Rai'sul wasaaraha UK: Waxaan u baahnaa" Ogsajiin badan " si aan u sii noolaado

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Boris Johnson

Raisul wasaaraha Britain, Boris Johnson, ayaa sheegay in la diyaariyay qorsha bishii aanu soo dhaafnay haddii lacala uu u dhiman lahaa cudurka Covid-19.

Wareysi uu siiyay wargayska the Sun ayaa waxaa uu shaaca kaga qaaday sidii ay xaaladiisa u liidatay markii la dhigayay isbataal ku yaalla London.

Waxaa uu u sheegay in saddexdii habeen ee uu ku jiray goobta xaaladaha culus ay ahayd xaaladiisu mid adag.

Mr Johnson ayaa wiilka u dhashay u bixiyay Nicholas isaga oo ku sharfaya labadii dhakhtar ee daaweeyay xillgii ay xaaladdiisu adkeyd.

Rai'sul wasaare Johnson ayaa waxaa uu sheegay in uu " Ogsajiin badan u baahnaa " si uu u noolaado.

Mr Johnson ayaa laga helay cudurka coronavirus 26 March waxaana isbataalka la seexiyay 10 maalmood ka dib.

Rai'sul wasaaraha ayaa maalinkii xigtay loo wareejiyay qeybta xaaladaha culus ka dib markii ay xaaladdiisa caafimaad ay ka sii dartay.

"Way adkeyd in la rumaysto in maalmo ka dib xaaladeyda caafimaad ay sidan u sii xumaato," waxaa uu rai'sul wasaaraha sidaasi u sheegay wargeyska the Sun.

"Dhakhaatiirta wax walba oo kalaankooda ah way sameeyeen taasi oo ah wixii la sameyn lahaa haddii ay xaaladda xumaato " ayuu intaa ku daray.

Rai'sul wasaare Johnson ayaa shaqada dib ugu soo labtay Axaddii aanu so dhaafnay ka dib markii uu ka soo kabsaday feyriska Corona.

Tiradda u dhimatay cudurka Corona ee dalka UK ayaa imika gaartay 28,131 - ka dib markii Jimcihii ay dhinteen 621 qof.

Rai,sul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa sheegay in tirada cudurka Corona uu soo ridanayo ay hoos u dhacday 13%.