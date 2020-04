Soomaaliya oo kordhisay muddada xayiraadda ee duullimaadyada caalamiga ah

Lahaanshaha sawirka SONNA Image caption Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre

Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka hadashay dhibaatada fayraska Corona ee COVID19 iyo saameynta uu ku yeelan karo dalka iyo sidoo kale qaabka looga gaashaaman karo xanuunkan dunida dhibaatada badan ku haya.

Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa shirkadaha Isgaarsiinta ka codsaday inay waqtiga ugu badan siiyaan wacyi gelinta fayraska Corona, waxa uuna dhanka kale ganacsatad ugu baaqay inaysan sare u qaadin sicirka raashinka daruuriga ah.

Kheyre ayaa Wasaaradda Maaliyadda sidoo kale u sheegay in ganacsatada laga khafiifiyo canshuuraha cuntada daruuriga ah iyo dawooyinka inta uu dalka wajahayo dhibaatada xanuunkan.

Dhanka kale waxa uu Ra'iisul Wasaare sheegay in illaa iyo amar dambe ay sii xirnaan doonaan Duullimaadyada dibadda iyo gudaha, iskuulada, dugsiyada Qur'aanka iyo jaamacadaha, isagoona dhinaca kale carrabka ku dhuftay iney lagama maarmaan tahay in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo in sare loo qaado foojignaanta fayraska Corona.

"Waa inaan aqbalnaa in aan ku jirno xaalad aan caadi ahayn oo aan garwaaqsanaa in cudurkani dhab yahay sidaa daraadeed waa inaan muujinnaa foojignaan dheeri ah si aan dadkeenna u badbaadinno. Cudurkan sida saf-marka ah u dilaya dadka, waa cadow laga guulaysan karo lagana guulaysan doono", ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.

"Walaalayaal aan si wadajir ah uga shaqayno badbaadinta ummaddeenna iyo jebinta cudurkan saf-marka ah. Awoodda dawladnimo oo dhan ayaan u isticmaali doonnaa si aan ummaddeenna uga badbaadinno saameeynta cudurkan. Waa inaan samaynaa diyaar garowga ugu badan iyo kahortagga ugu mudan", ayuu sidoo kale Codsaday Ra'iisul Wasaaruhu.

Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in Dowladdu ay ka shaqayn doonto inay hergeliso qorshe lagu kabayo dhaqaalaha dalka, ganacsatada iyo deeq bixiyayaashana ay wadahadal kala geleyso sidii xal loogu heli lahaa saamaynta dhaqaale ee dalka ku imaan doona.