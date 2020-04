Coronavirus iyo Afrika maxaa kala haysta?

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Isbitaal ku yaalla caasimadda Kenya ee Nairobi oo lagu diyaarinaya sariira dheeraad ah oo loogu talagalay bukaanada Coronavirus

Tirada dadka qaba cudurka Ccorona ee qaaradda Afrika ayaa hadda gaartay tobban kun oo qof halka in kabadan shan boqol oo qofna ay u geeriyoodeen, sida ay sheegtay xaruunta dhexe ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurada ee qaaradda Afrika.

Iyadoo tirada kiisaska caalamka laga soo sheegayo ay u muuqato inay hoos u dhacaysa ayaa dadka qaar waxay ka cabsi qabaan in qaarada Afrika ay noqon doonto mid uu la dago safmarka Covid19.

Inkastoo ay jiraan dedaalo ay dalalka xayiraad ku saaren magaloyiinka waaweyn, Shiinaahana u dalalkan ugu deeqay qalab caafimaad. Hal arrin ayaase wali iska cad taasoo ah in weli Afrika aysan u diyaarsanayn inay wax ka qabato halista cudurkan u leeyahay.

Tallaaboyinka oo dib loo dhigo

''Waxaa xaqiiqa ah inaysan jirin fursada badan oo la isku diyaariya, dalal badan o Afrika ahna ma gaarsiisna diyaargarowgooda heerkoo laga rabay'', ayuu yiri Dr Michel Yao, oo ah madaxa mashruuca degdegga ee Hay'adda Caafimaadka Addunka ee Afrika.

Way adag tahay in la isbarbardhigo gobollo leh dhaqammo kala duwan, dhaqaale kala duwan, qaabka ay isugu safran oo kala duwan, hase ahaate isbarbardhiga qaar aayaa muujinaya sawir degdeg ah oo ka turjumaya baaxadda.

Marka la eega kororka maalinlaha ah ee tirada kuwa laga helay cudurka 'coronavirus' adduunka oo dhan, Afrika waxay umuuqataa inay xakamaysay faafitaanka marka ilaa iyo hadda la barbardhiga tusaala ahaan Maraykanka iyo Yurub.

Laakiin haddii Afrika la barbadhiga qaaradda Aasiya, oo ay dalalku u muuqdeen in ay durbaba yareeyaan kororka maalinlaha ah ee tirada kiisaska cusub waxaa kuu soo baxaysa in Afrika aysan gaarsiisneyn Aaasiya.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Xayiraadda Koonfur Afrika aya ka dhigan in la xadiday tirada macaamiisha ee hal mar wada geli kara dukaamada

In uu bulshada dhaxdeeda ku faafay

Laga yaabee in isbarbardhig ka wanaagsan ay noqon karto Bariga Dhexe, halkaa oo kiisasku si isdaba joog ah ay kor ugu kaceen, oo ay weheliso dhimashada. Gobolka ayaa hadda diiwaangeliyay in ka badan 78,000 oo kiis guud ahaan, sida ay sheegtay WHO.

Ku dhowaad, dal walbo oo Afrika ku yaalla waxaa laga soo sheegay kiisas, inkastoo marki hore uu badankood cudurka uga yimid banaanka hadda waxay u muuqata in uu gudaha dalalka uu ku faafaayo.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Koonfur Afrka ayaa billawday olole ballaaran oo dadka lagu baaraya

Konfur Afrika, labadii todobaad ee u dambeyay waxaa sare u kacay tirada dadka cusub ee uu cudurka soo ritay. Madaxweyanah dalkaasi Cyril Ramaphosa ayaa muddo 3 isbuuc bandow ku soo rogay dalkaasi laga billaaba 27 March.

Wixii markaasi ka dambeyayna wuxuu ka dhigay bandowga ilaa iyo dhamaadka bisha April iyadoo tirada daka uu soo ridanayo cudurkana uu hoos u dhacay, wallow ay mid lagu dagdagay ay noqoneysa in sababta ay tiradu hoos ugu dhacday loo sababeeyo bandowga.

Waxa muhiimka ah, ayaase ah sida Koonfur Afrka ay sare ugu qaaday awoodeeda baaritaanka cudurka o si xawli ah loo ballaariyay.

