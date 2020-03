Lahaanshaha sawirka Jilla Dastmalchi Image caption "Qolka maydka ee isbitaalka Cremona waxaad moodaa bakhaar"

Marka qof aad jeceshahay uu dhinto, inaad sagootido oo aad xabaasha u raacdaa waa arrin muhiim ah. Laakiin Coronavirus ayaa dadkii Taliyaaniga ka xayiray in ay ehelkooda dhinta aaskooda ka qayb galaan, taasina murugada ayay ku sii kordhisay intii noolayd.

"Cudurkan laba goor buu dadka dilayaa," ayuu yidhi Andrea Cerato, oo ka shaqeeya shirkad qaban qaabisa aasasaska oo ku taal magaalada Milan.

"Marka koobaad, wuxuu kaa go'doominyaa dadkii aad jeclayd oo ku samri maysid markay sakaraadayaan, ka dibna laguu ogolaan maayo in aad dul joogsato oo ka samirto".

"Qoysaska dhibaataa haysata oo way qaadan kari la'yihiin," ayuu intaa ku daray Cerato.

Karantiil lagu dhimanayo

Dadka Covid-19 uu ku dhacay badankoodu waxay geeriyoodaan iyagoo go'doon ku ah isbitaallada oo aanay ehelkooda iyo asxaab midna la joogin. In dadku soo booqdaan waa loo diidaa bukaanka sababta oo ah cudurkan oo markaaba la kala qaadi karo.

In kasta oo shaqaalaha caafimaadka ay sheegeen in fayraskan aan maydku gudbin karin, haddana waxa xaqiiqa ah in uu saacado badan virus-ku sii jiri karo dharka iyo gogosha maydku ku go'ay waana sababta isla marka uu qofku go'a ba, maydka degdeg loogu daboolo qalabka loogu talo galay.

"Qoysas badan ayaa codsada in loo ogolaado in ay maydka ehelkooda dul joogsadaan laakiin waa loo diidaa," ayuu yidhi Massimo Mancastroppa oo ka shaqeeya qolka maydka ee Cremona.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption "Dhar uma xidhi karno, uma fidhi karno, jidhkana waxba uma marin karo oo ma qurxin karno. Waa arin murugo leh".

Maydka looma aasi karo sidii caadiga ahayd ee dharka quruxda badan loogu labisi jiray, waxaana lagu aasaa kiishka cad ee isbitaalka lagaga rido.

"Dharka maydka ehelkiisu noo keeno ayaanu dusha ka marinaa kiishka maydka lagu rido sida in loo geliyey oo kale," ayuu yidhi. "Shaadh dusha ah iyo haaf (goono) xaga hoose ah".

Lahaanshaha sawirka Jilla Dastmalchi Image caption Sawir tusinaya qoys murugaysan.

"In ay na aaminaan mooye wax kale uma banaana."

Xaaladan aan dadka horey u soo marin inta lagu jiro, shaqaalaha qolka maydku waxay duruuftu ku dirqisay in ay iyagu metelaan ehelka iyo asxaabta dadka dhinta. Sababtuna waxa weeyi in dadkii ehelka u ahaa dadka virus kan u dhintay in ay qudhooduba karantiimo ku jiraan.

"Masuuliyadoodii oo dhan anagaa qaadanay," ayuu yidhi Cerato.

"Waxaan ehelka maydka u dirnaa sawirro aanu ka qaadnay naxashka lagu ridi doono iyo goorta maydka laga qaadi doono isbitaalka, ka dibna waanu aasnaa ama maydka waanu gubnaa, in ay ehelku anaga na aaminaan mooyee fursad kale uma furra."

Arrinta ugu adag ee Cerato la soo daristay ma aha inuu samirsiiyo ehelka dadku ka duinteen. Waxayse tahay inuu u wada sheego wax kasta oo ay maydka u qabteen, waxaana qasab ku noqotay inuu qoro waxyaabaha aan loo ogolayn inuu u sameeyo maydka.

"Dhar uma xidhi karno, uma fidhi karno, jidhkana waxba uma marin karo oo ma qurxin karno. Waa arin murugo leh".

Xilka ka saaran maydka

Cerato wuxu qolka maydka ka shaqaynayey soddon sanadood, aabihii ayaa isna hortii ka shaqayn jiray.

Wuxuu aaminsanyahasy in waxyaabaha yar yari muhiim u yihiin ehelka qof ka dhintaa.

"Dhabanka oo laga salaaxo, in gacanta uu qabto qofku oo uu arko in si xurmo leh loo dhigay maydka. Intaas oo uu qofku waayaana in ay tahay murugo aanu ka samri karin".

Balse, wakhtigan fayraska uu jiro shaqaalaha qolka maydka badanaa waxa qasab ku noqota in ay ehelka laga dhintay albaab xidhan oo muraayad ah kala hadlaan.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption In qofka lala aaso alaab uu lahaan jiray waa sharci darro immiga

Ehelka uu qofka ka dhintay waxay badanaa isku dayaan in ay u dhiibaan waxyaabo qoyska qiimo u leh oo ay jecelyihiin in maydka la dul dhigo ama waraaqo gabayo amaan ah ay ku qoran yihiin iyagoo rajaynaya in lagu aasi doono qofkaa qabrigii aabihii, walaalkii, wiilkiisii ama inantiisii.

Laakiin waxaas oo dhan midna naxasha laguma rido.

In qofka lala aaso alaab uu lahaan jiray waa sharci darro iminka, waana tallaabo adag oo la doonayo in lagu xakameeyo fiditaanka cudurkan.

