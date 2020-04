Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Muuqaalkan ayaa muujinaya xabaal-wadareed dad lagu aasayo oo New York ah

Waxaa soo baxaya sawirro ah in naxashyo lagu aasay xabaal-wadareed magaalada New York, iyadoo tirada dhimashada uu sababayo cudurka coronavirus ay sii kordhayso.

Shaqaale ku labisan dharka casriga ah ayaa la arkay iyagoo jaranjaro ku galaya god ay ka buuxaan naxashyo.

Goobtu waa Hart Island, waxaa loo isticmaalaa dadka reer New York oo aan lahayn xigto ama aan awoodin in ay aas sameyaan dadka ka dhinta.

Gobolka New York, waxaa hadda ka jira kiisas badan oo cudurka coronavirus ah, marka loo eego waddamada kale ee caalamka, sida ka muuqatay tiradii ugu dambeysay.

Tirada kiisaska cudurka Covid-19 ee laga xaqiijiyay gobolka ayaa khamiistii kor u dhaafay 10,000 illaa 159,937, kuwaasi oo 7,000 oo ka mid ah ay dhinteen.

Dalka Spain ayaa laga helay kiisas gaaraya 153,000, Talyaaniga ayaa isna la sheegayaa in kiisaska ay gaarayaan 143,000, halka dalka Shiinaha oo ah meesha uu ka soo dilaacay fayraska sannadkii hore, lagu soo waramayo in uu ka jiro 82,000 oo kiisas ah.

Dalka Mareykankanka ayaa diiwaan geliyay 462,000 oo kiisas ah, iyadoo in ku dhow 16,500 oo qofna ay ku dhinteen. Guud ahaan caalamka ayaa waxaa cudurkan uu ku dhacay dad gaaraya 1.6 million oo qof, waxaana u geeriyooday in ka badan 95,000 oo qof.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Qiyaastii 40 mayda ayaa Khamiisti hal goob la iskula aasay

Waa macquul in qaar badan oo ka mid ah naxashyada ay yihiin dhibbanayaasha coronavirus, balse weli lama cadeyn taas.

Sida ay sheegtay waaxda xaqiijinta, holaha aaska ee goobkan ayaa sare aad ugu kacay tan iyo markii uu fayraskan safmarka ah uu bilowday. Markii hore isbuucii hal mar ayaa dad lagu aasi jiray, balse hadda maalin kasta ayaa maydad badan lagu aasaa.

Maxaabiista ka soo jeeda Rikers Island, oo ah xabsiga ugu weyn ee magaalada New York, badanaa waxay qabtaan shaqada, balse howshaas ayaa dhawaan waxaa la wareegay qandaraaslayaal.

Duqa Magaalada New York, Bill de Blasio, ayaa horraantii todobaadkan tilmaamay in "aaska ku meelgaarka ah" laga yaabo in ay lagama maarmaan noqoto illaa inta xiisaddan dhamaaneyso.

"Sida iska cad halka aan taariikh ahaan u isticmaalnay waa Hart Island," ayuu yiri.

Tirada dhimashada fayraska corona ee gobolka New York ayaa sare u kacday oo gaartay 799 maalintii arbacada, taas oo ah middii ugu badnbayd, sedax maalmood oo isku xigay.

Laakiin Maayarka Gobolka, Andrew Cuomo, wuxuu dhab ahaan u qaatay xaqiiqda ah in tirada bukaannada Covid-19 ee la dhigo cusbitaalada New York ay hoos u dhacday maalintii labaad, illaa 200 oo qof.

Wuxuu sheegay in taasi ay calaamad u tahay in kala fogaanshaha shacabka ay shaqeyneyso. Wuxuu ku tilmaamay faafitaanka cudurkan "qarax aamusan oo hoosta ka guraya shacabka, kaas oo ka xun dhibaatadii aan aragnay 9/11".

Khamiista waxaa la shaaciyay rajo kale oo ifeysa, iyada oo saadaasha rasmiga ah ee dhimashada tirada guud ee dalka Mareykanka ay hoos u dhacday.

Dr Anthony Fauci, oo xubin muhiim ka ah guddiga u qaabilsan coronavirus ee Aqalka Cad, ayaa u sheegay NBC News; "Maanta waxay muujineysaa tirada ugu dambeysa ee Mareykanka ee u dhiman doonta Covid-19 marka uu faafo, waxayna u muuqataa in ka badan 60,000 oo qof".

Dabayaaqadii bishii hore ee March, Dr Fauci ayaa qiyaas ahaan sheegay in ay cudurkan u dhiman karaan inta u dhaxeysa 100,000 illaa 200,000- oo qof oo Mareykan ah".

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Dad barooranaya ayaa isugu tagay aaskii Brooklyn, New York, iyadoo tirada u dhimaneysa fayraska corona ee Magaalada ay gaartay meeshii ugu sareysay

Saadaasha ah 60,000 waxay la mid tahay qiyaasta sare ee guud ee dhimashada hargabka ee Mareykanka intii u dhaxaysa Oktoobar 2019 illaa Maarso 2020, sida lagu sheegay xogta dowladda.

Balse madaxweyne ku xigeenka dalka Mike Pence ayaa carabka ku adkeeyay, khamiistii, in fayraska Covid-19 uu seddex jeer u eg yahay hargabka faafa.Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykanka waxaa horey looga soo xigtay in qiyaastii 2.2 milyan oo qpof ay u dhiman karaan coironavirus, haddii aan la qaadin tallaabo haboon.

Amarrada illaa iyo hadda la soo rogay waxaa ka mid ah in illaa muddo la xiro ganacsiyada aan muhiimka ahayn ee 42 gobol, iyadoo si aan caadi ahayn uu hoos ugu dhacayo dhaqaalaha mareykanka.

Macluumaad cusub oo Khamiistii la baahiyay ayaa lagu xusay in heerka shaqa la'aanta Mareykanka ay gaartay 6 milyan oo qof, isbuucii labaad oo isku xiga. Taas micneheedu wuxuu yahay in seddaxdii isbuuc ee la soo dhaafay ay shaqo la'aan noqdeen 16.8 milyan oo qof oo Ameerikaan ah.

Gobolka Chicago waxaa lagu soo rogay bandow lagu xakameynayo in dad badan ay meel iskugu yimaadaan.

Tallaabadaas oo soconeysa illaa 30ka April, waxay ku soo aaday ka dib markii saraakiisha caafimaadka ay sheegeen in kala bar dadka madow ee gobolkaas Chicago iyo magaalada Illinois ay boqolkiiba 70% ka yihiin kiisaska dhimashada coronavirus, in kastoo 30% ay bulshada ka yihiin.

Sidoo kale, tirada gobollada Louisiana, Mississippi, Michigan, Wisconsin iyo New York, waxay muujinayaan in dadka madow ay u badan yihiin kuwa uu saameeyay coronavirus.

Musharaxa u ordaya tikitka xisbiga Dimuquraadiga, Joe Biden, ayaa ku biiray siyaasiyiinta ku baaqaya in warbixin buuxda laga bixiyo sida ay bulshooyiinka ugu kala badan yihiin saameynta fayraskan safmarka ah.