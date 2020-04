Coronavirus oo sababay in dunida ay ku faafto dawo been abuur ah

Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay tirada dawooyinka been abuurka ahi ee lala xiriirinayo cudurka Covid-19 ee dunida ku sii baahayo.

Baaritaan ay BBC-du sameysay ayaa muujinaya in dawooyin badan oo been abuur ah lagu iibiyo waddamada qaaradda Afrika, iyadoo arrintaa looga faa'iideysanayo baahida ka jirta suuqyada caalamka, gaar ahaanna xilligan oo cudurka Coronavirus uu dinda aafeeyay.

WHO ayaa sheegtay in isticmaalka dawooyinkani ay ka dhalan karto "xaalad caafimaad oo halis ah."

Mid ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in dayoowinkani been abuurka ahi ay keeni karaan xaalad caafimaad-darro oo barbar socota halista cudurkani Coronavirus.

Guud ahaan caalamka oo dhan, dadku waxay keydsanayaan dawooyinka muhiimka ah. Haseyeeshee, maadaama labada waddan ee inta badan soo saara dawooyinka caalamka ee kala ah Shiinaha iyo India ay haatan xayiraad saaran tahay, waxaa cirka isku sii shareeraya baahida loo qabo dawooyinkan, waxaana arrintaa ka faa'iideysanaya dawooyin been abuurka ahi oo dunida ku sii faafaya.

Isla usbuucii ay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ku dhawaaqday in cudurkani uu yahay safmar ayaa waaxda booliska caalamka ee Interpol u qaabilsan dambiyada la xiriira dawooyinka waxay xabsiga dhigtay 121 qof oo ku kala sugan 90 waddan, waxaana gacanta lagu soo dhigay dawooyin been abuur ah oo lagu qiimeeyay in ka badan 14 milyan oo doolar.

Laga soo billaabo dalka Malaysia ilaa laga yimaado waddanka Mozambique, booliska waddamada caalamku waxay gacanta ku dhigeenkumannaan maryaha afka lagu duubto ah, kuwaasi oo la sheegay in ay wax weyn ka tarayaan cudurka Coronavirus.

Lahaanshaha sawirka Getty Images

"ka ganacsigan sharcidarroda ahi ee sida kuwa been abuurka ahi xilliyada ay jiraan dhibaatooyinka caafimaad ayaa muujinaya in aan marnaba dan laga lahayn nolasha dadka," ayuu yiri Jurgen Stock oo ah xoghayaha guud ee booliska caalamka ee Interpol.

Qiimaha dawooyinka dunida ayaa lagu sheegaa in kabadan hal tiriliyoon oo doolar, waxaana inta badan lagu soo farsameeyaa waddamada Shiinaha iyo India, halka lagu baceeyo waddamda Yurub, Koonfurta Ameerika iyo Aasiya, ka dibna waxaa loo sii kal gudbiyaa shirkado ganacsi oo ku sugan daafaha dunida.

Qaar ka mid ah shirkadaha sameeya dawooyinka ee dalka India ayaa BBC-da u sheegay in hadda ay sameeyaan 50-60% dawooyinkii ay horey u sameyn jireen. 20% dawooyinka Afrika laga isticmaalo waxaa sameeya shirkado laga leeyahay dalka India, haseyeeshee waddamada qaaradda Afrika ayaa siyaabo kala geddisan waxaa haatan u saameeyay cudurka Coronavirus.

Shirkadaha sameeya dawooyinka ayaa sidoo kale dhibaato kala kulmaya qiimaha sii sara-kacaya ee waxyaabaha laga sameeyo dawooyinka.

Shirkad ku taal dalka Pakistan ayaa sheegtay in waxyaabaha laga sameeyo dawooyinka duumada lagula tacaalo ay xilliyadii hore kiilihii ku iibsan jirtay 100 doolar balse haatan uu yahay 1,150 oo doolar.

Maadaama waddamo badan xayiraado dhanka dhaqdhaqaaqa ahi lagu soo rogay, ma ahan oo kaliya in uu yaraanayo wax soo saarkii shirkadaha dawooyinka balse waxaa cirka isku sii shareeraya baahida loo qabo dawooyinkani, xilli dadyowga caalamku ay guryaha dhiganayaan keyd dawo, cabsi ay ka qabaan cudurka Coronavirus awgeed.

Arrintan ayaa keentay in ay soo bataan dawooyinka been abuurka ahi oo haatan ay ka digeyso hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO.

Waxaa haatan gabaabsi sii noqonaya dawooyinka malaariyada lagu daweeyo. Tan iyo markii madaxweyne Trump uu sheegay in dawooyinka chloroquine iyo hydroxychloroquine oo inta badan lagula tacaali jiray cudurka duumada ay suurtagal tahay in lagu daweeyo cudurka Coronavirus, waxaa aad u sii kordhay baahida loo qabo dawooyinkaasi.

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Balse hay'adda WHO ayaa sheegtay in aysan jirin caddeymo muujinaya in dawooyinkaasi lagula tacaali karayo cudurkani.

Wixii xilligaasi ka dambeeyay, waxa ay BBC-du ogaatay in dawada chloroquine oo been abuur ah aad loogu iibinayay gudaha waddamada Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ee Congo iyo Cameroon. WHO waxay sidoo kale dawadaasi been abuurka ahi ku aragtay gudaha waddanka Niger oo aad loo iibsanayay.

Sida caadiga ahi, kunkii xabbo oo kaniinka dawada chloroquine ah ayaa waxaa lagu iibin jiray 40 doolar, balse gudaha waddanka Congo waxay haatan dawadaasi ka joogtaa 250 doolar.