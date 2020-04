Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Ronaldinho wuxuu asxaabtiisa kula kulmay hoteelka Asuncion, halkaas oo uu ku xirnaan doono

Laacibkii u dheeli jiray xulka qaranka Brazil, Ronaldinho, waxaa laga siidaayay xabsiga, waxaana la geliyay xabsi guri. Wuxuu weli u xiran yahay dowladda Paraguay.

Laacibkan oo sannadkii 2005 ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or wuxuu waqti ku qaatay xabsi, waxaana la xiran walaalkiisa.

Labadoodaba waxaa la xiray 6 March, waxayna ku eedeysan yihiin isticmaalka baasaboorro been abuur ah.

Labadan walaalaha ah waxaa horey loogu diiday in racfaan lagu sii daayo balse waxaa laga qaaday $800,000 mid kasta, ayna ku sugnaadaan hoteel ku yaalla Asuncion muddada ay socoto dacwadooda.

Lahaanshaha sawirka Reuters

Labaduba, Ronaldinho, oo 40 sano jir ah, iyo walaalkii Roberto Assis way beeniyeen in ay qalad sameeyeen.

Qareenkooda wuxuu xarigga ku tilmaamay "xadgudub aan kala soon lahayn iyo sharci darro."

Garsooraha u ogolaaday in xabsiga laga saaro oo hoteelka lagu hayo, Gustavo Amarilla, wuxuu sheegay in qiimaha lacagta ay bixiyeen "ay tahay mid badan" taas oo "xaqiijineysa in aysan baxsan".

Ronaldinho wuxuu horey u booqday waddanka Paraguay isagoo xayeysiin u sameynayay book iyo olole wax loogu qabanayo carruurta dhibaatooyiinka qaarka ah qaba ee la yaso.

Lacibkan oo Sannadkii 2002 xulkiisa kula guuleystay Koobka Adduunka, wuxuu horey ugu ciyaaray kooxaha Paris St-Germain, Barcelona iyo AC Milan.

Wuxuu ciyaaraha ka fariistay sannadkii 2015-kii.

Ronaldhinho markii uu ku guuleystay Tartankii Koobka Adduunka ee 2002, wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Fifpro World Player ee 2005 iyo 2006.