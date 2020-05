Dad rayid ah oo lagu laayay Niger

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu dilay weerarro rag hubeysan ay ku qaadeen tuulooyin dhowr ah oo ku yaal dalka Niger, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi.

Guddoomiyaha gobolka Tillaberi, Tidjani Ibrahim Katiella, ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay saarnaayeen mootooyin ama dhug-dhugley. Weerarkaasi ayaa dhacay sabtidii dhawaa.

Kooxda aan haybtooda la sheegin ayaa la sheegay inay bililiqeysteen dukaamadii, xadeen lo 'waxayna dadka deggen tuulooyinka ku amreen inay cararaan.

Ragga weerarka gaystay ayaa lagu soo warramayaa in ay bililiqeysteen dukaammo isla markaana ay dheceen lo'. Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in dadka tuulooyinkaasi deggan ay ku khasbeen in ay halkaasi ka qaxaan.

Tan iyo sanadkii 2017, xaalad deg deg ah ayaa saarnayd magaalada Tillaberi, oo ku taal xadduuda waddaamada Mali, Burkina Faso iyo Benin.

Mintidiin xiriirka la leh kooxda la baxday Dawladda Islaamka iyo Al-Qaacida ayaa wali ka hawlgalaya gobolkaasi, iyaga oo wiiqaya awoodda ay dowladda dhexe ku leedahay gobolkaasi. Weerarro ay kooxahani fuliyeen ayaa tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii hore waxaa ku dhintey 170 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda.

Toddobaadkii hore ayaa xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa waxa uu sheegay in kooxaha jihaadiyiinta ahi ee ku sugan gobolka Saaxil ay ka faa'ideysanayaan cudurka coronavirus, si ay u xoojiyaan weerarradooda.

Lahaanshaha sawirka AFP

La dagaallanka xagjiriinta gobolka ayaa loo arkaa in ay muhiim u tahay ammanka gobolka iyo meelo ka fog oo ay Yurub ka mid tahay. Dhowr waddan oo Afrikaan iyo Yurub ah oo kaashanaya Mareykanka ayaa gobolkaasi ka wado hawlgallo milatari si looga takhluuso kooxaha kacdoon wadayaasha ahi ee gobolkaasi.

Qaramada Midoobay ayaa dalka Mali waxaa ka jooga ciidan nabad ilaalin ah oo gaaraya 13,000 oo askari, kuwaasi oo bartilmaameed u noqday kooxaha kacdoonka wadayaasha ahi. Axadii shalay ahayd, seddex askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta oo u dhashay dalka Chad ayaa lagu dilay qarax waddada dhinaceeda lagu aasay. Ma jirto koox sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi, balse qaraxyada noocaasi oo kale ah ayaa ah xeelad ay adeegsadaan kooxaha Jihaad doonka ah ee ka hawlgala gobolka.