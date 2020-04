Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Muuqal caddaynaya sida dadka loo aasayey

Maraykanka ayaa noqday dalkii ugu horreeyey ee hal maalin laga diwaangeliyo inay Coronavirus dartii u dhinteen, tiradii ugu badnayd ee u dhimata adduunkoo dhan.

Sida ay baahisay Jaamacadda Hopkins , afar iyo labaatankii saac ee u danbeeyey, dad laba kun kor u dhaafayaa ayaa ku dhimatay Maraykanka, halka la xaqiijiiyey in ay qaadeen nus Malyan qof.

Mareykanka wuxuu si dhakhso leh u dhaafi karaa Talyaaniga isaga oo ku socda inuu ahaado dalka ugu badan ee dhimashada ee coronavirus adduunka oo dhan.

Laakiin khubaro Aqalka Cad u xulay feyraskan ayaa sheegay in fiditaankiisu uu bilaabayo inuu meel xad ka baxa gaadho Maraykanka oo dhan.

Madaxweynaha dalkaasi Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu filanayo in Mareykanka ay ku dhiintaan dhimasho ka hooseysa tii saadaashu ahayd oo ahayd 100,000.

Maxaa u danbeeyey illaa iyo hadda?

Maraykanku waxaa ku dhintay ku dhawaad 18,693 qof. Sida laga soo xigtay Jaamacadda xog kaydinta ee Johns Hopkins.

Ku dhawaad kala badh dhimashadaas waxaa laga diwaan geliyey Gobolka New York.

Talyaanigu waxa uu diiwaangeliyay 18,849 dhimasho halka adduunka in ka badan 100,000 oo qof ay u dhinteen fayraska.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Pence, madaxweyne ku xigeenka oo dadka u sheegay inay guryahooda ku negaadaan.

Baadhayaasha ayaa saadaaliyay in tirada dhimashada Mareykanka ay ku dhici doonto heerkeedii ugu sareeyay Jimcaha ka dibna si tartiib tartiib ah ay u bilaabi doonto inay hoos u dhacaan, oo ay ku dhacaan ku dhawaad 970 qof maalin kasta 1da May.

Dr Anthony Fauci, madaxa cudurrada faafa ee Mareykanka, wuxuu ku raacay in Mareykanku "uu bilaabayo inuu heerka uu marayo hoos uga dhaco" siiba dadka qaadaya iyo kuwa u dhimanayaba.

Laakiin wuxuu intaas ku daray in kasta oo "horumarka muhiimka ah" uu jiro, haddana in dadaallada lagu yaraynayey la sii wado, sida kala fogaanshihii bulshada.

Dr Birx wuxuu xusey in kororku uu u muuqdo xasilinta gobollada dhibaatada badan sida New York, New Jersey iyo magaalada Chicago.

Khatarta ayaa u muuqata inay ku sarreyso bulshooyinka laga tirada badan yahay ee Mareykanka, kuwaas oo si aan caadi ahayn uu u saameeyay Covid-19.

Khudbaddii Jimcaha ee Aqalka Cad, Mr Trump wuxuu sheegay inuu arkay sawirrada diyaaradaha aan duuliyaha wadin ka qaadeen qabriga weyn ee ku yaal Jasiiradda New York ee Hart Island oo si wadar ah dadka loo aasayo.

Saraakiisha halkaas joogta ayaa sheegaya in jasiiraddaas, oo loo isticmaali jiray in lagu aaso dadka aan ehelka lahayn 150 sano ee u danbeeyey, hadda se meydadka lagu aaso shan jeer ay ka badan yihiin sidii lagu yaqaannay.