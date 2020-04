Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dibadbaxayaal isugu soo baxay gobolka California

Dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay waddooyinka gobollada Mareykanka oo dhan, waxa ayna dalbanayeen in barasaabyada ay dib u furaan dhaqaalaha loo xiray cudurka safmarka ah ee coronavirus awadii.

Isu-soo-baxyo kale ayaa la filayaa inay ka dhacaan gobollada Arizona, Colorado, Montana iyo Washington kaddib markii kuwa kale ay ka dhaceen ilaa lix gobol.

Waxaa sii kordhaya walaaca laga qabo in xadidaadaha la khafiifiyo, walow laga cabsi qabo in halista cudurka Covid-19 ay soo laba kaclayso haddii xilli dhaw dib loo furo ganacsiyada.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageero u muujiyay dadkaasi dibadbaxayay.

Mareykanka ayaa udub dhexaad u noqday dhibaatada Covid-19, oo waxaa dalkaas laga xaqiijiyay 735,000 oo kiis halka 40,000 oo qofna ay cudurka u dhinteen, hasayeeshee waxaa jira astaan ah in cudurku uu gaaray heerkii ugu sarraysay oo haatan gobollada qaar waxaa hoos u soo dhacaya heerka dadka uu cudurkaas soo ridanayo.

Barasaabyada dhowr gobol ayaa bilaabay wadaxaajood ku aaddan qorshe dhaqaalaha dib loogu furayo xilli ay jiraan astaamo ah in cudurku uu soo khafiifayo, hasayeeshee gobollada kale ayaa weli waxaa saaran xadidaado adag.

Barasaabka gobolka California, Gavin Newsom, ayaa ahaa midkii ugu horreeyay ee dalkaas Mareykanka ee soo roga amarka ah joog gurigaaga, isagoo sidaas xayiraad adag ugu soo rogay gobolka ugu dadka badan Mareykanka, taas oo saarnayd tan iyo 19-kii bishii Maarso. Gobollada dariska ah ee xeebaha galbeed Washington iyo Oregon ayaa maalmo kaddib go'aan noocaas oo kale ah qaatay, kuwaas oo 11.5 milyan ee qof ee ku nool ku soo rogay inay guryaha joogaan tan iyo 23-kii bishii Maarso.

Barasaabka New York, Andrew Cuomo, ayaa todobaadkan ku dhawaaqay in gobolka uu sii dheeraynayo tallaabooyinkii ahaa guriga joog gaarsiinayana ilaa 15-ka May. Axaddii mar uu bixinayay xogta maalinlaha ah ee fayraska ayuu Mr Cuomo dadka gobolkaas ugu baaqay inay taxadarka badiyaan.

"Waxaa qasab nagu ah inaan cudurkan ba'an xakameyno," Mr Cuomo ayaa sidaasi sheegay. "Dhammaantayo aad ayaannu u danaynaynaa inaan nolosheennii dib u soo ceshanno oo dhaqdhaqaaqno."

Mr Trump, oo ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga, ayaa u muuqanayay inuu baritaarayo dibadbaxyada loogaga soo horjeedo tallaabooyinka xadidaadda ah, isagoo Jimcihii sheegay in amarrada lagu soo rogay gobollada Minnesota, Michigan iyo Virginia inay yihiin "kuwo adag".

Tallaabooyinkaas ayaa waxaa looga gol-lahaa in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus.

Barasaabka gobolka Jay Inslee ayaa taageerada madaxweynaha uu u fididayay dibadbaxayaasha waxa uu ku tilmaamay "mid halis ah", iyo inay dhiirigalinayso "in laga horyimaado" shuruucda gobolka.

"In madaxweyne Ameerikaan ah uu dhiirigeliyo dadka inay sharciga jabiyaan, ma xasuusto waqti waqtiyada ka mid ah oo Mareykanka aannu wax noocaas oo kale ah ku aragno," ayuu Axaddii u sheegay warbaahinta ABC news.

Nancy Pelosi, afhayeenka Kongareeska Mareykanka, kana tirsan Xisbiga Dimuqraadiga, ayaa waxa ay Madaxweyne Donald Trump ku eedaysay inuu wado carqalad maadaama uu baritaaray dibadbaxyada.

"Taageerada madaxweynaha waa carqalad sababtoo ah dhab ahaantii si sax ah uma uusan sameyn baaritaan, daweyn, dabagalka dadka la kulmay dadka xanuunka qaaday iyo karantiilkaba," ayey u sheegta ABC.

Dibadbaxyada loogu yeero "Operation Gridlock" ee ay baritaarayaan kooxaha u janjeera dhinaca liberalka ayaa la filayaa inay soo jiidan doonaan boqollaal qof oo ku sugan caasimadaha gobollada ee Denver, Colorado iyo Phoenix, Arizona.

Denver, dibadbaxayaashu waxa ay isugu yimaadeen caasimadda gobolka si ay uga dibadbaxaan amarrada ah inay dadku kala fogaadaan. Tobannaan gawaari ah ayey ku dhex wareegeen caasimadda, waxaa sidaasi ku warramay warbaahinta maxalliga ah.

Axaddii dibadbaxayaasha ayaa waxa ay isugu tageen waddooyinka Annapolis, Maryland, iyagoo yeerinaya hoonka gawaarida si ay u muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan xaddidaadaha lagu soo rogay. In ka badan 200 oo qof ayaa isugu yimid afaafka hore ee guriga uu deggan yahay barasaabka gobolka Indiana, halka ku dhawaad 200 oo qof ay isugu soo baxeen Austin, Texas.

Utah, Washington state iyo New York state ayaa sidoo kale Sabtidii lagu arkay arrimo noocaas oo kale ah.

Dibadbaxyo dheeraad ah ayaa la filayaa maanta oo Isniin ah.