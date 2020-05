Kim Jong-un oo muddo kaddib fagaaro ka soo muuqday

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Kim Jong-un fagaaraha laguma arag ku dhowad 3 tooddobaad

Kim Jong-un ayaa dib fagaaraha uga soo muuqday markii ugu horreeysay muddo labaatan maalmood ah, sida ay soo tabisay warbaahinta qaranka Kuuriyada Waqooyi.

Wakaaladda wararka ee KCNA ayaa sheegeysa in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu xarigga ka jaray warshadda sameysa qalabka bac-riminta ee beeraha.

Wararku waxay intaasi ku darayaan in dadkii ku sugnaa warshadda ay aad u farxeen markii ay arkeen hogaamiye Kim Jon Un.

Lahaanshaha sawirka Reuters

Ka soo muuqashadiisan fagaaraha ayaa ah tii ugu horreysay tan iyo 12-kii April waxayna taasi sababtay in caalamka la isla dhexmaro warar ku saabsanaa in xaaladdiisu caafimaad aysan wanaagsanayn.

Maxaa keenay in la isla dhexmaro xaaladda caafimaad Kim Jong Un?

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Kim Jong-un waxaa markii ugu dambeysay sawir laga qaaday 12 April

Wararka la isladhexmarayay ee ku saabsan Kim ayaa soo baxay markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ka qeybgalka munaasabad sannad walba lagu maamuuso sanad guuradii kasoo wareegatay dhalashada awoowgii oo ku beegneyd 15-kii bishii April.

Kim Jong-un waligiis kama uusan baaqanin munaasabadda xuska awowgii - wayna iska muuqatay inuusan si sahlan u go'aansan karin inuu ka qeyb gali waayo.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Muqaalka cajiibka ah ee askariga baxsanaya Kuuriyada Waqooyi

Kuuriyada Waqooyi oo ah dal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaas ayaa waxaa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimmaad ee Kim, waxaana sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay soo baxayay warar kale oo sheegaya in hogaamiyaha dalkaas uu galay qalliin dhanka wadnaha ah. Waxaa sidoo kale soo baxay warar kale oo sheegaya in Kim Jong Un uu nool yahay.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Kim Jong-un waligiis kama uusan baaqanin munaasabadda xuska awowgii

Horay ma u dhacday in Has Kim Jong-un la waayo?

Sanadkii 2014-kii, ayaa Kim Jong-un la waayay muddo 40 cisho ah, waxayna taas keentay in wax la iska weydiiyo halka uu ku sugan yahay.

Sidoo kale xilligaas waxaa soo baxay warar kale oo sheegayay in la afgembiyay.

Haseyeeshee, maalmo kaddib waxaa uu kasoo muuqday warbaahinta dalkaas.

Haddii ay dhacdo in uu meesha ka baxo, yaa baddalaya?

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Wargeyska Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabo Rodong Sinmun ayaa dhowr sawir ka qaaday Kim bishii October ee sanadkii 2014-kii

Haddii ay dhacdo in Kim uu meesha ka baxo, sida ay doontaba ha ahaatee, ma cadda cidda baddali doonta.

Kim waxaa uu xilkaas ka dhexlay aabihii oo sanado badan hogaaminayay dalkaas, waxaana muuqata in dhaxalka dhanka xukunka ee dalkaas uu yahay mid uusan cid kale damac ka geli karin.

Gabar ay walaalo yihiin Kim Jong-un oo lagu magacaabo Kim Yo-jong, ayaa u muuqata qofka iska leh dhaxalka dalkaas, maadaama ay walaalo yihiin, aadna ay ugu dhow dahay walalkeed. Waxaa sidoo kale la sheegaa in ay saameyn ku leedahay xukunka dalkaas.

Taliska dalkaas ayaa ah mid aad looga baqo halka shacabkuna ay dunida inteeda kale ka xirxiran yihiin, taasoo yareyneysa wararka laga heli karo gudaha.