu way is beddeleysaa mar walba. Waxaan u baahannahay inaan sameyno jikooyin waaweyn oo aan cunto siinno dadka u baahan. Waa inaan bixinnaa lacago caddaan ah ama bariis ama qamadi, iyadoo aan dadka look ala eegeyn gobollada ay ka yimaadeen," ayuu yiri.

Image caption Ninkan oo ah kaba-tole - aanan magaciisa noo sheegin - ayaanan garanayn sababta maxadhada ama boosteejada ay faaruqa u tahay

Mr Yadav ayaa gaar ahaan ka walaacsan gobolkiisa, oo ah kan ugu bulshada badan Hindiya, ayna ku nool yihiin qiyaastii 220m oo qof.

"Waa inaan dadka ka joojinnaa inay magaalooyinka isaga gudbaan si looga fogaado faafinta fayraska. Hal qaab oo lagu sameyn karana waa in la hubiyaa haqab-beelka cuntada. Dadku waxay u hayaamaan tuulooyinkooda marka ay xasarad ka jirto," ayuu intaas ku daray.

Dhanka kale madaxa Uttar Pradesh Yogi Adityanath ayaa sheegay in koox shaqaale ah ay baadigoobayaan kuwa ka yimid gobollada kale iyo qof walba oo caawinaad u baahanna ay dowladdu taageeri doonto.

Tareennada Hindiya ayaa haatan joojiyay shaqada ilaa 31 March.

Balse maalmo kahor inta aysan dhaqangelin xayiraadda 23-kii March, boqollaal kun oo shaqaale muhaajiriin ah oo ka yimid magaalooyinku uu xanuunku ka dillaacay ee Delhi, Mumbai iyo Ahmedabad ayaa tareen u raacay tuulooyinkooda ku yaalla gobollada Uttar Pradesh iyo Bihar.

Taas ayaa sare u qaadday khatarta ah inay dadku isku gudbiyaan fayraska, khubarrada ayaana ka digaya in labada toddobaad ee soo socda ay yihiin kuwa ugu adag Hindiya.

Si kastaba, qof walba ma awoodo inuu u safro tuuladiida.

Kishan Lal, oo wada mooto bajaajta kuna nool magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla ee Allahabad, ayaa sheegay inuusan wax lacag ah shaqeynin afartii maalmood ee la soo dhaafay.

"Waa inaan lacag shaqeystaa si aan qoyskeyga u quudiyo. Waxaan maqlay inay dowladdu lacag na siineyso - inkastoo aan war ka heynin goorta iyo qaabka ay noo siineyso," ayuu yiri.

Saaxiibkiis Cali Xasan, oo dukaan nadiifiye ka ah, ayaa sheegay inay ka dhammaatay lacag uu cunto ku iibsado.

"Dukaanka labo maalmood kahor ayaa la xiray lacagna leyma siin. Ma garanayo xilliga la furi doono. Aad baan u cabsanayaa. Qoys ayaan leeyahay, sidee ayaan u quudin doonaa?" ayuu is weydiiyay.

Malaayiin Hindiya u dhashay ayaa sidoo kale lacag ka sameeya waddooyinka oo ay ku ganacsadaan - dadka ganacsiyada yaryar leh isla markaana shaqaaleysiiya dadka.

Mohammed Sabir, oo dukaan yar ku leh Delhi, ayaa sheegay in dhowaan uu shaqo siiyay labo qof.

"Hadda lacag ma siin karo. Ma haysto wax lacag ah. Qoyskeyga waxay xoogaa lacag ah ka helaan beer ku taalla tuuladeyda. Balse cayayaan ayaa dalaggii waxyeeleeyay sanadkan, sidaas darteed inaan caawiyo ayay iga doonayaan.

"Wax aan sameeyo ma garanayo. Wxaaan ka baqayaa in gaajo ay dili doonto dad badan oo naga tirsan kahor coronavirus," ayuu yiri.

Image caption Maxamed Sabir ma heli karo lacag uu siiyo shaqaalihiisa

Dhammaan goobaha loo dalxiiska tago ee dalkaas ayaa sidoo kale la xiray taas oo saameyn ku yeelatay dad badan oo ka shaqeeya dalxiiska.

Tejpal Kashyap, oo sawir-qaade ka ah goobta caanka ah ee India Gate ee Delhi, ayaa sheegay inuusan weligiis arkin hoos u dhac sidan oo kale ah oo ganacsiga ku yimid.

Darawallada ka shaqeeya sida shirkadaha Uber iyo Ola ayay sidoo kale dhibaatadu haysataa.

Joginder Chaudhary, oo taksiile u ah shaqaalaha diyaarad ka howlgasha Delhi, ayaa doonaya in dowladdu ay xayiraadda ka khafiifiso dadka isaga oo kale ah.

"Waan dareemayaa muhiimadda xayiraadda. Coronavirus waa khatar waana inaan ilaalinnaa nafteenna. Balse waxaan sameeyo ma aqaan waxaan keliya ka fekeraa sidii aan u caawin lahaa qoyskeyga haddii ay xayiraaddu sii socoto toddobaadyo," ayuu yiri.

Qaarkoodna maba maqlin coronavirus.

Image caption Sawir-qaade Tejpal Kashyap ayaa sheegay in ganacsigu uu todobaadyaba xumaa

Kabo-caseeya aan dooneyn in magaciisa la shaaciyo, ayaa sheegay "inuu kabaha u caseynayay dadka ku sugan boosteejada tareennada ee Allahabad muddo sanado ah, balse uusan haatan qofna ku arkin".

Wuxuu sheegay inuusan xitaa ka warqabin sababta ay dadku u joojiyeen inay safraan.

"Ma garanayo waxa dhacaya. Dad badan ma yimaadaan boosteejada maalmahan. Waan la socdaa in xoogaa bandow uu jiro, balse ma aqaan sababta," ayuu yiri.

Vinod Prajapati, oo isla halkaas ku iibiya biyaha caagadaha ku jira, ayaa hadalka ka dhex-galay.

"Waan ogahay wax walba oo ku saabsan coronavirus. Aad ayuu khatar u yahay, Dhammaan dunidu way la daalaa dhacaysaa. Inta badan dadka awooda ee haysta meel ay joogaan guriga kama soo baxaan. Balse dadka annaga oo kale ah, waxaanu u dhaxaynaa inaan kala dooranno badbaado iyo gaajo. Midkeen qaadannaa?" ayuu is weydiiyay.