Lahaanshaha sawirka Twitter @PresidenciaSV Image caption Maxaabiista El Salvador oo garbo duub u xiran

Lama dhihi karo El Salvador waxaa ka jiraa tallaabooyinka dhaqan gelinta kala fogaanshaha bulshada sida laga dheehan karo sawirro dhawaan lagu baahiyay bogga madaxweynaha uu ku leeyahay baraha bulshada.

Sawirrada waxay muujinayeen maxaabista uu garba duub u xiran oo fadhiyo xabsi amnigiisu la adkeeyay, waxay tallaabadan kamid tahay ciqaabta ka dhanka ah qalalasaaha dhimashada geystay ee ka dhacay halkaas.

Qaar kamid ah maxaabiista waxay xirnaayeen maaskarada, wasiirka ku-xigeenka wasaaradda caddaallada ee El Salvador wuxuu sheegay in sawirrada ay muujinayaan tallaabada dowladda ay ka qaadeyso kooxaha argagaxa ku hayo shacabka dalkaas.

Dowladda waxay xirtay albaabada xabsiga iyo daaqadaha si halkaas aanan loo arkin qoraxda ayuu yiri wasiirka.

Xubno ka tirsanaa kooxaha burcadda oo iska soo horjeeday oo horraan lagu hayay xabsiyo kala duwan si looga hortaggo inay is dilaan ayaa haatan hal meel ah laisugu geeyay, sida uu sheega wasiirka.

"Ma jiri doono hal xabsi oo lagu haayn doono burcadda" "Hal meel ayaan isugu geynay kooxaha argagixisada"

Weerarada ay geystaan kooxaha burcadda ah

Kaddib sannado badan oo ay halkaas ka dhaceen dilalka ugu badan dunida, El Salvador ayaa haatan sheegtay in boqolkiiba 30 ay hoos u dhaceen dilalka.

El Salvador waxay hoy u tahay meelaha inta badan qalalaasaha ka geystaan kooxaha burcadda.

Waxaana kooxahaas kamid ah kuwa caanka ah sida Mara Salvatrucha (MS-13) iyo Barrio 18, kuwaas oo dadka dhac u geysta, kuna howlanaa ka ganacsiga daroogada iyo dambiyo kale.

Waxaa dalka hareeyay qalalaasaha ay geystaan burcadda iyo macluul kaddib dagaalkii sokeeye ee ka dhacay El Salvador kaas oo lasoo afjaray 1992.

'Xaalad deg deg ah'

Lahaanshaha sawirka Twitter @PresidenciaSV Image caption El Salvador wuxuu sannado badan dunida ku hogaaminayay dilalka

Madaxweyne Nayib Bukele wuxuu xilka la wareegay bishii Juun ee sannadkii lasoo dhaafay, wuxuu baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinayo maxaabiista qaar oo farriin u diraya maxaabiis kale oo ka hadlaya qofka ay doonayaan inay dilaan.

Madaxweyne Bukele wuxuu sheegay in burcadda Maras ay ka faa'ideysanayaan ciidammada amniga oo haatan u jiheystay ka hortagga fiditaanka coronavirus.

Dowladda waxay maxaabiista uga dhawaaqday xaalad deg deg ah inay ka jirta kaddib mowjado weeraro ah oo halkaas ka dhacay kaas oo ay ku dhinteen 50 qof.

Madaxweynaha El Salvador wuxuu booliska ku amray in awood xadh-dhaaf ah ay u adeegsadaan kooxaha burcadda isla markaana wuxuu ballan qaaday inuu difaacayo saraakiisha dagaalka kula jirto buracadda.

'Tallaaboyinka waa sida qarax'

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Shaqaalaha xabsiga oo adkeynaya albaabada xabsiga

Bukele wuxuu ku anddacooday in tallaabooyinka ay ka qeyb qaateen in dilalka ay hoos u dhaceen balse khuburrada waxay sheegeen in siyaasadda madaxweynaha aysan wax ka weyn ka duwaneyn siyaasadihii dowladihii isaga ka horreeyay.

Dhanka kale, ha'yadaha xuquuqul insaanka waxay si xooggan u dhaleeceeyeen tallaabooyinkan looga hortaggayo dilalka.

Miguel Montenegro oo ka tirsan ha'yad aan dowli aheyn oo u doodo xuquuqul insaanka shacabka El Salvador ayaa sheegay in maxaabiista oo hal meel laisugu geeyo ay horseedi karto dil wadareed.

Wuxuu wakalaadda wararka ee AFP u sheegay in tallaabooyinka ay yihiin 'sida qarax' oo xilli kasta qarxi karaan.

Lahaanshaha sawirka Twitter @PresidenciaSV Image caption Ha'yadaha xuquuqul insaanka waxay dhaleeceen tallaabooyinka dowladda

Jeanette Aguilar oo falanqeeya amniga dalka El Salvador ayaa sheegay in tallabaada ay horseedi karto in dhiig badan uu ku daato dalkaas.

Isaga oo la hadlayay BBC-da qeybta Spanish-ka wuxuu ka dhawaajiyay in maxaabiista oo hal xabsi laisugu geeyo ay horseedi karto in dagaallo hor leh ay ka dhacaan halkaas.

José Miguel Vivanco, agaasimaha ha'yadda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa ka digay in El Salvador ay noqoneyso 'dal kaligii talis ah'

Bishii Febraayo, madaxweyne Bukele wuxuu ciidammada u diray inay galaan kalfadhi ay lahaayeen xildhibaanada aqalka Koongareeska si ay ugu cadaadiyaan inay meel mariyaan lacagaha loogu talagalay sugidda amniga.

Dhawaan, Madaxweynaha wuxuu ku guuldareystay in uu u hogaansamo amarro kasoo baxay maxkamadda ugu sarreysa oo ah in la joojiyo xiritaanka sharciga ka baxsan xilliggan lagu gudo jiro safmarka Covid-19.