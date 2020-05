Haweeneyda ugu awoodda badan Kuuriyada Waqooyi

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Kim Yo-yong

Sanooyiinkii ugu dambeeyay, Kim Yo-jong ayaa soo ifbaxday oo noqotay shaqsi muhim iyo tiir u ah awoodda Pyongyang.

Waa da'da ka yar hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un islamarkana waa qofta kali ee ka midka ah walaalihiisa ee ay sida aadka ah isugu dhaw yihiin.

Kim Yo-jong ayaa markii ugu horeysay dareenka caalamka soo jiidatay 2018, markaasi oo ay ka mid ahayd waftigii Kim ee booqanayay Kuuriyada Koonfureed.

Waxay qeyb ka ahayd ergadii ciyaarihii Olambikada markaasi oo kooxihii ka socday Koonfurta iyo Waqooyiga ay hal koox noqdeen.

Waxay 2018 la shaqeynaysay oo ay barbar taagnayd walaalkeed xilli uu qaaday waddo dublamaasiyadeed isaga oo la kulmay madaxwaynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in, madaxwaynaha Shiinaha Xi Jinping iyo kulankii muhimka ahaa ee uu la qaatay Donald Trump.

Xiriirka dhaw ee ay la leedahay walaalkeed Kim iyo doorka heerka sare ah ee ay ka ciyaarayso siyaasadda ayaa mar kale soo ifbaxay April 2020 markaasi oo walaalkeed Kim Jong-un uu ka maqnaa fagaarayaasha dadwaynaha.

Wararka la isla dhexmarayay ee ahaa in uusan caafimaadkiisa wanaagsanayn ayaa ka dhigtay Kim Yo-jong in ay noqoto dadka ugu sareeya ee la saadaalinayay inay badalaan haddii uu meesha ka baxo.

Doorka Ms Kim ayaa sare u kacay October 2017 markaasi oo loo dalacsiiyay inay ka mid noqoto guddiga dajinta siyaasadaha xisbiga Shuuciga.

Ka hor waxay ahayd agaasima ku xigeenka waaxda brobagaandada, jagadaasi oo la rumaysan yahay in ilaa iyo imika ay hayso islamarkana ay ka shaqeyso sare u qaadidda sumcadda dad waynaha uu ku dhex leyahay walaalkeed Kim.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Kim Jong-un, Moon Jae-in iyo Kim Yo-jong

Ms Kim ayaa sidoo kale ka mid ah shaqsiyaadka ku jira liiska cunaqabataynta Mareykanka, waxaana lagu eedeeyay tacadiyo dhanka xuquuqda aadanaha ah oo ka dhacay Kuuriyada Waqooyi.

Waxay arrintan micnaheedu tahay in muwaadiniinta Mareykanka aysan wax xiriir ah la sameyn Karin.

Hanti kasta oo ka taalla dalka Mareykanka ayaa sidoo kale la xannibayaa.

Awood intee dhan ayay leedahay?

Way adagtahay in la fahmo nidaamka awoodda Kuuriyada Waqooyi, sidaasi daraadeed way adag adagtahay in la cabiro inta ay dhan tahay galaangalka dhanka siyaasadda ee ay leedahay Kim Yo-jong.

Waxaa jira warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in ay is gursadeen wiil uu dhalay Choe Ryong-hae, oo ah xoghahaya awoodda badan ee xisbiga islamarkana ah ninka labaad ee ku xiga Kim Jong-un.

Haddii ay dhab tahay arrintaasi waxay markaasi taasi siinaysaa meeqaam muhim ah.

Balse Oliver Hotham oo ka tirsan NK News ayaa BBC u sheegay: "Waxaan u maleynayaa in ay caadi tahay in la yiraahdo maadaama 30 jir ay tahay taasi oo ah da.a aan saamayn badan ku lahayn Kuuriyada Waqooyi - in galaangalka ay leedahay inta badan uu yahay mid ku tiirsan walaalkeed."

Haddii ay noqto in la helo qof badala Kim Jong-un xiriirka qoyska ayaa noqonaya mid muhim ah.

Kim Jong-un ayaa la rumaysan yahay in uu caruur leeyahay, balse waa kuwa wali aad u yar-yar.

Maadaama ay Ms Kim ay xubin ka tahay dadka leh dhaxalka, warbaahinta dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa si sahlan qiil ugu heli kara in awooddaay lagu wareejiyo.

Balse dhaxaltoyadaasi marka la eego haddii aan iyada la soo xulin, hogaamiya kasta oo kale oo la soo xulo waxaa uu u arki karaa qof la loolamaya.

"ilaa uu yimaado awoodda xubin kale oo ka tirsan Kim, markaasi xaladda way u sahlanaanaysaa," ayuu yiri Fyodor Tertitskiyoo ka tirsan jaamacadda Kookmin ee ku taalla Seoul.

"In ay la wareegto jagada hogaamiyaha sare haddii kale waxay luminaysaa dhammaan awoodaha iyo suurtagalnimada xitaa in ay nafteeda ku wayso.

Jagadee ayay ku haboontahay inay ka qabato qoyska xukunka haya?

Kim Yo-jong waa gabadha ugu yar caruurta hogaamiyihii hore ee Kuuriyada Waqooyi.

Waxay isku hooyo yihiin Kim Jong-un iyo Kim Jong-chol, oo isagu la rumaysan yahya in uusan xil sare ka hayn nidaamka awoodda siyaasadda dalkaasi.

Waxay dhalatay 1987 waxayna 4 sano ka yartahay walaalkeed Kim Jong-un oo imika xilka haya.

Waxay wax ku wada barteen islamarkana ku noolaayeen magaalada Berne ee dalka Switzerland.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Kim Jong-un iyo walaashii Kim Yo-jong

Saraakiisha iskuulkii ay wax ka baran jirtay ee dalka Switzerland ayaa waxay sheegeen in ay ahayd gabadh si wayn loo ilaaliyo islamarkana waxaa mar la sheegay in qabow yar oo ay dareenta markiiba inta iskuulka laga saaray isbataal la geeyay.

Maxay tahay imika shaqadeeda??

Tan iyo 2014, shaqada Kim Yo-jong waxay ahayd in ay difaacdo sumacadda walaalkeed islamarkana waxay door mug leh ka qaadanaysay waaxda brobagaadada loo sameeyo xukunka.

Waxaa la sheegay in iyada ay maareyso dhammaan howlaha uu ugu soo baxo fagaarayaasha islamarkaana waa la taliyihiisa dhanka siyaasadda.

Doorkeeda ku aadan suurtagalnimada in ay tahay qofka badalaya walaalkeed ayaa soo baxda mar walba oo laga deyriyo xaaladda caafimaad ee walaalkeed Kim Jong-un.

Waxaa dhawaan soo baxayay warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in uu xanuunsanayo Mr Kim, balse waxaa markii dambe soo baxay sawaradiisa isaga oo xarigga ka jaraya warshad taasi oo meesha ka saartay shakigii laga qabay caafimaadkiisa.