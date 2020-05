Markii Jarmalku is dhiibay ee lagaga adkaaday Dagaalkii Labaad ee Dunida, 7 May 1945, ayaa Ra'isal Wasaare Winston Churchill wuxu maalinkii ku xigtay ku dhawaaqay in ay tahay maalin fasax ah oo oo loo asteeyey Maalinta Guusha Yurub.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Fagaaraha Admiralty Arch in London

Qiyaastii lix sano ka dib dagaalku markuu bilaabmay, ayaa shacabku dariiqyada isugu soo baxeen iyagoo damaashaadaya.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Damaashaad ka socda Piccadilly Circus, London

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Shaqaale ku damaashaadaya Manchester

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dad isugu soo baxay London

Qoob ka ciyaar, muusig iyo fantasiyeyaal ka socday dariiqyada ayaa dalkoo dhan ka dhacay, dad badan ayaana ku labisnaa midadba casaanka, caddaanka iyo buluugga ah ee ah midabada calanka Ingiriiska.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Fantasiyey ka socda Dunstan Street, Netherfield, Nottinghamshire

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Caruur dadka calamada kula xidhaysa London

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Haweenay tigidhada ka gurta basaska oo damaashaad awgii koofiyadeedii wadhfinaysa

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Nin damaashaadkii ku daalay oo kuraas dul seexday

Dad badan ayaa iskugu soo baxay qasriga Buckingham oo Churchil berandihiisa kore la soo istaagay Boqor George VI iyo qoyska reer boqor oo ay ku jirto Amiirad Elizabeth oo 19 jir ah, oo markii dambe noqotay boqorada Ingiriiska, waxaanay tidhi "waa mid ka mid ah habeenadii ugu mudnaa noloshayda"

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Amiirad Elizabeth, Boqoraddii, Winston Churchil, Boqor GeorgeVI iyo Amiirad Margaret oo dadka uga gacan haadinaya qasriga Buckingham.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Boqor George VI, Boqoradii iyo Amiirad Elizabeth oo dad xamaasadaysan u gacan haadinaya

Kaniisadda weyn ee St Paul waxa laqu qabtay 10 jameeco oo waxa ka qayb galay kumanaan qof.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Khashaafado iftiiminya dhismeyaasha ku dhaw kaniisadda St Paul

Habeenimadiina dadku waxay oogeen dab, intii dagaalku socday mamnuuc ahaa.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dad ku soo ururay oog laga shiday West Croydon, London

Laakiin maalinga Guusha Yurub, may ahayn dhamaadkii Dagaalkii Labaad ee Dunid maadama oo dagaalku weli ka socday goboka Asia-Pacific.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Fagaaraha Trafalgar ee London

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Haweenka ciidanka ah oo gaardi ku maray dariiqyada

Churchill wuxu yidhi: "Muddo kooban aynu damaashaadno oo faraxno laakiin yeynaan iloobin marnaba dedaalka iyo hawsha ina hortaal culayskeeda."

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Winston Churchil wuxu dunida khudbad uga jeediyey idaacadda 8 May 1945

Maalintii Japan laga guulaystay waxay noqontay 15 Ogost 1945, markii Maraykanku ku riday Hiroshima iyo Nagasaki bamkii nukliyeerka ahaa.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dad ku damaashaadaya London oo iftiinka Khashaafaduhu qabtay

Maalinta Yurub iyo Maalinta Japan waxay u ahaayeen isbahaysigii guul weyn laakiin dadkii dagaalkaa ka soo doogay noloshooda isbedel abidkood ah ayaa ku dhacay, maamaada oo malaayiin qof ehelkoodii ku waayeen.

Shacabka Ingiriiskana waxa horyaallay in ay dalkooda dib u dhisaan, oo waxa dadka loo qaybin jiray cunto caawimo ah ilaa 1954 kii.