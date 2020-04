Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Rajo aad u weyn ayaa laga qabay iney Remdesivir daweyso Covid-19

Dawo loo soo saaray in lagu daweeyo Coronavirus ayaa la sheegay in lagu guul darreystay tijaabadeedii ugu horreysay oo bukaan lagu sameeyey.

Tijaabada dawadaasi oo dalka Shiinaha ka dhacday ayaa la sheegay inaan lagu guuleysan, sida uu qeexayo dokumanti qabyo ah oo si aan ku talagal ahayn ay u daabacday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO.

Tijaabada dawada lagu sameeyey wax isbeddel ah kuma keenin bukaannadii lagu tijaabiyey oo aan ka ahayn cadaadis hor leh oo ay dhiigga bukaanada ku keentay.

Shirkadda Mareykanka ee dawadaasi sameysay, ee loo yaqaanno Gilead Sciences, ayaa ku sheegtay dukumantiga ay sida kama'a ah ay hay'adda WHO u daabacday in ay daraasadda iyo cilmi baaristaba waji kale u yeeleyso.

Maxaan ka ognahay Daraasadda?

Warbixinta ku saabsan dawada in tijaabadeedi ugu horreysayba lagu guul darreystay ee ay daabacday WHO waxaa markiba laga saaray boggii lagu soo daabacay. Intaa kaddib WHO waxay qiratay warbixinta sida lama filaanka loo daabacay iney khalad ahayd.

Waxaana warbixinta ay WHO daabacday lagu sheegay 237 bukaan oo dawada lagu tijaabiyey - 158 ka mid ah wax isbeddel ah ineysan ku keenin - halka 79 ka mid ah bukaannadaasina ay maskixiyan dawadu wax u tartay.

Waxaa kale oo lagu sheegay in bil ka hor 13.9% bukaanka dawada qaatay ay dhinteen halka 12.8% ay dawadu u ahayd mid si dadban wax uga tartay. Tijaabada dawadaasina si dhakhso ah ayaa loo joojiyey marki la arkay dhibaatada ay bukaanka ku keeneyso.

Dhammaan saddexdii suuq ee saamiyada Mareykanka ugu waaweynaa faa'iidooyinka ay heli lahaayeen in ka badan 1% hoos ayey u dhacay ka dib markii tijaabada ugu horreysay ee dawadaasi lagu guul dareystay.

Shirkadda soo saartay maxay ka tiri?

Shirkadda Gilead warbixinta ay WHO daabacday way ka soo horjeedsatay.

"Waxaan aaminsannahay warbixinta ay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO daabacday iney waji kale u yeeleyso daraasadda," ayuu yiri afhayeenka Gilead, isaga oo intaa ku daray in horayba loo joojiyey sidaa darteedna aysan warbixintu ahayn mid micna weyn ku fadhida."

"Sidoo kale, natiijada daraasadda waa mid aan la soo ebyin, inkasta oo ay xogaha rasmiga ah muujinayaan haddii dawada dib u habeyn lagu sameeyo in laga faa'idi karo dawada Remdesivir, gaar ahaanna bukaanka cudurka marka uu ku hor leeyahayba lagu daweeyo" ayey tiri shirkaddu.

Tallaabbadan ayaa lagu sheegay ineysan ahayn mid muujineysa iney soo gabagabowday baadigoobkii dawo loogu raadinayey cudurka Covid-19.

Si kastaba ha ahaatee tijaabooyin dhowr ah oo si isdabajoog ah loo sameeyo ayaa la sheegay inay sawirka dhabta ah iyo sida ugu habboon ee dawadaasi loo isticmaalo ina tusui doonto.