Daraasad muujisay in gawaarida qaaliga ah ay wadaan darawaliinta ugu xun

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Darawalka wata gaari qaali ah, way yaraaneysaa inuu u turo dadka ku lugeynaya waddada, sida lagu sheegay cilmi baaris Mareykanka laga sameeyay

Waa suuragal in maskaxda aad ku hayso in darawallada gawaarida qaaliga ah ay si xun ugu dhaqmayaan waddada.

Sidaa waxaa lagu sheegay cilmi-baaris laga sameeyay Mareykanka, taas oo lagu xusay in qofka wata gaari qaali ah ay aad ugu badan tahay inuusan ka istaagin dadka waddada maraya ee doonaya in ay jidka tallaabaan.

Warbixinta waxaa lagu daabacay wargeyska Gaadiidka iyo bad-qabka ka warrama ee Journal of Transport & Health. Baarayaasha jaamacadda Nevada oo baaritaanka sameeyay waxay sheegeen in mala-awaalka ay dareemayaan dareewalada uu noqon karo "fikrad ah ka sarreynta dadka kale ee waddada adeegsanaya" mana doonayaan in ay sugaan dadka socda ee jidka gudbaya.

Balse, dadka kexeynaya garaawida aan qaaliga ahayn waxay aad ugu badan tahay in ay dhiirageliyaan in fursad la siiyo dadka waddada goynaya, sida ay sheegeen cilmi-baarayaasha.

Dhibaatada kala sarreynta

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Cilmi baarista waxaa lagu sheegay in dadkaas ay aad ugu badan tahay in ay ka istaagaan haweenka caddaanka ah

Cilmi-baarista waxaa lagu sheegay in la tijaabiyay laba nin (mid madow iyo mid cad) iyo laba dumar ah (mid cad iyo mid madow) kuwaasoo goynayay waddo marta magaalada Las Vegas.

Waxay adeegsadeen meesha loogu talagalay in dadka ay ka gooyaan ee xaafadda dadka taajiriinta ah, sidoo kalena ah meel aad u deggan. Dhacdooyiinka waala duubay, waxaana la baaray qiimaha gawaaridii meeshaa maray.

Cilmi-baarayaasha waxay sheegeen in xaaladda darawal kasta ay ku xirnayd qiimaha gaarigiisa marka uu marayo meel ay shacab jidka ka goynayaan.

Courtney Coughenour, oo hoggaamineysay cilmi-baarista, oo ka tirsan jaamacadda Nevada ee Las Vegas, ayaa sheegay in natiijada ay la xitriirto cilmi-baarisyo hore oo lagu ogaaday in dadka sarreynta ku dareemaya gawaaridooda qaaliga ah ay aad u yartahay in ay ka istaagaan dadka waddada maraya.

Shilalka jidadka waxaa sannad kasta ku dhinta illaa 1.24 milyan oo qof, sida ay WHO sheegtay. Ilaa Shan meelood meel ka mid ah waa dad waddada goynayay.

"Ma jiro qof waddada iska leh; gawaarida, dadka iyo kuwa baaskiilka wata, dhammaan isku xuquuq ayey u leeyihiin jidka, waana in ay isku xushmeeyaan," ayey tiri Prof Coughenour.

Laakiin in kastoo sida guud uu seyniska uu xaqiijiyay xiriir ka dhexeeya gawaarida qaaliga ah iyo darawallada xun, haddana waxaa jira cilmi-baarisyo kale oo qaab ka duwan u eegay, kuwaas oo lagu sheegay in ay dad wanaagsan ku jiraan - marka korka laga wada eego.

Yaa kexeysta gaari Mercedes ah?

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Daraasad kale ayaa lagu ogaaday in dadka wata gawaarida heerka sare ah ay si isugu dabeecad egyihiin

Daraasad laga soo saaray waddanka Finland, oo bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay lagu daabacay wargeyska International Journal of Psychology ayaa lagu ogaaday in "dadka xun oo kaliya aysan wadanin gawaarida qaaliga ah ee loo yaqanano Mercedes", balse sidoo kale "ay dad wanaagsanna ku jiraan".

Sababtu waxay tahay in ay ogyihiin heerka sarreeya ee gawaarida ay wataan, iyaguna sidoo kale doonayaan in loo arko darawaliin heer sare ah.

Jan-Erik Lönnqvist, oo ah barfasoor ku takhasusay cilmi nafsiga, oo ka tirsan jaamacadda Helsinki ayaa su'aashan ka eegay dhan kale oo aan ahayn dhinaca ay ka eegeen cilmi baareyaasha Mareykanka.

Wuxuu baaritaan ku sameeyay in darawaliinta taxaddar la'aanta ay jecel yihiin baabuurta qaaliga ah, maadaama ay dabeecadahooda shakhsi ahaaneed isku dhow yihiin - iyadoo aan la eegeynin dhaqaalaha ay heystaan.

Daraasaddan waxay indha indheyn ku sameysay ilaa 1,892 oo ka mid ah dadka baabuurta heerka sare heysta ee ku sugan Finland, dabeecadahooda dhinaca waditaanka, dhaqaalahooda iyo meelaha ay dhinaca shakhsiyadda isaga midka yihiin.

Waxa uu gaarigaaga ka sheegayo shakhsiyaddaada

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Qaar ka mid ah darawaliinta gawaarida qaaliga ah waxay doonayaan in loo arko dad heer sare ah, sida lagu sheegay daraasad kale

Prof Lönnqvist wuxuu yiri: "Dadka dabeecadda qallafsan ayaa inta badan jecel gawaarida qaaliga ah ama heerka sare ah. Kuwani waa dadka inta badan isu arka inay yihiin kuwo dadka kale ka heer sarreeya, waxayna u heellan yihiin inay heerkooda tusaan cid kasta."

Hase ahaatee gawaarida qiimahoodu sarreeyo waxaa sidoo kale wata dad aad u qadarin badan, sida ka muuqatay jawaabihii ay ka bixiyeen su'aalihii la weydiiyay.

"Waxaa jira xiriir u dhaxeeya qiimaha gaariga iyo hab-dhaqanka darawalka. Dhammaan gawaarida kala duwan mid walba wuu leeyahay waji gaar ah, kuwa baabuurta la jecl yahay watana waxay gudbiyaan farriin ay ku muujinayaan in naftoodana ay mudan tahay in la jeclaado," ayuu yiri Lönnqvist.

Sidaas darteed wuxuu ku dooday in xiriirka ka dhaxeeya gawaarida qaaliga ah iyo darawaliinta xun uu yahay mid aan ka turjumeynin dhaqaale badni balse kaliya ku xiran kibirka shakhsinimada.

Sidey doontaba ha ahaatee, marka xiga ee aad waddo ka tallaabeyso, aad u hubso jidka ka hor inta aadan gudbin - aadka uga feejignow gawaarida qaaliga ah ee dhankaaga usoo socda.