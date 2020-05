Talyaaniga 30,000 oo qof ayaa u dhimatay coronavirus

Lahaanshaha sawirka AFP

Dalka Talyaaniga ayaa noqday dalkii ugu horreeyay ee ka tirdsan Midowga Yurub ee diiwaangeliya in ka badan 30,000 oo ah dhimasho la xiriira cudurka coronavirus.

Shalay oo Jimce ahayd waxaa la shaaciyay 243 oo dhimasho cusub ah, halka maalintii ka horreysay ay dalkaasi ku dhinteen 274. Tiradan cusub ayaa tirada guud ee dhimashada cudurkaasi ka dhigeyso 30,201.

Tirada maalinlaha ah ee kiisaska cusub ee la xaqiijiyay ayaa wax yar hoos uga dhacday 1,327, taasi oo ka dhigeysa tirada guud ee dadka uu cudurka ku dhacay 217,185 oo oqf.

Xayiraadaha lagu xakamaynayay faafitaanka cudurkani ayaa la billaabay in la khafiifiyo guud ahaan dalkaasi Talyaaniga balse mid ka mid ah dhakhaatiirta dalkaasi ayaa xaaladda magaalada Milaan ku tilmaamay mid halis ah.

Talyaaniga ayaa ah waddanka saddexaad ee ugu sarreysa dhanka dhimashada caalamka oo dhan, waxaana ka sarreeya Mareykanka iyo Ingiriiska.

Lahaanshaha sawirka EPA

Britain ayaa arbacadii dhawayd tirada dhimashada uu sababay cudurkan waxay kor u dhaafay 30,000 oo qof. Spain ayaa ah dalka seddexaad ee ugu dhimashada badan qaarada Yurub, waxaana cudurkani ugu dhintay in kabadan 26,000 oo qof.

Talyaaniga ayaa ahaa waddankii ugu horreeyay ee reer Yurub ee soo roga xayiraadaha lagu xakamaynayay faafitaanka cudurkan isla markii xaaladdii ugu horreysay ee cudurka coronavirus lagu arkay woqooyiga dalkaasi bishii Febraayo.

Xayiraadahaasi ayaa qaarkood hadda la khafiifiyay, waxaana billowgii usbuucan dadka loo ogolaaday in ay dibadda u soo baxaan balse ay tahay in kala fogaadaan isla markaana ay xirtaan maaskaro. Waxaa sidoo kale loo ogolaaday in ay soo booqdaan eheladooda ay isku gobolka deggan yihiin balse ma booqan karaan saaxibbadooda.

Booliska caasimadda Rome ayaa sheegaya in dhamaadka usbuuca ay jid-gooyooyin dhigayaan waddooyinka soo gala xeebaha, harooyinka iyo goobaha dalxiiska ee miyiga ku yaal.

Waxay sheegeen in ay sidoo kale kormeeri doonaan meelaha lagu caweeyo.