Trump muxuu ka yiri wararka la isla dhexmarayay ee ku saabsan xaaladda Kim Jong-un ?

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Waxaa laisla dhexmarayay warar ku saabsab xaaladda caafimaad ee Kim Jong-un

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu weriyeyaasha u sheegay in uu ka war hayo xaaladda uu ku sugan yahay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un kaddib markii maalmihii lasoo dhaafay aad loo hadal hayay xaaladda caafimmaad iyo halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-un.

Trump wuxuu sheegay in wax faahfaahin ah uusan ka bixin karin xaaladda Kim Jong Un balse uu ku rajo weyn yahay in xaaladdiisa caafimaad ay wanaagsan tahay.

Wararka la isladhexmarayo ee ku saabsan Kim ayaa soo baxay markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ka qeybgalka munaasabad sanad walba lagu maamuuso sanad guuradii kasoo wareegatay dhalashada aabihii oo ku beegneyd 15-kii bishan April.

Kim Jong-un waligiis kama uusan baaqanin munaasabadda xuska aabihiis - wayna iska muuqatay inuusan si sahlan u go'aansan karin inuu ka qeyb gali waayo.

Wakaaadda wararka ee Reuters oo soo xigatay ilo xog ogaal ah ayaa maalmo kahor kusoo warrantay in Dowladda Shiinaha ay khubaro caafimaaad u dirtay Kuuriyada Waqooyi.

Saraakiishaas caafiimaad ayaa la sheegay in uu hogaaminayay sarkaal sare oo katirsan xisbiga shuuciga ee ka arrimiya dalka Shiinaha.

Kuuriyada Waqooyi oo ah dal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaas ayaa waxaa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimmaad ee Kim, waxaana sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay soo baxayay warar kale oo sheegaya in hogaamiyaha dalkaas uu galay qalliin dhanka wadnaha ah. Waxaa sidoo kale soo baxay warar kale oo sheegaya in Kim Jong Un uu nool yahay.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Waxay wararka bilowdeen markii Kim Jong-un laga waayay ka qeybgalka munaasabadda xuska dhalashada awoowgii

Dalka ay deriska yihiin Pyongyang ee Kuuriyada Koonfureed ayaa beeniyay wararka sheegaya in uu dhintay ama uu xanuunsan yahay hogaamiyaha dalkaas.

Moon Chung-in oo ah sarkaal siyaasadda arrimaha dibadda kala taliya madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka u sheegay in Kim Jong-un "uu nool yahay, uuna caafimmaad qabo."

"Ka dowlad ahaan halka aan arrintan ka taagan nahay way caddahay" ayuu yiri Moon Chung-in oo intaa ku daray in laga billaabo 13-kii bishan April uu Kim ku sugnaa deegaanka Wonsan, sidaas darteedna aysan jirin wax keeni kara shakiga ah in uu geeriyooday.

Sidoo kale saraakiil katirsan sirdoonka dalka Shiinaha ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in wararka sheegaya dhimashada ay yihiin been abuur, oo uu Kim nool yahay.

Markii ugu dambeysay ee la arkay hogaamiyaha dalkaas ayaa waxay ahayd 12-kii bishan, warbaahinta dalkaas na ma aysan sheegin ilaa iyo hadda halka uu ku sugan yahay.

Ma ahan markii ugu horeysay oo fagaareyaasha laga waayo hogaamiyaha dalkaas.

Sanadkii 2014-kii, ayaa Kim Jong-un la waayay muddo 40 cisho ah, waxayna taas keentay in wax la iska weydiiyo halka uu ku sugan yahay.

Sidoo kale xilligaas waxaa soo baxay warar kale oo sheegaya in la afgembiyay.

Haseyeeshee, maalmo kaddib waxaa uu kasoo muuqday warbaahinta dalkaa