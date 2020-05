Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Saliid laga sameeyo ubaxan ayey dadka qaar sheegeen in dawo uu yahay, balse ma ahan arrin cadeyn loo hayo.

Maaddaama waddammada adduunka ay dagaal kula jiraan cudurka safmarka ah ee coronavirus, waxaa aad u baahay talooyinka caafimaad ee ku aaddan xanuunkan, Kuwaas oo ay ku jiraan talooyin aan faa'iido lahayn oo maalaayacni ah iyo kuwo kale oo khatartoodu badan tahay.

Waxaynu maanta eegeynaa qaar ka mid ah taalooyinkaa macno darrada iyo khatarta isugu jira, iyo waxa ay ka yidhaahdeen saynisyahannada:

Cabbitaannada aalkolada leh ma joojin doonaan feyraska

Sheegashadani si joogto ah ayey u soo ifbaxaysay, laakiin waa marin habaabin ay suuragal tahay inay waxyeello keento.

Nin siyaasi ah oo ku sugan dalka Hindiya ayaa dhawaan codsaday in si degdeg ah loo furo dukaammada iibiya aalkoolada, taas oo la xidhay intii lagu gudajiray bandawgii dalkaasi lagu soo rogay.

"Haddii corona fayras lagu dili karo adoo gacmaha ku maydhaya dareeraha aalkolada leh, isla sidaa oo kalena cabitaanka aalkolada ayaa runtii fayraska ka saari doonta cunaha," ayuu yidhi Bharat Singh, xubin sare oo ka tirsan Xisbiga Kongareeska ee gobolka Rajasthan.

Laakiin se ma jirto cadddayn caafimaad oo taageeraysa fikraddan.

Haayadda Caafimaadka Adduunka, WHO, waxa ay caddaysay cabbitaanka aalkoladu inaanay ahayn waddo lagu joojin karo feyraskan, ayna sababi karto khatar kale oo caafimaad.

Marka keliya WHO iyo saraaakiisha kale caafimaadku oggol yihiin in la isticmaalo dareeraha aalkoolada, waa marka gacmaha lagu nadiifinayo uun.

Gacmo nadiifinta joogtada ah, waxaa loogu taliyey si weyn waana waddo lagula tacaali karo feyraska.

Neefta oo aad isku celisaa ma sheegi karto in aad qabtid feyraska

Odhaahdan ku saabsan neef qabatinka ayaa ku baahday meelo badan oo dunida ah.

Qof caan ku ah jimicsiga lagu magacaabo yoga guru ee Hindiya, Baba Ramdev, ayaa sheegay "in aad isku daydo inaad neeftaada qabato daqiiqad buuxda haddii aad dhallinyar tahay oo caafimaad qabto - 30 ilbidhiqsi oo loogu talagalay dadka waayeelka ah ama kuwa qaba xanuunnada kale."

Wuxuu sheegay haddii aadan karin, waxay muujinaysaa in aad fayraska qabtid.

Laakiin ma jiraan wax sal-cilmiyeed ah oo ay ku dhisan tahay sheegashadan.

Nooc ka mid ah saliidda - Mustard oil - ma ahan dawo

Isla sida oo kale macallin Hindi ah oo dhanka jimicsiga qaabilsan ayaa soo jeedinaya in dhibcaha saliiddaas sanka lagu shubto iyadoo la sameynayo tijaabada neefsashada, arrintanina waa khalad kale - in saliidda ay xoog uga soo saarto fayraska marinka neefsashada ma ahan saare gal, waxaana dhici karto inay caloosha wax kaa yeesho, waadna u dhiman kartaa kuleylkeeda.

Jeermis dilayaasha iyana si weyn ayaa loo faafiyey

Tan iyo markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu soo jeediyey fikraddaas ah in dadka lagu duro dareeraha lagu dilo jeermiska, in laga yaabo in taa ay ka caawiso inay disho feyraska Corona, arrintaas ayaa mar kale lagu soo celiyey - taas oo dad badan ay ku qosleen taladaas sidoo kalena ay ku majaajileysteen Warbaahin badan iyo baraha bulshada dadka isticmaala.

Isticmaalka jeermis-dilaha wuxuu dili karaa fayrasyada dusha sare oo keli ah, sida ay dhakhaatiirta iyo seynisyahannada ay caddeeyeen.

Laakiin in gudaha jirka loo isticmaalo ama la isku duro suntaa waa halista waxayna keeni kartaa in aad sumowdo ama u dhimato. ma jirto wax caddeyn ah oo muujinaya inay saameyn ku leedahay fayraska.

Trump ayaa sidoo kale ka hadlay sida uu ugu faafin lahaa bukaannada qalab shucaaca leh oo lagu magacaabo UV (ultraviolet).

Waxaa jiro caddeyn kooban oo muujineysa in fayraska uusan ku sii noolaan doonin dusha sare, marka uu soo baxo iftiinka tooska ah ee qorraxda.

Laakiin nalka UV wuxuu waxyeello u geysan karaa unugyada aadamaha, Ma jjirto wax caddeyn ah oo ah in shucaaca iftiin ee noocan ah uu yahay daaweyn u fiican dadka qaba xanuunka corona.