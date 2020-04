Pakistan oo xayiraadda ka qaaday Masaajidda Ramadaanka Awgii

Lahaanshaha sawirka AAMIR QURESHI

Pakistan ayaa ka qaaday xariyaadii saarneyd masaajidda si loogu tukada, balse waxay soo rogtay talaaboyin kale oo lagu xakameynayo in uu cudurka faafo sida lagu sheegay war qoraal ah oo ay dowladdu soo saartay.Wadankan ku yalla Konfurta Aasiya ahna wadanka labaad ee Muslimiinta ugu badan ku noolyihin caalamka ayaa dalkiisa ku soo rogay xayiraad bil ka hor, iyagoo markaasi ogolaaday in masaajid walbo ay ku tukan karaan ugu badnaan shan qof markiiba.''Masaajida waxa la siiyay fasax ay shuruud ku xiran tahay waxaana laga doonayaa inay raacaan dadka awaamirta cusub'', ayaa lagu yiri war qoraa ah. Waxay dowladda sidoo kale ka dalbatay in qof kasta oo masaajidda galaya loga baahan yahay inuu xirnaada marada gafuur xirka. Pakistan ayaa diwaangelisay 7638 xaaladood oo Corona ah, iyo 143 dhimasho la xiriirta cudurka. Khuburada caafimaadka ayaa ka digaya in salaadaha jameecada ay horseedi karta inuu ku faafo cudurka dalkaasi oo ay ku nool yihiin in ka badan 200 Milyan.

Lahaanshaha sawirka ASIF HASSAN Image caption Boolis dheraad ah ayaa la geeyay amsaajidda qaar si ay u fuliyaan amarka dawoladda ee xiritaanka masaajidda

Sida lagu sheegay qoraalka, waxa sidoo kale la go'aamiyay in dadka cibaadeysanaya ay kala fogaan doonaan ila 2 mitar, taasina waxaa hirgelin doono maamulka masjid kasta.Dowladda ayaa wajaheysay cadaadis ku aadan xayiradaha ay ku soo rogtay salaadaha jameecada, isku dhacyo u dhaxeeyay booliska iyo dad ku sugnaa masaajida ayaa ka dhacay magaalada ugu weyn dalkaasi ee Karachi. Horantii todobaadkan, culumada qaar ayaa ku hanjabay inay jabin donaan xayiraadda, waxyna sheegeen in salaada ay muhiim u tahay qofka Muslimka ah ayna tahay in loo oggolaado.Iyadoo ay dowladda qaaday xayirada ayaa hadana waxay sheegtay inay ka laaban karto go'ankaas haddii lagu xadgudbo shuruudaha ay soo jeedisay.Rai'sul wasaraha dalkaasi Imran Khan ayaa maalintii Talaadada ku dhawaaqay 14 beri oo dheeri ah oo lagu daray xayirada balse waxa uu khafiifiyay xayiraadihii saarna warshada muhaimka ah si looga baaqsado dhibatada dhaqaale xilli Hey'adda Lacagta Adduunka iyo Baanka Dunida ay ka deyrinayaan dhaqaalaha dalkaasi.