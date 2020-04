Muxuu Trump ugu talinayaa in macdan laga baadi goobo dayaxa?

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhowaan saxiixay amar sare oo qeexaya in Mareykanku uu xaq u leeyahay inuu baadi goobo isla markaana uu isticmaalo kheyraadka hawada sare.

Amarkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka uusan u arkin hawada sare kheyraad la wada leeyahay, isla markaana uusan u baahneyn inuu oggolaasho kaga helo caalamka, si uu arrintaas u bilaabo.

Madaxweyne Trump ayaa doonaya in Mareykanku uu bilaabo inuu macdan ka baaro dayaxa.

Balse maxay tahay sababta uu u doonayo in macdan laga raadiyo hawada sare? Waa maxayse faa`iidada ku jirta?

'In la soo tijaabiyo nolosha ka jirta meel ka baxsan dhulka'

Sida ay qabto Sarah Cruddas, in macdan laga baaro dayaxa waxay bani`aadamka ka caawin doontaa inay ku safraan hawada sare, meelaha sida xiddigga Mars.

Sarah oo ah weriye ka hadasha arrimaha hawada sare ayaa sheegtay in dayaxu uu noqon karo goob laga helo shidaal, sababtoo ah ayay tiri wuxuu leeyahay kheyraadka ay u baahan yihiin gantaallada, sida hydrogen iyo oxygen.

In xarun shidaal laga helo hawada sare waxay micnaheedu tahay in gantaalladu ay aadi karaan hawada sare iyadoo aan laga baqaynin in shidaalku uu ka dhammaado.

"Waa sida adiga oo aan wadan qalabka jikada marka aad dalxiis aadeyso. Waa inaynaan wax walba qaadan marka aan aadeyno hawada sare," Sarah ayaa sidaas u sheegtay Radio 1 Newsbeat.

In si qoto dheer loo soo tijaabiyo waa muhiim sababtoo ah hawada sare waxay leedahay kheyraad badan oo faa`iido u leh dhulkeenna.

Benjamin Sovacool oo ah bare jaamacadeed ayaa sheegay in dunidu ay hiigsaneyso dhanka kheyraadka la cusbooneysiin karo sababtuna ay tahay isbeddelka cimilada, isla markaana ay u baahan tahay kheyraadkaas.

"Waxaan haatan gabaabsi ka dhigeynaa kheyraadka aan heysanno," ayuu Benjamin u sheegay Newsbeat.

Benjamin waa bare cilmiga siyaasadda tamarta ka dhiga Jaamacadda Sussex wuxuuna sheegayaa in macdan laga raadiyo hawada sare ay gacan ka geysan karto sameynta gawaarida korontada ku shaqeeya, oo mustaqbalka fog faa`iido u leh deegaanka.

"Maaddooyinka sida lithium ama cobalt - ee aad u baahan tahay - waxay badankood yaallaan dalalka sida Shiinaha, Ruusha ama Congo. Wayna adag tahay in la helo."

Wuxuu sheegay inay adag tahay in kheyraadka laga helo dalal badan oo dunida ka tirsan, kuwaasoo dhammaantood leh shuruuc kala duwan.

"In macdan laga baadi goobo Dayaxa, ayaa ka fududaan karta," ayuu intaas raaciyay.

Sarah ayaa sheegtay in macdantaas laga raadiyo dhulka sida Congo, ay adag tahay.

Balse Benjamin ayaa ka digaya in macdan laga baadi goobo hawada sare aysan xal degdeg ah u keeneynin isbeddelka cimilada aduunka.

Xiisadda Mareykanka iyo Shiinaha

Mid ka mid ah sababaha ka dambeeya go`aanka Madaxweyne Trump ee ah in macdan laga baadi goobo dayaxa ayaa lagu tilmaami karaa inay tahay sida uusan Mareykanku u heli karin kheyraadka marka loo barbar dhigo dalalka kale ee dunida.

"Mareykanku wuu ku guul darreystay tartanka - dalalka kale ayaa hoggaanka haya, sida Shiinaha iyo Ruushka," ayuu yiri Benjamin.

Macdanta Shiinaha ayaa laga heli karaa dunida.

"Wax soo jiidasho leh ayay u noqon kartaa dadka sida Madaxweynet Trump haddii aad macdan ka hesho goobuusan Shiinuhu ka heli karin - sida hawada sare."

Waxaa jirtay xiisad u dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha tan iyo markii Madaxweyne Trump uu xilka qabtay, Benjamin ayaana sheegaya inay tani u tahay fursad uu ku muujin karo awood iyo hoggaan.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Waxaa la aaminsan yahay in hawada sare laga heli kara macdan gacan ka gaysan karta hormarinta nolosha aadanaha

Muxuu sharcigu ka qabaa?

Amarka Madaxweyne Trump ayaa caddeynaya in sharciga caalamiga ah uusan quseyn dadaallada Mareykanka ee hawada sare - balse shuruucda la xiriira waxa ay bani`aadmku ka sameyn karaan meel ka baxsan dhulka ayaan si cad loo qeexin.

"Shuruucda ku saabsan hawada sare waa laga shaqeynayaa, waa wax isku beddeli doona in muddo ah," ayay tiri Sarah.

Ma jiro dal "sheegan kara inuu leeyahay Dayaxa", balse haatan waa sida sharciga badda: "Haddii aad halkaas tagto, oo aad macdan ka hesho - adigaa iska leh hayso."

Benjamin ayaa sheegay inaan laga fursan karin inaan hiigsanno hawada sare, sababo la xiriira isbeddelka cimilada ee dhulkeenna.

"Mid ka mid ah waxyaabaha ay dadku ku doodayaan ayaa ah in hawada sare ay tahay meesha keliya ee la aadi karo sababtoo ah waxaan marba marka ka dambeysa aad ugu ciyaareynaa dhulkeenna," ayuu yiri.

"Aragtidaas waxay soo jeedineysaa in tijaabada hawada sare ay tahay fursadda keliya ee ay ku xiran tahay mustaqbalka bani`aadannimada."

Ma dhici kartaa inta aan nool nahay?

Sida ay qabto Sarah, "tiknolajiyaddu way jirtaa" horumarkuna waa mid dhaqso ku socda sababtoo ah waxaa ku lug leh shirkado gaar loo leeyahay.

"Markii hore, waxaa keliya maalgelin jiray dowladaha. Balse marka ay soo galaan shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka, waxaa la helayaa lacag badan iyo hammi," ayay u sheegtay Newsbeat.

"Waxaan ka war dhowri doonnaa waxyaabaha ay ka midka yihiin in macdan laga baadi goobo Dayaxa, cirka iyo badda, iyo bani`aadamka oo booqanaya Xiddigga Mars. Dhammaan waa wax aan arki karno intaan nool nahay."

Balse Benjamin ayaa sheegaya inay sidoo kale muhiim tahay in habka macdan qodidda ee dhulka loo isticmaalo horumarka tiknolojiyadeed.

"Macdan ka raadinta dayaxa waa fiiqa kore ee hawada sare, runtii way adag tahay in la gaaro," ayuu yiri.

"Sidaas darteed marka hore horumari hannaanka macdan baarid ee haatan jira, sida gaaska iyo macdan ka baaridda biyaha hoostooda. Intaas kaddib, waad hiigsan kartaa heerka xiga."

Wuxuu aaminsan yahay in macdan ka baaridda Dayaxa "ay qaadan karto ugu yaraan 10 ilaa 15 sano"