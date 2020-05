Dadka ku dhimanaya Muqdisho: "Markii hore waxay ahaan jireen 450 qof balse bishan waa 558"

Levi Sucre Romero ayaa xusuusan in uu maqli jiray bishii January in cudurka Corana uu fara ba'an ku hayo dalka Shiinaha. "Xaqiiqadii ma rumaysan in uu sidan dhaqsada ah u sii faafi doono," ayuu yiri. "waxaan dareemayay in uu naga fogyahay."