Haddii qof uu ku dhinto gurigiisa, shaqaalaha qolka maydka looma ogolaado in ay galaan gurigaa iyaga oo aan gashanayn qalabka wada daboolan.

Waa muuqaal argagax leh in qof waayo qofkii uu jeclaa. Waxaase jirta in shaqaalihii qolka maydka badankooda ay hadda karantiilan yihiin qudhoodii.

Waxaana jirta cabsi ah in kuwo badan oo ah dadka maydadka qaada, in aanay helin qalabkii ay xidhan lahaayeen.

"Qalab nagu filan oo aanu xidhano oo aanu muddo toddobaad ah ku sii shaqayno waanu haysanaa," ayuu yidhi Cerato.

"Laakiin marka ay naga dhamaadaan shaqo qaban kari mayno, qolalkan maydka ee aan ka shaqaynaa waa kuwa dalka ugu waaweyn midkood, waan dareemi karaa dhibta haysata meelaha sidayadan oo kale u shaqeeya".

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Waa sharci aan hore looga dhaqan gelin dalkan aadka ugu dhegan mad-habka Kaatoliga ee Masiixiyadda.

Ka qayb galka aaska oo la mamnuucay

Talyaaniga, sharci degdeg ah oo heer qaran ah ayaa lagu mamnuucay ka qayb galka aaska si loo xakameeyo fiditaanka fayraska.

Waa sharci aan hore looga dhaqan gelin dalkan aadka ugu dheggan mad-habka Kaatoliga ee Masiixiyadda.

Ugu yaraan halkii maalinba, mar ayuu Andrea mayd aasaa oo aan xataa qof keli ahi ka qayb gelin sababtuna waa dadkii oo dhan oo karantiilan.

"Mid ama laba qof ayaa la ogol yahay in ay aaska ka qayb galaan, wax intaa dheeri ma jiraan".

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Badanaa ilbidhiqsiyo kooban bay qaadataa, sababta oo ah mayd kale ayaa la daba sidaa.

Mancastroppa ayaa yidhi "qofna ma awoodo in uu eray ama laba ka yidhaa xabaasha dusheeda oo waa la wada aamusanyahay."

Hadii uu kari karo wuxuu isku dayaa in uu iska daayo, wuxuu baabuur u kaxaystaa illaa kaniisadda isaga oo naxashka sida ka dib xaga dambe ayuu furaa waxaanu ka codsadaa baadariga inuu maydka bartaa ugu duceeyo. Badanaa ilbidhiqsiyo kooban bay qaadataa sababta oo ah mayd kale ayaa la daba sidaa.

Dal naxashyadii ku bateen

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Qolalka maydka ee isbitaalada woqooyiga Talyaaniga ayaa iyaguna buux dhaafay.

Qolalka maydka waxa qarqiyey tirada dadka dhimanaya ee kordhaysa. In ka badan 10,000 ayaa illaa haatan u dhintay fayraskan tan iyo 23 Maarij. Waana tirada ugu badan ee dal qudha ugu dhintay cudurka dunida.

"Saf baa maydadka loo dhigay qolka maydka hortiisa," ayuu yidi Cerato.

"Waxaabad moodaa tukaan wayn khaanadihiisii oo kale"

Qolalka maydka ee isbitaalada woqooyiga Talyaaniga ayaa iyaguna buux dhaafay.

"Qolka maydka ee isbitaalka Cremona waxaad moodaa bakhaar," ayuu yidhi Mancastroppa.

Naxashyo badan oo kale ayaa kaniisadaha buuxa.

Magaalada Bergamo oo ugu dhimasho badan Talyaaniga, ayaa milatariga ay qasab ku noqotay inuu gacan ka gaysto aaska maadaama ay xabaalihii magaaladu haatan buuxsameen.

Todobaadkii hore ayay habeenino waxay dadku arkeen iyagoo milatariga baabuurtiisa xamuulka oo ay saaranyihiin 70 naxash oo aayar socda oo lagu sii wado meel lagu gubo maydka.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Muuqaaladaa kuwo ka murugo badan tan iyo intii uu cudurku dilaacay waa dhif.

Waxaa maydadka ka mid ah qof kasta oo magaalada ku nool saaxiibkii ama qaraabadiisa ahaa ama ay jaar ahaayeen.

Muuqaaladaa kuwo ka murugo badan tan iyo intii uu cudurku dilaacay waa dhif.

Shaqaalaha gaadiidka maydka qaada oo aan cidi abaal u hayn

Dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee dalka oo dhan waxa loo haystaa geesiyo badbaadinaya Taliyaaniga oo ka difaacaya aafada ku habsatay.

Laakiin shaqaalaha qolalka maydka ayaan cidiba uga garaabayn shaqaday hayaan oon loo mahadnaqayn.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption #Andratuttobene macnihiisuna yahay " Wax kastaa way hagaagi doonaan"

"Dad badan baa noo arka in aanu nahay uun dad maydadka gura," ayuu yidhi Mancastroppa.

Wuxuu sheegay in dad badan oo Taliyaani ahi ay shaqadooda u arkaan in ay tahay tii malakul mawdka oo kale.

"Laakiin waxaan kuu sheegayaa in waxa keliya ee aanu u taagannahay tahay in maydka loo aaso si xurmo leh."

Waxa jira halqabsi Twitter-ka ka socda oo ah #Andratuttobene macnihiisuna yahay "Wax kastaa way hagaagi doonaan" oo uu la socdo sawir ah jeegaani. Hase yeeshee illaa haatan ma muuqato goor wax hagaagi doonaan, hadana in kasta oo qof kastaa Allah bari wado ma jirto cid garan karta goorta wax waliba hagaagi doonaan ee mashaqadani dhammaan doonto.