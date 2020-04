Dibadbaxyo ka dhan ah dilka 2 qof oo rayid ah oo ka dhacay Muqdisho

Image caption Dibadbaxayaal isug so baxay magaalda Muqdisho

Magaalada Muqdisho waxa xalay illaa maanta ka socday dibadbaxyo looga soo horjeeday labo qof oo rayida oo xalay lagu dilay magaalada waqtigii uu billaabanayay bandowga loogu talagalay in lagu yareeyo faafitaanka fayraska Korona.

Dadka isu soo baxay ayaa codsaday in cadaaladda la horkeeno dadkii ku lugta lahaa dilka loo gaysta wiil dhalinyaro ah iyo haweenay umul ah .

Dhacdadaan oo aad looga argagaxay ayaa waxaa ay ka bilaabatay kadib markii shalay gelinkii dambe xiliga uu bilaabanayay bandwoga ay dowladdu soo rogtay dhawaan uu askari ka tirsan ciidamada dowladda ku amaray wiil dhalinyaro ah oo fadhiyay banaanka hurigiisa in uu gudaha galo balse ka caga jiiday .

Intaas kadib rasaas dhacday ayaa la sheegay in uu ku dhintay wiilka dhaliyarada ahaa iyo gabar ka agdhowed.

Dibad baxayaasha ayaa taayaro ku gubay dhowr meel oo wadada isku xirta Isgoyska Jubba illaa Daljirka Dahsoon, waxaana hakad galay isu socodka gaadiidka, sidoo kale dibad bxayaasha ayaa dhagxaan ku tuurayay gaadiidka.

Sidoo kale waxaa ay dibad baxayaasha fujiyeen oo ay dab qabadsiiyeen sawirka Madaxweynaha oo ku dhegnaa wadada wareega ee Shingaani, waxaana la arkayay dhalinyaro badan oo aargada ku taal Shingaani koray, soona dejiyay sawirka iyo tabeelihii uu surnaa.

Istar Cumar oo ka mid ah banaabaxayaasha ayaa BBC-da u sheegtay in ay dooneyso in adeerkeed oo khalad lagu dilay sida ay hadalka u dhigtay ninkii dilay la hor keeno cadaaladda.

"Waxaan rabaa adeerkey khalad ayaa loo dilay isagoon wax galabsan ayaa la dilay ninkii waxaan dhihi lahaa oo aderkay dilay in cadaaladda lagu qaado oo la dilo ayaan ka dalbanayaa dowladda ayay tiri Istar

"Dhab ahaantii waa wax qalbi jab leh, waxa maanta ka socda Muqdisho. Marar badan ayaa si cod dheer loogu celiyey in xiligii kali-taliska ee Soomaaliya uu yahay taariikh tagtay", ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan Sheekh o qporaal soo dhigay batiisa Twitter-ka.

Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Finish) ayaa intii ay socdeen dibaxyadu waxaa uu sheegay dadka in ay isdajiyaan isaga oo ugu lab qaboojiyay in askarigii falka dilka ah gaystay la qabtay loona qaaday xabsiga ,isaga oo intaas ku daray in isaga iyo cidii amartayba sharciga la hor keeni doono.