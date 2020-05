Muddo intee dhan ayay qaadan kartaa inaad ka bogsato Corona?

Image caption .

In ka badan 1.1 milyan oo qof ayaa ka bogsaday feyriska Corona guud ahaan caalamka.

Balse waxaa lagu kala duwan yahya waqtiga ay qaadanayso in uu qofa cudurka ka soo kabsado ama uu ka bogsado

Inta badan dadka waxa uu cudurka ugu dhacaa qaab sahlan oo calaamadaha ka soo muuqda ayaa sahlan yihiin islamarkana uusan u baahan dhakhtar iyo isbataal.

Waxay qaadnaysaa in uu qofka noocaas ah ka soo kabsado toddobaadyo, bilooyiin iyo xitaa Sanado.

Dadka uu qaabka sahlan ugu dhacay ayaa waxay qaadataa in ay ka soo kabsadaan toddobaad am ka badan.

Qofka uu sida daran u haleelo cudurka ayaa waxay qaadataa xitaa inuu ka soo kabto in ka badan 1 sano.

Dhakhaatiirta xarunta daryeelka ka so kabasada cudurada ayaa ku talinaysa in dadka balwadda leh ay tahay inay joojiyaan.

Joojinta Sigaarka, cabbidda Khamriga, jimicsiga iyo in uu qofka miisaankiisu uu la socdo ayaa isbadal sameyn karta.

Dadka uu cudurka u haleelo qaabka sahlan ayaa waxaa ay iska joogi karaan guriyaha waxayna qaadan kartaa inay boqsadaan toddobaad iyo ka badan.

Balse toddobaad ka dib marka calaamadaha cudurka ay hoos u dhacaan waa iska caado in toddobaadyo uu qofka sii qufaco.

Waxaa sidoo kale jirta in dadka qaar marka ay cudurka ka soo kabsadaan ay wali dareemaan daal islmarkana xitaa in qofka uu dharka xirto iyo in uu howlaha yaryar qabsdo uu dareemo daal badan.

Dadka noocaas ah waxay u baahan yihiin in ay nastaan, ay cunaan cunto isu dheelitiran isalmarkana ay biyaha badsadan.

Dadka uu cudurka sida daran u haleelay ee isbataalada la dhigay islamarkana u baahdan in lagu xiro qalabka neefsashada waxaa marka ay cudurka ka soo kabsado ay wali dareemayaan dabardaro iyo neefsashada oo dhibta.

Dadka noocan ah waxay qaadan kartaa in ay cudurka ka soo kabsadaan 2 toddobaad iyo xitaa 8 toddobaad .

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Bukaan la xanuunsan Corona

Saameynta dhanka Maskaxda

Marka laga soo tago saameynta dhanka jirka ee uu qofka ku yeesho cudurka Corona ayaa waxaa sidoo kale jira saameyn dhanka maskaxda oo uu qofka ku yeesho cudurka.

Qofka marka laga helo cudurka islamarkana isbataal la dhigo ayaa waxaa bukaanka la soo gudboonaadaa walwal iyo walbahaar badan gaar ahaan marka ay waayaa wax soo booqda.

Dadka uu Feyriska Corona ku dhaco ayaa waxay u baahan yahiin marka ay ka so kabsadaan in laga caawiyo sidii ay noolasha caadiga ah ula qabsan lahaayeen islamarkana ay maskax ahaan iyo bulsha ahaanba dadka ula qabsan lahaayeen.

Dadka lagu xiray qalabka neefsashada islamarkana la dhigay qeybta xaaladaha culus ayaa waxay qaadan kartaa in cudurka ay si toos ah uga soo kabsadaan 12 ilaa 18 bilood.

Dadka qeybtan la dhigay waxay sidoo kale u baahan yihiin in ay sameeyaan jimicsi iyo in la dhiirigaliyo.

Bukaanada la dhigo qeybta xaalada culus ee ICU loo yaqaan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaca jahwaeer islamarkana qaarkood waxay maskaxdooda dib u milicsataa xaaladii ay soo mareen.