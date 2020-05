Trump oo ku 'farxay' in mar kale fagaara uu ka soo muuuqdo Kim Jong-un

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Trump iyo Kim Jong-un

Madaxwaynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu "ku faraxsan yahay " in Kim Jong-un uu mar kale fagaarayaasha ka soo muuqda isaga oo caafimaad qaba.

"Waa ku faraxsanahay in uu dib u soo laabt isaga oo wanaagsan!" waxaa sidaai bartiisa Tweetar-ka ku qoray Mr Trump, ka dib markii la arkay Kim o xariiga ka jaraya warshad.

Waa markii ugu horeysay oo Mr Kim uu goob fagaara ah ka soo muuqdo muddo 3 toddoibad ah.

Kim Jong-un waxaa uu u muuqday mid faraxsan xilli ay jireen warar la isla dhexmarayay oo sheegayay inuu dhintay islamarkana ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta.

Maxaa keenay in la isla dhexmaro xaaladda caafimaad Kim Jong Un?

Wararka la isladhexmarayay ee ku saabsan Kim ayaa soo baxay markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ka qeybgalka munaasabad sannad walba lagu maamuuso sanad guuradii kasoo wareegatay dhalashada awoowgii oo ku beegneyd 15-kii bishii April.

Kim Jong-un waligiis kama uusan baaqanin munaasabadda xuska awowgii - wayna iska muuqatay inuusan si sahlan u go'aansan karin inuu ka qeyb gali waayo.

Kuuriyada Waqooyi oo ah dal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaas ayaa waxaa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimmaad ee Kim, waxaana sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay soo baxayay warar kale oo sheegaya in hogaamiyaha dalkaas uu galay qalliin dhanka wadnaha ah. Waxaa sidoo kale soo baxay warar kale oo sheegaya in Kim Jong Un uu nool yahay.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Kim Jong-un

Horay ma u dhacday in Has Kim Jong-un la waayo?

Sanadkii 2014-kii, ayaa Kim Jong-un la waayay muddo 40 cisho ah, waxayna taas keentay in wax la iska weydiiyo halka uu ku sugan yahay.

Sidoo kale xilligaas waxaa soo baxay warar kale oo sheegayay in la afgembiyay.

Haseyeeshee, maalmo kaddib waxaa uu kasoo muuqday warbaahinta dalkaas