Lahaanshaha sawirka AFP/Getty Images Image caption Capt Brett Crozier wuxuu qoray warqad uu tallaabo degdeg ah ku dalbaday

Kabtanka Ciidamada Badda Mareykanka ee USS Theodore Roosevelt ayaa xilka laga qaaday kaddib markii uu sheegay in Ciidamada Badda Mareykanka aysan wax weyn ka qaban xanuunka coronavirus ee ka dillaacay gudaha markabka qaada diyaaradaha.

War uu soo saaray ayuu Kabtan Brett Crozier wuxuu ku boorriyay madaxda ka sarreysa inay wax ka qabtaan ciidamada Mareykanka ee ku dhimanaya meel ka baxsan dagaalka.

Balse sii hayaha Xoghayaha taliska Ciidamada Badda Mareykanka Thomas Modly ayaa sheegay in kabtanka uusan hubsan wuxuu sheegayo.

Ugu yaraan 100 qof oo saarneyd markabka ayaa fayraska qaaday, sida ay wararku sheegayaan.

Muxuu sheegay Xoghayaha Ciidamada Badda Mareykanka?

Khamiistii la soo dhaafay, Mr Modly ayaa weriyeyaasha u sheegay in kabtan Crozier loo cayriyay sababo la xiriira inuu warqad u dusiyay warbaahinta.

Wuxuu sheegay in warqadda "ay abuurtay aragti ah in Ciidamada Badda aysan ka jawaabeynin su`aalihiisa".

"Waxay abuureysaa aragtida ah in Ciidamada Badda aysan shaqdooda gudaneynin; oo aysan dowladdu shaqadeeda qabsaneynin. Taasi maaha run."

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Xubnaha aan qabin fayraska ee markabka ay saarnaayeen in ka badan 4,000 oo shaqaale ah ayaa haatan lagu karantiilay Guam kaddib markii barasaabka jasiiradda Mareykanka ee ku taalla galbeedka Badweynta Pacific uu sheegay inay sii joogi karaan inta ay doonaan haddii aysan dhexgaleynin bulshada.

Ilaa iyo haatan, shaqaalaha markabka ayaa ku sugan saldhigga maraakiibta.

Maxaa ku qornaa warqadda kabtan Crozier?

Wuxuu uga digay Pentagon-ka in xaaladda fayraska ee markabkiisa ay ka sii dareyso, sababtuna ay tahay in shaqaalaha ay ku nool yihiin meel ciriiri ah.

"Kuma jirno dagaal. Shaqaalaha maraakiibtu ma doonayaan inay dhintaan," ayuu ku yiri warqaddiisa oo afar bog ka koobneyd, kuna asteysneyd 30-kii March.

Kabtan Crozier ayaa ku baaqay in si degdeg ah wax looga qabto xaaladda, isagoo sheegay in shaqaalaha markabka ee aan fayraska qabin ay tahay in laga dejiyo markabka lana karantiilo.

Warqadda ayaa markii dambe waxaa lagu soo daabacay San Francisco Chronicle.

Sidee ayaa looga falceliyay?

Warsaxaafadeed ay soo saareen guddiga hoggaamiyeyaasha Dimuqraaddiga ee Aqalka Ciidamada: ayaa lagu yiri "Iyadoo Kabtan Crozier uu si cad uga weecday xeyndaabka kabtannimadiisa, shaqo ka ceyrintiisa xilligan adag... waa tallaabo xasilooni darro muujineysa taas oo xubnaha guddigeenna gelin karta khatar isla markaana wiiqi karta shaqadooda."

"In kabtanka xilka laga qaado iyadoo aan baaritaan buuxa la sameyn ma xallin doonto xasaradda ka dhex taagan USS Theodore Roosevelt."da.