Dalkaasi ayaa hada laga baaray Covid-19 ku dhowaad 60,000 oo qof, waxayna hal maalin oo kali ah baari karaan ku dhowaad 5,000 oo qof, sida u xaqiijiyay wasirka caafimaadka ee dalkaasi Zweli Mkhize.

Balse marka la bar bar dhigo waddamada kale ee u saameyay cudurka, tiradaasi ma'ahan wax lagu farxo. Talyaaniga oo ka mid ah ah wadammada uu sida daran u saameyay cudurka ayaa tiro ahaan dadka ku nool waxay la simanyihiin Konfur Afrika waxayna baaritaan ku sameyeen dadka ka badan 700,000.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Dalka Kenya masuuliyiinta ayaa waxa ay baaritaan ku sameynayeen dadka ku jira karantiilka ee dhawaan safar uga yimid dibedaha.

Nigeria iyo Kenya ayaa midkiiba sameyay baairtaan ilaa 5000 o qof ilaa iyo hadda. Haddii aad tusaale ahaan taasi barbardhigta Kuuriyada Koonfureed oo qaaday olole xoog leh oo ka dhan ah fayriskan ayaa 600,000 oo qof baaritaan ku sameysay. Waxaa loo arkaa in Kuuriyada Konfureed ay guul ka gaartay xakameynta cudurkan.

"Tirada baaritaannada qaaradda sare ayaa loo qaaday, balse anigu waxay ila tahay in intaasi ka badan la sameyn kara," ayuu ku dooday Dr Abdhallah Ziraba, oo ah cilmbaare ka tirsan xarunta daraasaadka cudurada safmarka ah ee Afrika.

Dalalka Afrika ayaa la daala dhacayay kordhinta awoodda baarista safmarka ee Corona.

Maalqabeen u dhashay Shiinaha Jack Ma ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inuu deeq ahaan u siin doono Afrika in ka badan hal milyan oo ah qalabka lagu baaro Corona. Taasi ayaa la sheegayaa inay gacan ka geysan karto baaritaan xawli ah oo ay dalalka Afrika sameeyaan.

Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee soo food saari doono qaaradda Afrika ayaa ah sida ay ula dagaalami karta fayriskan. Ilaa iyo hadda tallaaboyinka bandowga ee la so rogay waxay u muuqdaan in natiijooyin lagu farxa ka dhasheen.

Dalka ugu dadka badan Afrika, Nigeria ayaa xayiraad ku soo rogay Lagos, iyadoo la mamnuucay isku socodka dadka.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Shqaalaha nadaafadda oo buufinaya masaajid ku yaalla caasimadda Senegal ee Dakar

Caasimadaha dalalka Kenya iyo Senegal waxaa lagu soo rogay bandow balse ogolaanaya dadka inay shaqeystana malintii.

Waxaa laga cabsi qabaa in haddii la soo rogo xayiraad habeen iyo maalin ah ay horseedi karta in dhaqaalaha qaaradda oo fadhiid noqdo.

Lahaanshaha sawirka BADRU KATUMBA Image caption Ganacsatada suuqa qudaarta ee Uganda ayaa loo sheegay inay miisaskooda ag seexdaan si looga hortaga faafitaanka Corona

Dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah inkastoo ra'iisalwasaare Abiy Axmed uu dhawaan sheegay inaan xayiraad buuxda la gelin karin dalkiisa iyadoo dadka aar aysanba haysanin hoy.

Dowladda Soomaaliya ayaa xarun lagu Karantiio Dadka qaba Cudurka Corona ka hirgelisay Isbitaalka Martiini ee Magaalada Muqdisho, waxanay howl-wadeennada goobtan ku boorrinayaan Bulshada in ay u dhega nuglaadaan talooyinka iyo wacyi-gelinta hay'adaha Caafimaadka ee Dalka. ilaa iyo 31 kiis aya alaga diwaangeliyay Soomaaliya.

Xanuunka coronavirus ayaa saameyn weyn ku yeeshay howlihii guud ee Soomaaliya, oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqyadii waxbarshada oo hakad galay.