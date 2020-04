Ehelada bukaannada la ildaran xanuunka coronavirus ee leh isha geeriyaad ayaa loo ogolaan doonaa in ay macsalaameeyaan inta ay nool yihiin ee ay ku jiraan isbitaallada iyo goobaha lagu xannaaneeyo dadka da'da ahi, sida uu shaaciyay Wasiirka Caafimaadka UK, Matt Hancock.

Hancock waxa uu sheegay in xukuumadooda ay la imaan doonto qaabab cusub oo "lagu xaddidayo halista cudurkan" isla markaana loo ogolaado dadka in ay sagootiyaan eheladooda aadka u isha daran - waa haddii buu yiri ay suurtagal tahay.

Hancock waxa uu sheegay in ay dabeecadda bani'aadamku tahay in qofku uu jeclaado in uu sagootiyo ehelkiisa sii dhimanaya ama leh il-geeriyaad.

Waxa uuna intaa ku daray in uu aad u ilmeeyay markii uu maqlay xaaladda Ismaaciil Maxamed Cabdulwahaab oo 13 jir ahaa oo bishii la soo dhaafay cudurka Covid-19 ugu dhintay isbitaal ku yaal magaalada London balse aaskiisa aanay ka soo qeybgalin waalidkii iyo eheladiisa kale maadaama ay karantiil ku jireen.

"Waxaa farxad ii ah in aan shaaciyo in innaga oo la shaqeynayno xarumaha caafimaadka, goobaha lagu daryeelo dadka da'da ah iyo qeybaha kale ee bulshada aan soo hindisi doonno tallaabooyin cusub oo ay tahay in aan ku xaddidno halista cudurkani, innaga oo dhanka kale isku dayayno in aan u ogolaanno dadku in ay sagootiyaan eheladooda isha geeriyaad leh."

Wali lama shaacin sida loo dhaqangelin doono qorshahani cusub balse waxaa la rajeynayaa in lagu soo daro qorshaha daryeelka caafimaadka ee dowladda ee dhawaan la shaacin doono.

Dadka ka shaqeeya xarumaha lagu daryeelo dadka waayeelka ahi ayaa dalbanayay qalabkla lagu baaro cudurkan iyo waxyaabaha looga gaashanto, xilli in ka badan laba kun oo xarumood uu haatan cudurkaasi ka dillaacay.

Waxa uu in muddo ahba uu dunida oo dhan muran ka taagnaa sida loo aasayo qofka u dhintay cudurkan, iyadoo dadyowga qaar ay ku adkeysanayaan in dhaqamadooda iyo diimahooda ay tahay in loo tixgeliyo, halka dowladuhuna ay ku adkeysanayaan in ay tahay in laga taxaddaro saameynta caafimaad ee dhalan karto.

Dalka Kenya tusaale ahaan, waxaa jiray go'aanno ay soo saareen culimada Islaamka dalkaasi, waxaana guddi ka kooban golaha sare ee muslimiinta dalkaasi, Dalladda imaamyada, Dhakhaatiirta muslimiinta ayaa ka shaqeynaya aaska dadka muslimiinta ahi ee Kenya ugu dhinta xanuunka coronavirus.

Dhismaha guddigan waxaa iska kaashaday dowladda Kenya iyo muslimiinta ku nool waddanka qeybihiisa kala duwan.

Maalintii Isniinta ahayd, ee 13-ka bisha April, waxaa Nairobi lagu aasay ninkii Soomaaliga ahaa ee ugu horreeyay ee Kenya ugu geeriyooday cudurka.

Dowladda ayaa meel gooni ah u asteysay in lagu aaso dadka u dhintay xanuunkan, meydadkana waxaa janaasada lagula tukanayaa qabuuraha agtooda, iyadoo aan wali gaariga laga soo dajinin.